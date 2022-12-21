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美元轉弱 投資市場罕見呈現股債齊跌

聯合新聞網／ Smart智富月刊
美國聯準會（Fed）在9個月內將基準利率從零拉高到4%，資金全面從股、債市撤出，轉向美元。(本報系資料照)
美國聯準會（Fed）在9個月內將基準利率從零拉高到4%，資金全面從股、債市撤出，轉向美元。(本報系資料照)

【撰文：朱紀中】

2022年投資市場罕見呈現股債齊跌！美股標普指數從年初到10月低點下跌25%，同期間10年期公債價格隨殖利率拉高下跌16%。主因美國聯準會（Fed）在9個月內將基準利率從零拉高到4%，資金全面從股、債市撤出，轉向美元。美元指數從年初低點到9月最高點上漲19%，多國央行為防本國貨幣重貶、通膨惡化，不得不拋售美債，美債欠缺買盤、流動性變差，殖利率升得更快，公債價格連續12週下跌，創50年來最長跌勢。

但到了2022年10月，美國通膨數據放緩，市場預期Fed將放慢升息速度，利率可能見頂，美元不再強勢。影響美國人買房意願的關鍵指標，30年房貸利率見到7.08%峰值後，連續2週下跌0.47個百分點。

再看美元指數從高檔下滑6.8%，運用22個股市指數漲跌與美元指數漲跌做成標準差的資金流向追蹤指標，在年初跌破零軸後，到了11月中旬轉正攀高到0.26，顯示資金從美元轉向股市。回顧前波美國升息循環，美元指數從2016年年底高點、下滑至2018年2月低點時，前述指標同樣呈現突破零軸向上彈升，當時美股指數14個月上漲26%，歷史是否會重演？不妨拭目以待。

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