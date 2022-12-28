金融市場股債雙殺 退休投資計畫別半途而廢

【撰文：王儷玲】

今年以來通膨高漲，各國央行接連升息，金融市場股債雙殺，令許多投資人驚心動魄，尤其是進行退休理財的投資人，可能因面臨退休金嚴重縮水，有意中斷退休計畫。但投資人此時更該冷靜思考，是否真要中斷退休投資計畫？

面對動盪的金融走勢，一般投資人為了停損，會馬上想要手抱現金、認賠殺出，但其實以退休投資而言，這樣反而會錯失低點加碼的投資機會。此時應繼續投資，重新評估投資布局，盤點投資趨勢並汰弱留強，不要過度調整，甚至停損出場。若真的不知如何因應，也可以先詢問你信任的理財專家，或找專業認證的退休理財規劃顧問（RFA）諮詢。

想要做好退休投資，民眾一定要了解，退休理財是長期投資。目前投資市場正處於震盪盤整狀態，是退休理財長期投資、逢低進場的好時機，投資人應繼續定期扣款。而此時不中斷投資，正可避免低點賣出、高點買入，若行有餘力也可以適時加碼投資，如此更容易降低投資成本。

以2008年的金融海嘯後為例，那時全球經濟合作暨發展組織（OECD）國家的退休基金平均約有10%～20%的跌幅，過了1年，2009年股市平均回漲大約12%～25%，3年後平均約漲50%～60%。2008年金融海嘯，總共造成美國退休市場個人退休帳戶（IRA）與401（k）計畫損失超過3兆美元，但當時那些沒有中斷投資、持續退休投資的人，後來退休資產的整體投資報酬率表現，都比那些停損出場，將資金存到定存的人更早攤平投資損失，甚至獲利更多。

再看看台灣的「私校退撫自主投資」與「好享退—全民退休投資專案」。2019年疫情開始肆虐，投資市場大跌，好享退與私校退撫制度自主投資的退休投資平台，都有提醒機制通知投資人低點加碼投資，協助克服退休投資迷思。

以好享退為例，2020年民調發現，參與好享退的投資人選擇逆勢加碼投資基金比率（48.3%）高於全體國人（28.3%），且各年齡加碼投資比率都超過40%，同時也發現，有低點加碼的投資人明顯獲利比率是減碼者的2.5倍。可見低點加碼投資，有機會提升投資績效。

為了協助勞工在勞退新制下多加碼自提，政府也應盡早開放勞退自選投資機制，開放後讓選擇政府保證機制的勞工權益完全不受影響，如此也能讓勞退新制仿效私校退撫與好享退，透過更專業的投資平台與服務協助民眾做好退休投資，提升整體勞工退休投資績效。

（本《Smart智富》專欄作者現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）