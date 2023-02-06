跟著資金流向 挖掘波段飆股

【撰文：呂郁青】

在台股上市櫃中有1,700多檔股票，如何找出當天做多或是做空的股票，是時機交易投資人最苦惱的事。靠追籌碼賺到上億元的麥克連，以獨創的三大法人籌碼表，以及類股的資金流向表，找出剛起漲的飆股，讓他在台股市場賺到逾億元。

麥克連表示，為了提前看出多頭與空頭的脈動，每月會同時觀察三大法人，也就是外資、投信以及自營商的籌碼，其中以外資與投信買盤最為連續，成為麥克連的追蹤重心，他在多頭時重壓法人剛買進的股票，搭配技術面進出，不斷來回操作。麥克連究竟是如何記錄類股資金流向進而找到股票的呢？以下將以做多為例，分4步驟解析：

步驟1》從各類股成交比重變化，找出資金變化大的類股

若資金流進同一類股，往往就是「打群架」，上漲力道會比較持續。麥克連解釋，上市股票有29類股、上櫃股票有19類股，但記錄時要扣掉重複的類股。

麥克連的方式是，先下載免費版的「XQ全球贏家（個人版）」，找到類股資訊，將上市與上櫃所有類股的「成交比重」與「成交比重差」2個數據下載到Excel檔案，每天記錄最新數據。

由於每個市場的各類股成交比重都不同，因此類股成交比重的變化，要跟自己比較才有意義。麥克連解釋，系統上的成交比重差，可以讓你看到近10日平均的變化，但麥克連認為，相較之下5日平均較易找出剛變化的類股。因此麥克連會在Excel上先計算5日各類股的比重與比重差，下面一列記錄最新一日的數據，再將最新一日的數據與平均的數據比較。

由於步驟繁複，早期麥克連會手工下載、計算，但現在都透過程式操作，投資人可以參考麥克連的操作精神，每日查看類股資訊，找出資金變化大的類股。

步驟2》觀察資金明顯流入類股，篩選值得做多者

每日類股既有成交金額又有成交比重，什麼樣的數據才有意義？麥克連說，如果要找值得布局的做多類股，他會選擇類股成交比重比前5日的平均增加10%、股價漲幅大於0.5%的類股，因這代表開始有資金入駐，且股價才剛開始上漲。

還有一種是主力資金瘋狂湧入，但因還沒「吃夠貨」，故尚未用力拉抬股價，這種成交比重比前5日的平均增加100%以上，且股價可能還沒什麼上漲的類股，也值得從中挖寶。

步驟3》檢視漲幅、技術面，挑剛起漲個股買進

找到資金明顯流進的類股後，他就會打開這些類股的成分股，把所有的成分股列出來，以「漲幅」排序，從漲幅最高的股票開始檢查，估計量超過5日均量者為佳、大於1.2倍到1.5倍者更佳。接著再搭配技術面，若有技術面剛起漲的股票，就會挑出此個股，作為當天可能買進的標的。

步驟4》以5日線或10日線，作為賣出訊號

從籌碼面挑出主力剛進駐的股票搭順風車，接下來要怎麼「下車」？麥克連建議2種賣出方式：1.只要上漲超過10%，達到漲幅滿足，或是上漲太快，漲離5日線乖離率10%，他就會賣出。2.等到股價跌破5日線或10日線時賣出。

另外，也可以參考個股過去的走勢，若股價是沿著5日線上漲，一跌到5日線就上漲或一直都在5日線以上，便可採取跌破5日線停利或停損的方式；若股價是沿著10日線上漲，一跌到10日線就上漲或一直都在10日線以上，便可設定股價跌破10日線就賣出。

若買進後上漲，遇到出場條件就要停利，遇到非預期風險則要停損，像是可能剛買進，就遇到大盤系統性風險，若跌破5日線或10日線，也要停損出場。最重要的是，要紀律操作，這樣才能在市場長長久久活下去並賺到錢。

Step4》以5日線或10日線，作為賣出訊號

若以生達為例，開盤為61.5元，在剛開盤時買進均價約62元，若上漲至68.2元，到達10%的獲利滿足點，或是上漲超過5日線的10%，也可以考慮先賣出一趟。以12月26日的5日線59.14元計算，約為65元，但5日線每日都會變動，故投資人需每日觀察。