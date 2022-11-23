2022退休大調查 退休規畫4大謬誤

【撰文：王儷玲】

有鑑於近期美國通膨創新高，加上升息造成金融市場大幅震盪，且台灣2025年將邁入超高齡社會，政府退休基金財務缺口恐更嚴重。而在中華民國退休基金協會10月發表的「2022退休大調查」中，更發現台灣民眾退休規畫上有4大謬誤：

1.退休理財起步太晚：據調查顯示，多數人在43.5歲才啟動退休理財計畫、希望60.9歲退休、預期平均壽命約79.7歲，且平均準備退休金1,040萬3,000元。以此推估，民眾僅有17.4年累積退休金，以支應18.8年的退休生活，且希望退休後每月有4萬6,000元生活費用，等於每月要存超過2萬元，根本很難做到。尤其有逾77%受訪者準備進度嚴重落後，其中60歲～65歲平均達成率僅38.2%，55歲以下民眾更低於27.17%。可見起步太晚，使得理財負擔太重，且低估長壽風險，因61歲退休的平均餘命是23年。建議提早準備，才能發揮複利效果，降低負擔。

2.民眾希望勞保立即年改：由於民眾擔心勞保恐在2028年破產，有65%以上受訪者支持勞保立即年改，且愈年輕支持比例愈高。在勞保可能改革的情況下，勞保年金與勞退新制退休金將會減少，最好自己每月再多準備1萬元～2萬元。

3.股票成退休理財首選：與2019年退休調查比較，國人退休資產配置出現關鍵變化：「銀行存款」自45%降至30.9%、「股票」占比則自34%上升至38.9%。第1次出現股票配置超越存款，反映低利率與不斷年改的環境，迫使民眾改變理財行為；且過去2年股市多頭，加上金融機構投入數位化理財服務，降低民眾投資股票與基金的門檻，也帶動年輕世代提早加入投資行列。

4.民眾無法了解自己的退休金缺口：調查發現，國人最想了解的3個問題是：政府、雇主給付多少退休金？有多少退休金缺口？總共該存多少退休金？這些問題釐清退休理財的本質，而要做好退休財務規畫就必須從缺口開始，才能讓退休理財的目標具體化。

其實，針對上述問題，不少機構都有推出「退休試算平台」，可推算和評估自己應有多少退休準備金。中華民國退休基金協會也提供智能化試算工具「好命退休計算機」，輕鬆一按便能查知，可從政府、雇主那領到多少退休金？退休金缺口有多大？該存多少退休金？同時可印製個人退休報告書。另外，試算平台也提供免費諮詢的退休理財規畫顧問（RFA）、金融機構資訊，讓民眾可善加利用，一起做到「好命退休Fun心退」。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）