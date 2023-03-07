「保險金信託」為何很重要？ 讓退休保障更加分

【撰文：王儷玲】

近年在金管會的「信託2.0」政策推動下，信託商品變得更多元，可配合人生各階段需求，發展出跨業結盟的生態圈創新服務。特別是保險金給付結合信託，可提供更完善的退休規畫、醫療長照、財富傳承等服務，也更貼近銀髮族全方位需求。

所謂「保險金信託」，就是約定將保險金給付給受託機構，使受託機構依照信託契約內容，管理或處分保險金。它的優點是，買保險時就同時辦理信託，不需再跑一次銀行，民眾能享一站式的創新金融服務。而且在投保時，可先安排受益人一同簽立信託契約，約定日後保險金匯入信託專戶，避免保險金被侵占及防詐騙。

保險金信託在保險未給付前，可透過保險商品的特性，例如結合投資、複利增額或保險金分期給付等機制，達到資產增值及管理給付的目的，等理賠時再依據信託契約內容給付。比如將保險金由受託銀行依契約給付後，代替生活費、教育費等支出，或是照顧自己、醫療及長照服務等，確保保險金「專款專用」，為受益人的權益增加更多保障。建議有退休安養需求，或需要照顧家人及未成年子女教育費用的民眾，可善用保險金信託作為財務管理工具。

透過成立「保險金信託」可將保險公司交付的滿期金、失能、長照或重大傷病等保險給付金額轉為安養服務，由受託銀行定期支付生活費給自己，也可以用於支付醫療照護、安養機構等相關費用，讓自己老有所終。尤其，台灣失智人口愈來愈多，根據台灣失智症協會統計，截至2021年年底，失智人口已超過31萬人，尤其65歲以上的老人，每13人中就有1人失智，而80歲以上的失智比率更高達20%。假設退休後真的遇到失智、失能，但因事前未能妥善規畫，恐無法使用自己獲得的保險金，甚至大額保險金若被他人挪用，將背離原先希望藉由保險給付提供自己經濟保障的美意。

此外，保險金信託也能延續父母對孩子的愛與照顧，若退休後不幸發生意外，提早去世，可以將自己的身故保險金或其他保險給付，以保險金信託妥善照顧小孩，作為其生活費用與教育支出，或是用來照顧身心障礙的子女，讓父母親的愛與財富順利傳承。

保險結合信託可以讓退休保障更加分，目前許多銀行，例如國泰世華銀行、中國信託銀行等都有推出相關服務，民眾可多多了解，用信託照顧自己，樂享退休生活，也讓父母的愛得以延續，發揮安定社會的力量。

（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）