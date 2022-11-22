循環經濟崛起 帶動3R題材商機

【撰文：陳碩存】

全球生活成本劇增的危機，在這幾個月來到一個高峰。長期以來，我們的消費模式可以說是一種「獲取、製造、丟棄」的線性過程，但這種模式卻是不可持續、難以達成永續目標。解決的辦法之一，就是將當前的線性經濟，轉向以「修復、回收、再利用和再循環」為中心的循環經濟（Circular Economy）；在這股新趨勢下，預料也將帶起3R（Reduce, Reuse, Recycle）的投資契機。

「再循環」其實並不是一個新的概念，但近年會加速發展，主要是受到以下4大因素匯集推動所致：

1.政策推動：有愈來愈多國家推出更為具體的環保法規，管轄範圍也愈來愈廣。各國政府盡可能避免整體供應鏈出現不必要的浪費，同時禁止使用某些原材料，確保對環境的保護。

2.客戶需求增加：隨著生活成本大增，及永續逐漸變為主流。再循環、再利用的觀念逐漸興起。以時裝產業為例，每秒鐘約有相當於一卡車的衣物被送往焚化爐；但現今人們重視節省成本下，對二手衣的接受度跟著提高。根據GlobalData的一項調查顯示，有53%的消費者在過去12個月內曾購買二手衣，這比2020年要高出22個百分點。

3.技術進步：隨著相關技術的提升，加上許多產品設計已接近商業化階段，例如生物塑膠，以及更先進的金屬和化學品回收等技術的提升，都有助於循環經濟的快速發展。因此前兩項可說是由上而下的刺激力量，而這一項則可說是由下而上的推升力量。

4.經濟成本降低：這是重要的一點，這2年在能源價格上漲、擾亂全球經濟下，無疑是殘酷地提醒人們，資源稀缺可能對經濟增長形成壓力，以及資源稀缺也會進一步帶動成本上升。

在傳統的思維上，都認為回收資源的再利用，可能需要更複雜的技術，以及更貴的製造成本。但如今在相關技術提升，以及許多再生商品開始進入商業化後，成功帶動回收再利用的循環商品成長出現跳躍式進步，並減少對新資源開採的需求，這正是支持循環經濟最強有力的推力之一。

在這一波轉型的浪潮中，市場參與者以及投資人，該如何掌握上升的趨勢？我們建議投資者可聚焦在3R的領域來進行布局，因此包括廢棄物回收與管理、塑膠創新經濟，以及二手市場等。

我們認為，廢棄物管理的最大商機可望來自新興市場。根據世界銀行估計，到2050年，中低收入國家的廢棄物總量至少會較2016年增加40%，是全球人口預期增長率的2倍之多，同時也遠高於成熟市場國家。

在此情況下，在新興市場提供廢棄物管理解決方案的企業，可望受惠於持續增加的結構性需求。當然，在高報酬的背後，也有其相對的風險，例如所需的基礎建設成本十分昂貴，加上是在產業發展的初期階段，因此存在極高的監管不確定性。相反地，成熟市場如美國的廢棄物管理公司，雖具有較大的市場占有率，以及相對穩定的獲利優勢，所面對的波動性較低，但成長性自然也較低。

至於在「塑膠創新經濟」方面，目前的塑膠創新經濟幾乎是線性的模式，在人類所生產的全部塑膠中，僅有30%仍在使用，人類對塑膠的需求增長率，亦一直遙遙領先於經濟增長率。

在塑膠創新經濟這個領域中，舊塑膠的回收再利用，有助於減少對「原生」材料的依賴、提高可回收塑膠的數量，更重要的是有助於降低生產業者的碳排放量。投資者可以關注從事這方面新技術開發的企業，或是技術成熟的化學品和塑膠公司，以掌握這方面創新技術的成長潛力。

最後，隨著消費者尋求更便宜的商品需求增加，加上相關服裝廢棄物監管日趨嚴格，預期二手市場在未來數年將快速增長。瑞銀預計，從現在起到2026年，全球二手市場的複合年增長率將達17%左右，而美國的二手市場規模有機會達400億美元以上。

不過，這個市場也將面臨激烈的競爭，新進企業的獲利能力會面臨較大的挑戰，而既有的企業則可能面臨市占率流失的風險。總結來說，這個市場是具有增長潛力、但投資難度也較大的投資板塊，投資人須慎選標的。(本文作者為瑞銀投信投資部主管)