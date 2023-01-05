快訊

經典賽／沒有「35+1」 中華隊集訓名單11月就敲定36人

秒變臉？陳維齡電梯裡「這表情」引熱議 網友直呼：要截圖

便宜又好玩！他激推「1國家」比日本更驚豔 網讚：不會想念台灣

健康科技普及化 醫療保健業走向「消費化」趨勢

聯合新聞網／ Smart智富月刊
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【撰文：陳碩存】

自2021年開始，市場進入高度震盪，具高度成長特性的醫療保健產業，也面臨和其他成長股同樣的宿命，不僅公司價值估值逐漸走低，募資方面也變得愈加挑戰。但因為這個產業的企業極力改變發展策略，包括保留現金、提升營運表現，再加上愈來愈多相關企業積極發展新科技，支撐著醫療保健產業的成長動能依然熱絡。

在人口持續快速增長下，全球在2022年11月中正式邁入80億人口大關，預期到2050年之前，人口可望持續增至近100億。

而隨著醫療品質進步，全球面臨更嚴重的高齡化問題，預期平均壽命將從72歲上升至77歲。在高齡化社會下，政府在醫療保健上的支出節節高升。除此之外，當前社會對提升醫療效率需求仍大，這些因素都促使健康保險的成本持續攀升。

根據世界衛生組織（WHO）的統計，光是2019年全球在醫療保健上的支出就達8兆5,000億美元（占全球GDP的9.8%），是2000年的2倍。根據一份統計8個成熟國家的研究發現，老年人口（65歲以上）在醫療保健服務上的年均支出，是同期勞動人口年均支出的3倍。此外，現在的醫療制度也存在營運效率低落的問題，根據美國醫學協會（AMA）的研究發現，2019年約有7,600億美元～9,350億美元的支出，浪費在非必要的醫療上。

上述內容凸顯一個重點，亦即：當前全世界對醫療的需求市場龐大，而科技的應用很可能進一步協助掌握及擴展這個龐大的市場商機，並實際改善醫療上的困境。

比如在醫療無法普及問題上，居家醫療成為一大亮點：看好數位醫療前景的亞馬遜，以39億美元購併美國實體及數位醫療服務業者One Medical。居家醫療除為病患帶來更便利的醫療體驗外，也具備強大的成本優勢，能深入不同場域，達到普及化。而在醫療浪費問題上，藉由科技對比預估和實際的投入與產出，能達到減少醫療浪費。

除了改善醫療的結構性問題之外，未來融合科技技術的生物發展也是一大成長動能，像液態活檢、空間基因學與合成生物學，有望提前偵測癌症等疾病，或作為全新的製藥方法皆是。

而隨著計算資料的技術成長快速，基因資料的定序費用大幅減低，自2001年以來，基因定序每次的費用自1億美元降至不到1,000美元，甚至基因定序公司Ultima Genomics近日更聲稱基因定序的費用僅需100美元。

另外，醫療保健產業目前逐漸走向「消費化」（Consumerization）也值得關注。除了患者外，「健康的消費者」也是未來引領健康科技普及的重要趨勢。例如近10年前健身追蹤用的穿戴式裝置首次問世之後，現在種類也愈來愈多，使用率也逐漸成長。有愈來愈多穿戴式裝置正被用於醫療目的，包括監測中風、跌倒警訊，及收集即時的診斷數據以改善臨床決策。

醫療保健產業的科技數位化除了是未來必然趨勢外，也具有強烈ESG色彩，在現存制度下，醫療要達到普及、高品質和人人可負擔目標仍有許多障礙，但若是使用遠端醫療和穿戴式裝置的診斷影像進行預防性篩檢，就可以大幅減低檢查支出，也有擴張醫療保健服務到更多地方的潛力。再搭配其餘發展如基因序列等技術研發則可加速治療的創新，達成聯合國的可持續發展目標。而醫療科技的快速發展也不斷帶來治療的創新，得以有效增進全球的健康福祉。

2022年對醫療保健產業是具挑戰的1年。首先，自2021年中開始，投資人漸漸減少對疫情相關概念股的投資。此外，較緊縮的財務狀況也反映在成長股的估值上，然而醫療保健中的健康科技產業往往聚焦在高成長性的公司。

但也因為健康科技產業高度競爭，這些公司也漸漸改變發展策略。相較過去全力爭奪市占率，現在更看重保留現金及提升營運的表現，以爭取下一輪募資。

投資人現在對投資標的變得更精挑細選，而相關公司的平均估值也低於2021年。但產業中發展較完備、有能力採用新科技的公司，一般來說也擁有較大規模，所以多為已獲利的公司，表現也多能夠超越同業平均。

我們認為，隨著醫療保健產業走向消費化，「健康的消費者」將會是未來引領健康科技普及化的要角，尤其是當這些習慣數位化生活的千禧世代逐漸年老，將成為帶動這一個產業長期蓬勃發展的主力族群。

（本文作者為瑞銀投信投資部主管）

延伸閱讀

疫情紅利消散！電商去年第4季求才全年最低 但工作數仍是五年高點

日本升級中國客入境管控 1/8起須檢附陰性證明

生不如死...嘉義縣人口跌破49萬 去年死亡數比阿里山鄉民多

人口轉折 印度將超越大陸

相關新聞

健康科技普及化 醫療保健業走向「消費化」趨勢

自2021年開始，市場進入高度震盪，具高度成長特性的醫療保健產業，也面臨和其他成長股同樣的宿命，不僅公司價值估值逐漸走低，募資方面也變得愈加挑戰。但因為這個產業的企業極力改變發展策略，包括保留現金、提升營運表現，再加上愈來愈多相關企業積極發展新科技，支撐著醫療保健產業的成長動能依然熱絡。

把握東南亞黃金10年 買進「這2國家」基金獲利可期

環顧歷史，每8～12年新科技的創新，總會形成一個循環和主流產業，世界的工廠也會跟著遷移。

2023台股先蹲後跳！鎖定焦點產業 2原則選好股

台股加權指數在2022年如同洗了一場三溫暖，從1月初攀上歷史新高紀錄後，便受到烏俄戰爭、通貨膨脹、美國聯準會（Fed）暴力升息，以及經濟景氣疲軟等諸多黑天鵝干擾，指數一路從「萬八」高檔回測至「萬三」以下，重挫幅度超過30%，創下2008年金融海嘯以來最大跌幅。

選擇社會保險 思考3要點

受疫情影響，這2年許多餐飲、服務業結束營運，連帶影響內部員工萌生創業念頭，也有二代回家接手家業，成為「自營業者」。但即便不是上班族，基本的社會保險仍該繼續。

金融市場股債雙殺 退休投資計畫別半途而廢

今年以來通膨高漲，各國央行接連升息，金融市場股債雙殺，令許多投資人驚心動魄，尤其是進行退休理財的投資人，可能因面臨退休金嚴重縮水，有意中斷退休計畫。但投資人此時更該冷靜思考，是否真要中斷退休投資計畫？

美元轉弱 投資市場罕見呈現股債齊跌

2022年投資市場罕見呈現股債齊跌！美股標普指數從年初到10月低點下跌25%，同期間10年期公債價格隨殖利率拉高下跌16%。主因美國聯準會（Fed）在9個月內將基準利率從零拉高到4%，資金全面從股、債市撤出，轉向美元。美元指數從年初低點到9月最高點上漲19%，多國央行為防本國貨幣重貶、通膨惡化，不得不拋售美債，美債欠缺買盤、流動性變差，殖利率升得更快，公債價格連續12週下跌，創50年來最長跌勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。