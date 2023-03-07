矩陣式存股法 績效遠勝大盤

【撰文：劉萍】

不到20歲就進入台股的投資達人雷浩斯，曾在股海翻船多次。25歲時終於從實驗股神巴菲特（Warren Buffett）的價值投資上賺到錢，還學到許多產業知識，因而接下來18年便專注在價值投資的策略沒變過。但對選股與操作方法，他仍在精進調整，為的是更有效地實踐巴菲特做的「買進好公司、分散長期持有」，當然，還有拉高長期績效。

在2017年，他出版的書籍《雷浩斯教你矩陣式存股法年賺18%》，就是多年研究建構以及實際操作得證的成果。不過，2022年的股市風暴，中斷了他的好成績，投資組合更出現幅度頗大的虧損。

「當下一定會不舒服，但這也是我第4次遇到逆風。」雷浩斯坦率說。所以那時他在做的就是檢視持股，還有繼續找好公司，趁有便宜價時買進。「這其實很像2009年年初，金融海嘯剛結束時，我的帳面也很難看，但持續抱股和投入，不到2年，就賺了1倍多！」

果然，雷浩斯以「矩陣式存股法」重新建立的投資組合，在2023年以來（截至2月14日）就上漲了27%。再次重證，透過「矩陣式存股法」篩選出來的好公司，能在商場持續獲利，在股市重返價值的價格表現也會又快又強。

到底，過去6年歷經市場多空變化，雷浩斯的「矩陣式存股法」運用是否有所調整？他表示，方法沒有改變，因為依舊實用好用，而執行重點如下：

財務指標》以ROE和自由現金流，觀察企業營運表現

對於企業的獲利能力，是2個財務數字，即「股東權益報酬率」（ROE）和「自由現金流」為主要的篩選指標，一般而言，ROE15%、自由現金流量為正值，就代表營運表現在水準以上。接著，若低負債、董監事持股高，投資風險更低。

選股標準》用財務數字將公司分級，再從中篩選表現最佳者

上市櫃公司有上千檔，如何用2個財務指標篩選出具有投資價值的好公司？雷浩斯表示，他以ROE、自由現金流的高低表現，將公司分為A級、B1級、B2級等多個等級。雷浩斯強調，因考慮到營運的穩定性，他觀察期間會再拉長到5年，若是5年都是A級的5A股，就優先投資；反之，若5年都是C級以下的公司，就優先排除。

安全邊際》善用3做法，抓準低點買進或加碼

價值投資的最高原則之一，就是要買在安全邊際，而雷浩斯的做法有以下3種：

1.被動等待年度低點：統計大盤每年高低點當作參考數字。

2.被動等待個股的歷史本益比低點：找出各A級股的歷史本益比低點當作切入點。

3.使用「平均成本法」和「現金股息」來加碼：透過低檔和股息加碼來提升報酬率。

建立組合》持有不同產業優質標的，降低個股帶來的風險

為降低個股帶來的風險，雷浩斯會建立20檔不同產業的持股組合，而每一檔投入的資金，要控制在可投資總金額的5%。他表示，最理想的狀況是組合裡全都是A級股。但若有公司從C級或B2級升到A級，代表營運績效進步，股價就會有明顯漲幅，不過為避免表現只是曇花一現，升到A級後，至少要連續2年都在A級，才納入組合中；反之，若一家公司ROE下滑、現金股息減少、董監事質押比高，更從A級持續降到C1等級，最好就果斷停損。

透過上述方式投資多年，雷浩斯以18%年化報酬率累積資產，儘管過去2年遇股災，投資有虧損，但股息收入不僅超過百萬元，也仍在快速增加。不過，雖然雷浩斯沒有改變選股方法，但在組合與操作上卻有調整，一是在投資組合中加入有集團資源的小型價值股，二是在挖掘出A級股新生後，會先少量布局，若有下跌再買更多。

因而像通信網路股立端（6245）和神準（3558）、遊戲股鈊象（3293）、資安股安碁資訊（6690）等公司，紛紛進入雷浩斯的持股組合，而在今年以來的報酬在18.29%～55.2%之間，雖然投資部位並不算大，但這些小而美的A級股很夠力，才能帶動整體組合報酬回升。

目前在台股中，以雷浩斯「矩陣式存股法」篩選，符合5A級股有多達68檔。若用更嚴格的標準，即過去5年的ROE呈走升趨勢、近1年的ROE大於過去5年平均等，則剩下26檔符合標準。《Smart智富》月刊再依ROE表現，選出排名最佳的13檔5A優質股，供月刊讀者研究參考。

最後，雷浩斯表示，整體投資組合只要都是矩陣A級，長期投資績效最終就會趨近ROE的成長表現。而若手上的股票能連續保持A級，那麼股票上漲幅度加上股利收入，將能為投資人帶來遠勝大盤的報酬率。