想買「捷運宅」 怎麼選最有利？

【撰文：丁宜儀】

逐捷運而居已是現今買房顯學，從北部到中南部全台都瘋捷運！今、明2年即將完工啟用的安坑輕軌、捷運三鶯線各站點附近房價，近3年來全面上揚，且最高逼30%，如今面臨房市高點，房價未來走勢是否能持續往上？又或是隨著市場盤整呢？跟著軌道經濟買房又該注意什麼？

環狀線》通車後房價回歸基本面 近2年再迎多頭走勢

全台持續推動捷運建設，從台灣最北側的基隆市，到南邊的高雄市林園區等地，有近20條捷運路線正在規畫、待核定或施工中，而最近完工通車的則是新北市的捷運環狀線。根據永慶房產集團統計捷運環狀線通車前、後的交易行情，發現房價「先蹲後跳」。捷運環狀線於2020年通車，和通車前1年的房價相比，整體14個站點的房價漲幅平均為4.06%，有4站在通車後房價下跌，其中以央北重劃區所在的十四張站下跌幅度達2.93%為最多，其次是鄰近工業區的橋和站、頭前庄站、景安站。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，該路線行經新北市第一環人口最為密集的行政區，機能、產業、交通發達，且多為雙捷交會站點，題材性強，在通車前房價早已發酵，故在通車當年，有種「利多出盡」的氛圍，使得2020年有些站點甚至不漲反跌。

再者下，通車後房價下跌的站點，多是鄰近工業區及住宅供給量較大之區域，主因在於區域生活機能、建設未到位，且通車後題材發酵結束，房價便回歸基本面。

不過，在接下來2年，整體房市走揚，使沿線各站點的房價回升，2021、2022年的年漲幅平均達7%左右。

安坑輕軌、三鶯線》自住買氣助漲房價 但並非全站點皆能受惠

即將在12月底營運的安坑輕軌，沿線房價在今年至7月止，扣除交易量少而不予統計的雙城站及台北小城站，其餘7站全數上揚，平均漲幅10.69%，漲幅最大為景文科大站19.37%，其次為耕莘安康院區站13.46%，並未出現前述環狀線「先蹲」的格局，而是隨著通車效應及市場多頭走勢，房價扶搖而上。

若拉長時間觀察，自2020年以來的房價同樣全線上漲，景文科大站仍為漲幅冠軍，高達31.76%，房價從每坪31萬8,000元漲至41萬9,000元；其次是新和國小站，漲幅達22.59%，房價已達歷史高點。位於安康路商圈至央北重劃區的景文科大站至十四張站、新和國小站，因具備居住、商圈機能，或有重劃區規畫，輕軌可有相得益彰的加乘效果。

全球居不動產情報室總監陳炳辰提醒，雖安坑輕軌沿線站點吸引不少首購自住族群，但若就基本面來看，並非沿線站點都能受惠通車效應。例如雙城站至耕莘安康院區站來看，擁有量體不小的住宅社區，不過因多數產品老舊，輕軌不易產生雪中送炭的效果。

至於預計在2023年完工通車的三鶯線，無論是近2年、今年以來至7月止，全線都呈上漲走勢。北大特區內的龍埔站為漲幅冠軍，高達28.52%，房價漲至每坪38萬3,000元，其次是房價基期較低的陶瓷老街站漲幅達21.84%。

對安坑、三鶯線的房價表現，黃舒衛分析，因皆屬於往市郊區域延伸之路線，建設開發等利多議題、房價基期都比環狀線來得低，投資需求相對少、自住比例高，故房價不會像環狀線一樣隨市場大幅波動，也因而今年雖趨冷，但修正壓力並不大。

陳炳辰表示，今年房市降溫下，首購族反而可趁沿線站點遇「房價盤整」之際購屋，但前提是應選擇機能完善，開發接近完成之區域，較能在房市回溫時率先受惠。「像土城頂埔有產業園區就業人口、三峽北大特區有大學租屋族群、鳳鳴生活圈有就業人口、鶯歌車站一帶則為發展悠久的居住環境，這些區域有生活機能支撐，當有捷運之後，雖然不見得在房市轉冷的狀況下續漲，但勢必有捷運帶來的抗跌性。」陳炳辰補充。

如果近期想要入手捷運宅，591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔指出，要購入即將完工的捷運周邊住宅，應先考慮實際的完工期及正式通車時間，避免入住後，通車延期，小環境施工吵雜不說，生活中的通勤也會變成另一個待解決的難題；若是通車後才要入手，則要先觀察捷運發車的班距時間，計算可接受的完整通勤時間，找到自己負擔得起、又可享受軌道經濟的居所。