後疫情時代 如何投保才安心？

【採訪、整理：林竹】

隨著疫情趨緩、邊境解封，人與人之間的互動往來漸回復常態，返回到疫情前的生活可期。然而在心態上，近年因受到疫情、戰爭、經濟波動等不確定因素影響，民眾的風險意識抬頭，個人保障的需求提升，有了購買保單的意願。

買保單的管道很多，跟業務員投保是民眾最常運用的管道之一，只是台灣保險業務員將近38萬人，該如何從中選擇？《Smart智富》月刊記者特別專訪在保險業逾20年的台灣人壽總經理，同時也是中華保險與理財規劃人員協會（IFPA）理事長莊中慶，請他談談後疫情時代，民眾如何選擇適合自己的保障，以及如何慎選保險業務員，以下是訪談紀實：

《Smart智富》月刊記者問（以下簡稱「問」） ：2022年是紛擾變動不斷的一年，以你從金融業的角度來看，2023年市場將面臨哪些挑戰？

莊中慶答（以下簡稱「答」） ：以我熟悉的保險業為例，將面臨4大挑戰：

1.保險商品結構的調整：後疫情時代，民眾的風險意識抬頭，會更看重自己的保障，業者在設計、推動商品時，更以客戶需求為主，推出能符合不同世代、身分別需求的商品，以滿足不同的基礎需求。

2.數位化腳步加快：疫情最嚴重時，人與人的距離被拉開了，數位化的運用變得更頻繁，在保險業也是一樣，疫情加快了數位化的腳步，保險科技（InsurTech）的應用層面與場景變得愈來愈廣，像是遠距投保、理賠聯盟鏈結合數位投保、申請理賠，應用更廣泛。

3.少子化與高齡化：根據內政部統計，到2022年11月為止，台灣新生兒只有12萬6,000名，可能創下史上最低的出生數；而國發會最新一次發布的人口推估報告也表示，再過2年（編按：指2025年）台灣將步入超高齡社會，金融業必須了解人口結構的變化，在經營、商品等面向做出相對應的調整。

4.升息帶動保費調整：受到美台升息影響，金管會在2022年年底調升責準金利率，新台幣、美元與澳幣保單都受到影響，這也將帶動保單費率的調整，2023年保費最多可以便宜近10%左右。

這4件事在在影響著保險市場的變化，也牽動民眾強化個人保障的投保方向。

問 ：所以在後疫情時代，你認為民眾買保單，強化個人保障和過去有什麼不一樣？

答 ：拜網路、科技所賜，現在的民眾具備一定的保險商品知識，對投保流程與自身義務一清二楚，他們了解自己的需求，會選擇適合自己的保障內容、挑選信任的業務員，甚至在投保前會到各理財網站、論壇查詢商品，以及保險公司或服務人員的評價。

在個人保障上，我認為民眾可依循前面提到的4大挑戰，從基本保障的缺口，到為自己的退休生活與長照做準備，這些都是可以視個人需求適度透過保險商品來轉嫁風險的。

問 ：除了你剛提到的，提供專業的理財規畫與諮詢，還有其他要特別注意的地方嗎？

答 ：現在民眾投保的管道很多，像是網路投保、電話投保都能快速讓民眾獲得保險保障，但還有很多需求是這些多元通路無法滿足的，還是要找業務員買保單，所以跟「誰」買變得相對重要。

我認為保險業務員「專業是基本、服務是加分、數位是趨勢」。除了對保險商品要熟悉，也要有全方位理財規畫的概念，包含房貸、子女教育金、退休準備等等，要知道市場上各項金融工具的內容與用途，在保戶有需要時給予適當建議；當然也要時時進修，獲得最新知識，或是取得國際化的專業證照，例如FChFP特許財務規劃師等，這就是所謂的「專業」。

至於「服務」，不少業務員有「迷思」，以為送保戶生日蛋糕、年曆、桌曆這些就是服務，這並不會加深保戶的黏著度與信任度。我覺得好的服務是提供從完整的現金流、資產負債表，進而了解財務目標，且給予適當的理財建議，甚至是協助處理保戶各種疑難雜症，例如理賠或債務等，讓保戶信賴、放心的服務，才是最好的服務。

最後一個挑選的方式，就是看業務員是否擅長使用數位工具。疫情驅使人人成為數位高手，買保單、變更保單內容，甚至是保險理賠的申請，也能透過數位工具來進行。如果一個業務員無法善用數位工具滿足民眾投保的需求，達到省時省力的效果，相對就與未來趨勢相距太遠，也少了為保戶思考的效益，所以我認為這也是民眾選擇業務員可判斷的條件之一。