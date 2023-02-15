台灣投資人 最擔心「領配息、賠價差」

【撰文：鄭杰】

如果要選台灣人最愛的投資關鍵字，「配息」、「高息」一定位居熱門排行榜中！綜觀所有投資產品，台灣人「愛息」的態度皆有志一同，不管是對股票或基金，都是如此。若以基金產品做觀察，根據境外基金資訊觀測站統計至2022年11月底，台灣人買最多的基金前10名中，有8檔就是以配息、高息為號召，第1名的安聯收益成長基金，台灣人持有金額甚至突破5,500億元，相當驚人。

無獨有偶，台灣目前3檔規模破千億元的ETF中，包括元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878），同樣也都是以息收為訴求的高息型ETF。

台灣投資人愛息，但到底1年可以領到多少配息收入？大家又最愛選擇什麼產品來收息？在選擇配息產品時，又最怕遇到什麼問題？

為了更深入了解台灣投資人投資配息產品的現況，以及更深入分析投資人左右配息決策的考慮，《Smart智富》月刊在2022年年底展開「收益大調查」。根據調查結果，我們發現以下現象：

1.超過半數受訪者，每年收息不到5萬元

台灣人雖然熱愛配息產品，但進行調查的結果卻發現，有過半數的受訪者，每年透過投資領取的配息不到5萬元；將近7成受訪者，每年息收不超過10萬元。

為什麼高息型產品檔檔熱賣，但台灣人的配息收益卻似乎顯得不成正比？專家指出，這牽涉到受訪者的「年齡」和「投資金額」2項條件。此次受訪者有6成年齡集中在30歲～49歲之間。

基金教母蕭碧燕解讀，雖然調查結果顯示受訪者配息收入普遍不高，但是考量受訪族群多數還未屆退休年齡，甚至還離退休仍有一段時間，主要收入來源仍是薪資，投資時可能更注重資本利得、擴大資產，配置在收息產品上的金額比重較低，自然就會有收益平均偏低的現象。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶則建議，投資人在接近退休時，才更需要注重如息收、被動收益的部分，此時息收部分占整體資金需求超過5成以上，就會比較適合。

2.不再一味追求高息，合理的配息率更重要

投資配息產品就是希望可以擁有穩定的現金流，但究竟配息率要多少，才是投資人滿足的水準呢？調查結果顯示，34%的受訪者滿足於6%～7%的年化配息率，為受訪者中比率最高；年化配息率在4%～5%則是次多人的選擇，有33%。也就是說，有67%的受訪者認為年化配息率能夠達到4%～7%，就足以滿足收益需求。

早幾年，台灣投資人在挑選配息產品時，最重視的，甚至可以說是唯一重視的就是「配息率」，往往配息率愈高的產品愈受到台灣投資人的青睞。謝佳伶認為，經過這幾年的市場洗禮，投資人對於商品的理解度愈高，不再只是一味追求大幅超越市場水準的高配息率，會進一步開始考量高配息率背後隱藏的風險，與市場水準相比，「合理的配息率才是更重要的。」

蕭碧燕則從心理層面觀察，2022年市場的空頭氛圍，對於受訪者的投資心理會有很大的影響，當市場恐懼時，個人往往更恐懼，對於配息率，甚至是報酬率的要求都會更加保守，但她強調，投資人應該要強化的是自己的心理素養，選對投資產品、了解投資過程。

3、展望2023年，多重資產基金最被看好

展望2023年，在配息型基金的選擇上，調查顯示，受訪者最看好多重資產／股債混合基金的表現，比率達到56.1%；其次則是投資等級債比率為41.5%；納入科技創新趨勢等題材的配息基金，則有37.9%的支持率。

經歷過2022年全球市場大挫的衝擊，「『純股』投資太多的投資人，在2022年一定很驚慌。」謝佳伶指出，但要是過於保守、不投資，將資金都存起來，對累積資產是很不利的。在2023年，平衡型基金對投資人來說將會是不錯的選擇，一方面平衡型基金相比於現金，或是單純債券型基金，在配息率上會比較有優勢，淨值方面因為有配置股票，則比較有資本利得的空間。

謝佳伶建議，在選擇平衡型基金上，投資人首要重視投資市場，建議以全球範圍、成熟市場為主，不建議新興市場，或是單壓單一市場，如此一來，不僅投資範圍較大，可以降低投資風險過度集中問題，受到單一國家政策風險的影響也較低。除此之外，也要關注平衡型基金選擇的資產類型，不要選擇太小眾的資產，因為同樣的問題是投資可選標的太少，反而可能會讓相關係數拉高，損及平衡型資產降低波動的效果。最後，則是可以利用配息率當作篩選工具。謝佳伶建議，投資人可以自己滿足的配息率，設定作為挑選配息基金的基本標準。