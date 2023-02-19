實價登錄行情將成天花板 今年房市恐量縮價跌

【撰文：林帝佑】

展望2023年房市，不得不從2022年的市況說起，因為上半年景氣大好，下半年卻因為地緣政治、央行升息等議題影響，讓買氣急轉直下，而房市向來「量先價行」，加上未來一年還有經濟展望不佳、房市政策趨嚴、供給大增、總統大選等變數，業者多保守看待未來一年的市況，認為房價有機會在部分地區出現明顯修正。

根據內政部統計，2022年累計至11月，全台建物買賣移轉棟數為29萬1,158棟，較2021年同期下修6.6%。台北市不動產仲介經紀業公會理事長郭子立推估，2022年全年交易量會落在32萬棟左右，是近6年來首次出現衰退，且下半年買氣明顯轉冷。

價格方面也是「虎頭蛇尾」，根據永慶房產集團統計其內部成交資料，發現7大都會區2022年各季度房價走勢由漲轉跌，第1季、第2季還普遍有明顯成長，但第3季之後，漲幅開始收斂，甚至到了第4季，除了新竹縣市、新北市、桃園市仍有1%左右的「上漲」之外，其他都會區已經轉為負成長。

造成房市走弱的原因，有3大關鍵，包含升息、地緣政治風險，以及全球經濟前景不明。新的一年，房市有機會回溫嗎？整體而言，市場對成交量看法相當一致，認為會進一步萎縮，但對價格看法分歧，有些業者認為會盤整，有些則認為會下修，但都偏保守看待。

鄉林集團董事長賴正鎰預期，台灣房市將盤整3年，因為《平均地權條例》修正案通過後，政府打房的動作會縮手，市場將回歸正常機制，但是建築材料成本上漲，以台中市為例，這2年平均房價從每坪20萬元上升到45萬元，建築成本從每坪8萬5,000元漲到14萬元，成本不降、房價也「已經回不去了」。

過去1年房價漲得又快又急，但目前大環境並沒有支撐房市繼續往上的條件。因此，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，從交易量萎縮，以及7大都會區房價鬆動的狀況來看，「量先價行」幾乎可確定房市多頭已到盡頭，實價登錄的行情可能從「地板變成天花板」。

再加上2023年還有一些變數要注意，除了經濟展望不佳，《平均地權條例》修正案也顯示政府打擊房市炒作的決心。雖然內政部代理部長花敬群證實，預售屋禁換約將不溯及既往，但政策趨嚴，預售屋的下車潮早已湧現。永慶房產集團統計各房屋買賣平台，發現2022年12月的預售屋轉售案件高達2萬2,658筆，較2021年同期大增41%。

除此之外，2021年住宅建照核發的宅數爆出天量，達17萬465棟，2022年累計至11月也高達16萬5,792棟，是1994年以來最高數量。而取得建照之後，這些新增供給將陸續在預售屋市場、新成屋市場釋出，葉凌棋推估，2023年至2025年，預售屋完工戶數會超過15萬戶，大量成屋進入市場，勢必將造成衝擊，累積大量賣壓。

而預售屋向來是房市的領頭羊，在供給大增、需求下降的狀況下，2023年預期房市價跌量縮，尤其過去超漲的地段，更有可能出現較為明顯的修正。陳賜傑觀察，像是7都當中，新竹縣市、高雄市在2022年上漲都逾10%，購屋人在出價時，就可以相對地下修預算，避免買在波段高點。