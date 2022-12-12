用員工福利信託加強退休保障 參與條件曝光

【撰文：林竹】

據2022年年初公布最新勞保精算報告指出，2028年勞保基金累積餘額將出現負值。政府雖在2022年撥補450億元來維持勞保基金穩定度，但破產速度難以減緩，促使勞工更須積極做好退休準備。

通常，在勞工的退休準備中，主要有投資、商業保險等工具，近年「員工福利信託」則逐漸成為勞工可評估的新選項。據中華民國信託業商業同業公會（編按：以下簡稱信託公會）資料指出，截至2022年第3季，全台員工福利信託的信託財產金額為新台幣1,893億元，較2021年全年度金額成長7.7%，已有愈來愈多的產業如金融業、電子業，提供員工福利信託，讓勞工多一個退休準備的工具。

但到底什麼是「員工福利信託」？在世界銀行退休3大支柱理論中，第2層的企業退休金也是重要來源，台灣勞工最熟悉的企業退休金莫過於勞工退休金制度，而「員工福利信託」也同屬於第2層企業退休金。經營多種信託業務的合作金庫商業銀行表示，員工福利信託是企業為留住員工並提升對企業向心力，協助其累積個人財富與退休金的一種方式。

合作金庫商業銀行指出，通常企業會先擬訂員工福利信託激勵制度，企業員工再成立員工持股／福儲信託委員會，向受託銀行處理信託相關事宜。依投資內容的差異，可分為「員工持股信託」與「員工福利儲蓄信託」2種方式，目前員工持股信託相對常見。

那麼，員工福利信託的參與條件為何？綜合專家意見，說明如下：

1.需加入委員會：員工持股／福儲信託委員會是員工福利信託中，相當重要的角色，因為它會代表會員員工向銀行簽訂信託契約，同時訂定委員會章程，包含員工入會資格、企業公提金、員工自提金的額度及公提金領回的限制，還有信託財產的運用方式等。例如它可規定，限企業正式全職員工，且年資屆滿特定年限才能加入委員會，若於特定年限內離職，會員員工不可提領企業提撥的公提金等等。

2.信託資產的資金來源：有企業提撥的「公提金」及會員員工提撥的「自提金」2筆。公提金是企業於薪資外另行提撥，而自提金則是直接從薪資內扣除，通常會採薪資固定比例或固定金額為主，最常見的為每月從薪資中提撥3,000元交付予委員會，企業也相對為該會員員工提撥3,000元，委員會收到這2筆錢後，再交予受託人也就是銀行依契約約定方式運用並管理。

3.相關的費用：可依信託成立到執行的時間來看。在委員會與銀行簽訂信託契約時，銀行會收取簽約手續費，通常為固定金額，銀行會依委員會的人數、作業成本與信託內容等，依個案狀況訂定，約在3萬元～12萬元不等，這筆錢通常由企業支付；信託成立後，在信託存續期間內，銀行每年會向委員會員工收取信託管理費，年費用率約是員工投入自提金的千分之2～千分之5；另外若在信託存續期間修改信託契約條款，通常銀行會收取定額的修約手續費如3,000元。但信託公會也強調，這些費用會依信託契約內容而有所不同。

4.稅賦的問題：若是企業提撥的公提金，雖是薪資以外的提撥，但仍計為員工當年度薪資所得，納入員工當年度個人綜合所得稅。而員工提撥的部分薪資，不像勞退提撥有不計入提繳年度薪資所得課稅的優惠。至於信託財產產生的收益，受託銀行會依所得類別如股息、股利轉開給員工，計入當年度個人綜合所得稅，最終領回的信託財產，屬於財產歸還本人，不會予以課稅。