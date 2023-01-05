健康科技普及化 醫療保健業走向「消費化」趨勢

【撰文：陳碩存】

自2021年開始，市場進入高度震盪，具高度成長特性的醫療保健產業，也面臨和其他成長股同樣的宿命，不僅公司價值估值逐漸走低，募資方面也變得愈加挑戰。但因為這個產業的企業極力改變發展策略，包括保留現金、提升營運表現，再加上愈來愈多相關企業積極發展新科技，支撐著醫療保健產業的成長動能依然熱絡。

在人口持續快速增長下，全球在2022年11月中正式邁入80億人口大關，預期到2050年之前，人口可望持續增至近100億。

而隨著醫療品質進步，全球面臨更嚴重的高齡化問題，預期平均壽命將從72歲上升至77歲。在高齡化社會下，政府在醫療保健上的支出節節高升。除此之外，當前社會對提升醫療效率需求仍大，這些因素都促使健康保險的成本持續攀升。

根據世界衛生組織（WHO）的統計，光是2019年全球在醫療保健上的支出就達8兆5,000億美元（占全球GDP的9.8%），是2000年的2倍。根據一份統計8個成熟國家的研究發現，老年人口（65歲以上）在醫療保健服務上的年均支出，是同期勞動人口年均支出的3倍。此外，現在的醫療制度也存在營運效率低落的問題，根據美國醫學協會（AMA）的研究發現，2019年約有7,600億美元～9,350億美元的支出，浪費在非必要的醫療上。

上述內容凸顯一個重點，亦即：當前全世界對醫療的需求市場龐大，而科技的應用很可能進一步協助掌握及擴展這個龐大的市場商機，並實際改善醫療上的困境。

比如在醫療無法普及問題上，居家醫療成為一大亮點：看好數位醫療前景的亞馬遜，以39億美元購併美國實體及數位醫療服務業者One Medical。居家醫療除為病患帶來更便利的醫療體驗外，也具備強大的成本優勢，能深入不同場域，達到普及化。而在醫療浪費問題上，藉由科技對比預估和實際的投入與產出，能達到減少醫療浪費。

除了改善醫療的結構性問題之外，未來融合科技技術的生物發展也是一大成長動能，像液態活檢、空間基因學與合成生物學，有望提前偵測癌症等疾病，或作為全新的製藥方法皆是。

而隨著計算資料的技術成長快速，基因資料的定序費用大幅減低，自2001年以來，基因定序每次的費用自1億美元降至不到1,000美元，甚至基因定序公司Ultima Genomics近日更聲稱基因定序的費用僅需100美元。

另外，醫療保健產業目前逐漸走向「消費化」（Consumerization）也值得關注。除了患者外，「健康的消費者」也是未來引領健康科技普及的重要趨勢。例如近10年前健身追蹤用的穿戴式裝置首次問世之後，現在種類也愈來愈多，使用率也逐漸成長。有愈來愈多穿戴式裝置正被用於醫療目的，包括監測中風、跌倒警訊，及收集即時的診斷數據以改善臨床決策。

醫療保健產業的科技數位化除了是未來必然趨勢外，也具有強烈ESG色彩，在現存制度下，醫療要達到普及、高品質和人人可負擔目標仍有許多障礙，但若是使用遠端醫療和穿戴式裝置的診斷影像進行預防性篩檢，就可以大幅減低檢查支出，也有擴張醫療保健服務到更多地方的潛力。再搭配其餘發展如基因序列等技術研發則可加速治療的創新，達成聯合國的可持續發展目標。而醫療科技的快速發展也不斷帶來治療的創新，得以有效增進全球的健康福祉。

2022年對醫療保健產業是具挑戰的1年。首先，自2021年中開始，投資人漸漸減少對疫情相關概念股的投資。此外，較緊縮的財務狀況也反映在成長股的估值上，然而醫療保健中的健康科技產業往往聚焦在高成長性的公司。

但也因為健康科技產業高度競爭，這些公司也漸漸改變發展策略。相較過去全力爭奪市占率，現在更看重保留現金及提升營運的表現，以爭取下一輪募資。

投資人現在對投資標的變得更精挑細選，而相關公司的平均估值也低於2021年。但產業中發展較完備、有能力採用新科技的公司，一般來說也擁有較大規模，所以多為已獲利的公司，表現也多能夠超越同業平均。

我們認為，隨著醫療保健產業走向消費化，「健康的消費者」將會是未來引領健康科技普及化的要角，尤其是當這些習慣數位化生活的千禧世代逐漸年老，將成為帶動這一個產業長期蓬勃發展的主力族群。

（本文作者為瑞銀投信投資部主管）