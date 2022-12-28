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選擇社會保險 思考3要點

聯合新聞網／ Smart智富月刊
不少自營業者有「勞保保費較貴」、「勞保投資效益不確定」與「勞保退休給付充滿變數」等考量，故認為投保勞工保險不是較好的選擇，想選擇國民年金保險。（示意圖，非相關新聞當事人）記者胡經周／攝影
不少自營業者有「勞保保費較貴」、「勞保投資效益不確定」與「勞保退休給付充滿變數」等考量，故認為投保勞工保險不是較好的選擇，想選擇國民年金保險。（示意圖，非相關新聞當事人）記者胡經周／攝影

【撰文：王冠樺】

受疫情影響，這2年許多餐飲、服務業結束營運，連帶影響內部員工萌生創業念頭，也有二代回家接手家業，成為「自營業者」。但即便不是上班族，基本的社會保險仍該繼續。

不少自營業者有「勞保保費較貴」、「勞保投資效益不確定」與「勞保退休給付充滿變數」等考量，故認為投保勞工保險不是較好的選擇，想選擇國民年金保險。但實際上這2種保險該如何正確評估，應從以下3要點思考：

1.評估保障內容與給付項目：除付出保費的考量外，「保障的權益」也是自營業者要評估的重點。就給付項目來說，勞工保險與國民年金保險大致相同；但在計算各項目的給付金額，可以發現勞工保險都比國民年金保險來得多，例如一樣以最低工資投保，勞保老年年金給付，就比國民年金保險老年給付還多。

此外，勞工保險的給付項目還有「傷病給付」與「失能給付」，這是國民年金保險沒有的保障項目，對正值工作高峰期的勞工與自營業者來說，是另一種醫療保障與風險轉嫁。

2.將經營版圖或自營效益列入投保參考：勞工保險最低投保薪資級距在2023年起調整為2萬6,400元，且在不含就業保險費率下，勞保費率調升為11%。若所屬工會職災保險費率為0.22%，在自付比率60%條件下，勞工保險每月保費為1,777元（編按：勞保保費＝月投保薪資×（勞保＋職災保險費率）×自付比率），而國民年金保險保費自2023年起調為1,184元，比勞工保險少約600元，因此有人會想繳保費較低的國保。

但若未來還有機會，再進入企業工作，或是有遠見，企圖擴大經營版圖的自營業者，選擇「勞工保險」除可以累積自己的勞保年資外，也能養成自己每月對於「支出」數字的固定安排。且持續投保勞保，能讓年輕創業者培養出自律與開創的習慣，還能將「營業收入」扣除「固定營業支出」後的盈餘，作為評估自營效益是否超越被僱用時的參考，也是修正的基底。

3.定期檢視商業保險需求：不論勞工保險或國民年金保險都是基本的社會保險，每個人的需求與責任也不相同，建議在每次「身分」、「責任」轉換時，再次檢視自我保障缺口。比如檢視各項社會保險的需求、缺口與適合度，進一步考量是否要安排商業保險來補強，並透過每次的「檢視」，選擇適當的配置工具，除轉嫁個人與家庭的風險，也累積個人資產。

（本《Smart智富》專欄作者為RFC國際認證財務顧問師、國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））

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