該選擇「保險金信託」嗎？ 2選擇優缺點曝光

【撰文：彭金隆】

之前應邀參加一個保險金信託的演講，主要談的是隨著高齡化社會的來臨，對於老後生活安排及對家人照顧的需要，保險金信託確實是一個可以思考的選項。

那場演講對象是一般大眾，因為我從小就很喜歡釣魚，便以譬喻說明「保險金信託」的概念。保險可以提供「保障功能」，還有「投資理財功能」。對於保戶而言，保險「保障功能」提供身故、失能與醫療給付，就是給一條「魚」，可立即解決眼前的問題；而「投資理財功能」則像是給保戶「釣竿」，給一個累積財富的機會。至於「保險金信託」則類似保管魚的冰箱，避免魚因保管不善而腐敗、壞掉。

這個例子，讓許多人一聽就能領略「保險金信託」的概念。以往受益人請領保險金大都是一次性給付，因此常聽到有人獲得保險金，卻因無法或無力好好安排或保護，最終快速耗盡或遭到詐騙，甚至被最親的親人侵吞，這些現象如果在投保時就預先做好保險金管理，也許就能避免。

「保險金管理」指妥善管理運用獲得的保險金。目前市場上有2個選擇，一是保險金分期給付，目前《保險法》明訂保險業經營人身保險業務時，保險契約可以約定保險金一次或分期給付。保險金採分期給付的優點是可降低保險金挪用風險、確保受益人權益，且不用付額外的費用，成本較低；缺點當然就是缺乏彈性，無法做客製化設計。

另外一種就是近來被重視的保險金信託，以現今實務來看，大部分壽險公司並未擔任受託人，而是找經驗更豐富的銀行來擔任。市場上一些同時有銀行或壽險公司的金控公司，就推出結合保險銷售與銀行信託一條龍的服務。「保險金信託」的優點一樣是能降低保險金挪用風險，更可以有更多客製化的彈性，缺點是有手續費用、成本較高。

高齡化社會來臨，被保險人或受益人很有可能因失智而無法自理，若事先約定保險金信託會是個解決方法，可有效避免保險金被騙與盜用侵占的風險，控制揮霍無度的受益人，讓保險金發揮更大的功用，有需要的保戶不妨考慮一下。

(本《Smart智富》專欄作者為國立政治大學風險管理與保險學系教授、國立政治大學銀行保險研究發展中心主任)