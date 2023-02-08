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擁4關鍵 電動車產業受矚目

聯合新聞網／ Smart智富月刊
電動車，無疑是人類未來最具前瞻性與未來性的重點產業之一，也因電動車的發展迅速，讓它成為近百年來地表最大的移動新革命！(路透)
電動車，無疑是人類未來最具前瞻性與未來性的重點產業之一，也因電動車的發展迅速，讓它成為近百年來地表最大的移動新革命！(路透)

【整理：謝宜孝】

電動車，無疑是人類未來最具前瞻性與未來性的重點產業之一，也因電動車的發展迅速，讓它成為近百年來地表最大的移動新革命！未來10年，將是電動車產業的成長「黃金關鍵期」，電動車將出現躍進式的大成長，產值遠超過消費性電子的個人電腦、手機，甚至是含金量極高的晶圓代工產業數倍之多！電動車上兆美元的產值正在醞釀中。

根據最新出版的《人人都能學會投資電動車全圖解》歸納，電動車的發展能受到全球矚目，背後的原因來自4大關鍵：

關鍵1》全球油價上揚，便宜油價不再

雖然綠能的發展曾讓人以為油價會崩跌，然而事實上油價卻是不跌反漲。以近20年來看，油價常態性在每桶50美元以上。尤其在2003年以後油價就上揚到新的價格水準區間，只有在景氣低迷或金融風暴時期，因為短期供需扭曲，使油價短暫下跌到40美元以下，但多數時間都是處在50美元以上，甚至若碰到景氣過熱或地緣政治的衝突時期，還會一口氣帶動油價衝高到100美元以上，譬如2007年至2008年，以及2022年的疫後復甦期。因此在這樣的情況下，對電動車產業發展反倒是種利多。

關鍵2》環保法規趨嚴，環保需求增

燃油車是城市最嚴重的移動汙染源，由於愈來愈嚴格的環保法規，讓燃油車處境日益艱困，而電動車則享有淨零排放的優勢。過去因為汽車電池與充電樁技術的發展遲緩，導致車廠為了鞏固燃油車市場，須花費龐大經費在降低排放的研發與零件上，且燃油車的能源使用效率不佳，大約只有15%，也就是在產生動力的過程中，大部分都虛耗掉了，而電動車的能源使用效率卻可能在70%以上。

因此在淨零排放與能源效率的大趨勢下，全球主要國家開始力推禁售燃油車的法律。譬如美國加州，2022年8月宣布將從2035年起全面禁售燃油車。加州是美國最大的汽車市場，具有領頭羊效應，全美已有16個州準備跟進。

其他家全面禁售燃油車動作最快的國家，挪威，再來是英國、丹麥、瑞典、荷蘭、德國、新加坡等國。到2035年，日、韓、中、泰、義大利等會加入。台灣則預定在2040年加入禁售燃油車行列。

關鍵3》電動車量產化

因應趨勢，各大傳統車廠已在積極布建電動車產能，連電子大廠，如鴻海（2317）也加入製造行列，在重要的電子製造業龍頭加入這個產業後，一些有設計與行銷能力、但欠缺生產線的新興電動車公司，將得到重大助力，促使全球電動車產能與產值進入飛躍性的增長。

據國際能源總署（IEA）與調研機構IDC的總和預估，全球電動車的滲透率預計到2025年可來到18%，在2030年時將來到35%。屆時，電動車年銷量有望突破3,000萬輛，產值約9,000億美元，產值可望超越智慧型手機，成為全球最重要的產業之一。

盤點目前全球重要的新興電動車廠商，包括特斯拉（Tesla）、路西德汽車（Lucid Group）、Rivian Automotive、蔚來汽車（NIO）、理想汽車（LiAuto）、小鵬汽車（XPeng）、菲斯克汽車（Fisker）、尼古拉公司（Nikola）、Proterra、Lion Electric、Hyzon Motors、卡努汽車（Canoo）、Hyliion Holdings。另外，各大傳統車廠包括福斯（Volkswagen）、BMW、賓士（Mercedes-Benz）、豐田（Toyota）等，也都在加速推進其電動車產品，整個市場可謂風起雲湧、熱鬧滾滾。

關鍵4》充電樁布建快速

第4是全球政府推動布建基礎設施。電動車的基礎設施，最基本的就是充電樁與充電站。據國際能源總署預估，到2030年全球充電樁將可達1億5,020萬座。其中，美國政府預計在2030年前設置500萬座充電樁，歐盟預計2030年建置350萬座公共充電站。

要達到上述目標，還有龐大的工作待執行，以全球來看，在2021年可供公共使用的充電樁，約有超過180萬座，其中1/3是快充（直流電），進度仍落後甚多。從2015年至2021年，公共使用的充電樁數量快速成長，其中又以快充成長最快，到2021年已逼近60萬座，若以占比來看，中國的占比最高、近85%。歐洲與美國其次，但數量與中國差距甚大，還有極大的成長空間。

電動車整體產業，在如此強勁的成長趨勢下，值得投資人持續觀察，追蹤產業內最具競爭力的公司，以參與成長商機。

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