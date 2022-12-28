快訊

供應商解析台積保密機制 赴美設廠不怕技術被掏空

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 美籍台裔老公超狂身分曝光

台積電落地美國只是開始？ 台灣成全球化贏家元素凋零中

金融市場股債雙殺 退休投資計畫別半途而廢

聯合新聞網／ Smart智富月刊
退休示意圖。報系資料照片
退休示意圖。報系資料照片

【撰文：王儷玲】

今年以來通膨高漲，各國央行接連升息，金融市場股債雙殺，令許多投資人驚心動魄，尤其是進行退休理財的投資人，可能因面臨退休金嚴重縮水，有意中斷退休計畫。但投資人此時更該冷靜思考，是否真要中斷退休投資計畫？

面對動盪的金融走勢，一般投資人為了停損，會馬上想要手抱現金、認賠殺出，但其實以退休投資而言，這樣反而會錯失低點加碼的投資機會。此時應繼續投資，重新評估投資布局，盤點投資趨勢並汰弱留強，不要過度調整，甚至停損出場。若真的不知如何因應，也可以先詢問你信任的理財專家，或找專業認證的退休理財規劃顧問（RFA）諮詢。

想要做好退休投資，民眾一定要了解，退休理財是長期投資。目前投資市場正處於震盪盤整狀態，是退休理財長期投資、逢低進場的好時機，投資人應繼續定期扣款。而此時不中斷投資，正可避免低點賣出、高點買入，若行有餘力也可以適時加碼投資，如此更容易降低投資成本。

以2008年的金融海嘯後為例，那時全球經濟合作暨發展組織（OECD）國家的退休基金平均約有10%～20%的跌幅，過了1年，2009年股市平均回漲大約12%～25%，3年後平均約漲50%～60%。2008年金融海嘯，總共造成美國退休市場個人退休帳戶（IRA）與401（k）計畫損失超過3兆美元，但當時那些沒有中斷投資、持續退休投資的人，後來退休資產的整體投資報酬率表現，都比那些停損出場，將資金存到定存的人更早攤平投資損失，甚至獲利更多。

再看看台灣的「私校退撫自主投資」與「好享退—全民退休投資專案」。2019年疫情開始肆虐，投資市場大跌，好享退與私校退撫制度自主投資的退休投資平台，都有提醒機制通知投資人低點加碼投資，協助克服退休投資迷思。

以好享退為例，2020年民調發現，參與好享退的投資人選擇逆勢加碼投資基金比率（48.3%）高於全體國人（28.3%），且各年齡加碼投資比率都超過40%，同時也發現，有低點加碼的投資人明顯獲利比率是減碼者的2.5倍。可見低點加碼投資，有機會提升投資績效。

為了協助勞工在勞退新制下多加碼自提，政府也應盡早開放勞退自選投資機制，開放後讓選擇政府保證機制的勞工權益完全不受影響，如此也能讓勞退新制仿效私校退撫與好享退，透過更專業的投資平台與服務協助民眾做好退休投資，提升整體勞工退休投資績效。

（本《Smart智富》專欄作者現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

延伸閱讀

逾30家企業響應 國泰世華綠色存款規模破百億

教師少、學費無上限 教團批碩士職專班淪「學店溫床」

公教退撫新制上路、私校退撫未跟進 全教總籲同步改15％

櫃買永續債發行 衝3,847億

相關新聞

選擇社會保險 思考3要點

受疫情影響，這2年許多餐飲、服務業結束營運，連帶影響內部員工萌生創業念頭，也有二代回家接手家業，成為「自營業者」。但即便不是上班族，基本的社會保險仍該繼續。

金融市場股債雙殺 退休投資計畫別半途而廢

今年以來通膨高漲，各國央行接連升息，金融市場股債雙殺，令許多投資人驚心動魄，尤其是進行退休理財的投資人，可能因面臨退休金嚴重縮水，有意中斷退休計畫。但投資人此時更該冷靜思考，是否真要中斷退休投資計畫？

美元轉弱 投資市場罕見呈現股債齊跌

2022年投資市場罕見呈現股債齊跌！美股標普指數從年初到10月低點下跌25%，同期間10年期公債價格隨殖利率拉高下跌16%。主因美國聯準會（Fed）在9個月內將基準利率從零拉高到4%，資金全面從股、債市撤出，轉向美元。美元指數從年初低點到9月最高點上漲19%，多國央行為防本國貨幣重貶、通膨惡化，不得不拋售美債，美債欠缺買盤、流動性變差，殖利率升得更快，公債價格連續12週下跌，創50年來最長跌勢。

老公寓想加裝電梯 要注意哪些事？

直到30多年前，公寓住宅仍然為台灣房地產中的主流產品，但隨著年代推移、人口老化，許多公寓的居住者只能「望梯興嘆」，台灣屋齡逾30年的住宅數量超過460萬戶，但改建不易、房價又居高不下，因此，加裝電梯成為老公寓的另一個出路。

用員工福利信託加強退休保障 參與條件曝光

據2022年年初公布最新勞保精算報告指出，2028年勞保基金累積餘額將出現負值。政府雖在2022年撥補450億元來維持勞保基金穩定度，但破產速度難以減緩，促使勞工更須積極做好退休準備。

10年內將100萬翻至1億 他用「6訊號」挖掘下一波績優飆股

現年37歲、擔任創鑫資本執行長（CEO）的雷老闆，早期是國內某金控海龜交易培訓計畫出身的當沖交易員。儘管他當年在業界有不錯的績效，最終卻因身體無法負擔短線交易的壓力，毅然決然轉型成為法人業務，並開始研究基本面與中長線波段操作技術。而在扎實且大量的訪談、研究上市櫃公司之下，掌握到不少個股的長線波段商機，在10年裡，將100萬元翻至1億元以上，並創立了自己的公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。