新零售時代 布局醫藥通路股

【整理：周明欣】

自從台股萬點成為常態之後，很多人開始「恐高」，擔心存股的單位成本過高，或者擔心進場後大盤就拉回整理，紛紛想要了解：「萬點以上還能存股嗎？現在又該如何操作？」

對此，投資達人阿格力強調：存股最大的風險不是「買貴」，而是「買錯」，只要買對股票，股價變化都只是反映指數震盪而已。若能鎖定台灣表現良好的民生必需與績優股，將之組成自己的專屬ETF，獲利幅度優於其他台灣ETF是可以樂觀預期的。

而在新出版的《阿格力教你這樣存股就對了！獨家自組ETF，提早達成財富自由》中，阿格力也公開自己自組ETF的3大原則──選出真正具有爆發力與成長性的公司、採取多元布局策略、適時汰弱留強，他認為只要將優秀標的聚集在一起，使之強強聯手，就有望獲得驚人的獲利效果。

舉例來說，通路是阿格力相當看好的業種，因在新零售時代下，不論是傳統實體或新興電商通路，甚至是虛實整合的OMO（Online Merge Offline）零售全通路，連鎖化、規模化通路擁有「話語權」已是不爭的事實。而各大通路中，阿格力認為最具生存力的就是像大樹（6469）這樣的藥局，因為藥局有別於其他實體通路，具有下列3大優勢：

優勢1》很多藥局商品不能在網路上販售：礙於法規限制，成藥、動物用藥、維骨力等藥局商品都不能在網路上販售，如店家販售就屬於違法行為。

優勢2》「顧問式銷售」有賣點：雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情發生後，大家都轉線上消費，但是很多人還是會跑到實體藥局買東西，因為時不時需要諮詢或聽取專業藥師的建議，這類「顧問式銷售」很有賣點。

優勢3》藥局數量還有很大的成長空間：對比美國和日本這類發展成熟、連鎖藥局市占率達50%以上的國家，台灣的連鎖藥局市占率只有20%，成長空間很大。

若從實際經營數據來看，阿格力觀察到，大樹的展店速度驚人，從2016年剛掛牌時的67家，到2022年上半年的246家，成長近3倍。更可怕的是，平均店效仍可以維持高水準。2022年上半年，大樹平均店效（不含社區店）是每月營收507萬2,000元，已經超越2016年全年的474萬7,000元。

除了營收，阿格力會再查看毛利率表現，「毛利率就是企業競爭力的表現，只要營收跟毛利率穩健上升，企業的營運動能就有機會持續轉強。」阿格力說，而觀察大樹近3年（2019年～2021年）數據，營收占比最大的婦嬰用品毛利率雖自48.83%降39.57%，但毛利率較佳的保健藥品與健康照護用品，營收占比是增加的。所以大樹近年營運狀況愈來愈好，與高毛利率品項的營收占比提升有關。

了解完這樣的產業特性，就不難理解為什麼2020年（股利所屬年度）大樹可以配發3元的股票股利，股本膨脹高達30%。股本變太大的狀態下，大家以為公司的每股盈餘（EPS）可能要衰退了，結果2021年大樹的EPS從2020年的3.73元拉高到5.83元，顯示營收堆疊與累加的獲利能力真的很可怕。這也是大樹享有高本益比的原因，因為這種成長性相當有底氣。

基本上，像大樹這種以實體通路營運為主的公司，只要店數夠多，通常能對上游廠商產生定價權優勢；再者，大樹在幾年前就切入線上平台經營，並成為國內首家將數據監控及健康存摺結合大數據分析精準行銷的藥局，同時同步將實體門市轉結合線上、線下成為智慧藥局，算是複合型藥局，兼具通路股優勢、網路化及行動裝置App等營運特色，這些都是後疫情時代的主流產業趨勢。也是通路股通常能享有高本益比的主因。

由於大樹在未來發展規畫上，將著重3大方向，即拓展寵物用藥市場、在中國推出雲端藥歷、引進保健食品等業務，以及與日本連鎖藥妝聯手搶攻亞洲健康照護市場。可預見，大樹藥局的成長還在持續，所以是實體通路股中，阿格力會再持續深入追蹤的公司。