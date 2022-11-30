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全面限定繼承！為何陳報遺產清冊這麼重要？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
在2009年修法後，繼承制度全面預設為法定的「限定繼承」，不需特別向法院聲請即可適用。很多人認為，既然適用法定限定繼承，一定不會繼承到負債，但其實並非如此，重點在於是否如實陳報遺產清冊。圖／聯合報系資料照片
在2009年修法後，繼承制度全面預設為法定的「限定繼承」，不需特別向法院聲請即可適用。很多人認為，既然適用法定限定繼承，一定不會繼承到負債，但其實並非如此，重點在於是否如實陳報遺產清冊。圖／聯合報系資料照片

【撰文：駱潤生】

媒體報導，藝人艾成因生前欠債500萬元，離世後妻子依法採「限定繼承」。

在舊法制度下，若繼承人不清楚被繼承人的資產、債務有多少，怕被波及，除了拋棄繼承外，另一選擇就是在3個月內向法院聲請「限定繼承」，也就是以所得遺產為限，對於被繼承人之債務負清償責任。

在2009年修法後，繼承制度全面預設為法定的「限定繼承」，不需特別向法院聲請即可適用。很多人認為，既然適用法定限定繼承，一定不會繼承到負債，但其實並非如此，重點在於是否如實陳報遺產清冊。其目的是讓被繼承人的債權人報明債權，這樣繼承人才能正確清算遺產扣除債務後還剩餘多少，以利按比例清償。

舉例來說，若被繼承人留有遺產1,200萬元，債權人A、B、C各有500萬元債權，而繼承人不知有這些債務。在繼承人有陳報遺產清冊的情況下，假設僅有債權人C逾期未陳報債權。此時債權人A、B各可全額受償500萬元，償還後還剩200萬元遺產，債權人C日後只能就這200萬元遺產來作請求。但若3位債權人都如期陳報債權，則每位債權人可按比例受償，各分配到400萬元。

而在相同債務條件下，假設繼承人沒有陳報遺產清冊，且不知有這些債務。如果債權人A、B搶先聯繫上繼承人請求清償，繼承人會先全額清償A、B各500萬元的債務。但等償還之後，C才跳出來主張債權，此時遺產只剩下200萬元，不足以完全清償C的500萬元債務，這時繼承人可能因不知法律規定，所以自掏腰包300萬元來墊償。

實務上來看，個人名下的負債，雖然可以至財團法人金融聯合徵信中心查詢，但若是在一般民間借貸或擔任保證人，被繼承人通常不會交代清楚，其家人多不知情。因此，繼承人不易清查徹底，常出現各債務人受償不平均的情況，這時繼承人可能需要用到私人財產來墊償。

由此可知，繼承人應做好陳報遺產清冊，未來如果發現債務大於資產，才可以確保《民法》第1148條限定繼承的權利。而陳報遺產清冊後，法院會要求繼承人公示催告，通常會採用「登報」處理，讓債權人得知被繼承人過世，債權人應盡快報明債權，讓遺產清償可以順利進行。

另外要提醒的是，繼承人若違反《民法》第1163條的規定，有隱匿遺產、在遺產清冊進行虛偽之記載，或意圖詐害被繼承人債權人之權利，則不受《民法》第1148條限定繼承規定的保護，需要用繼承人自己的財產來清償債務。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））

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