如何避免退休金受股災波及？ 49歲退休族歸納「3種資產配置」

【整理：黃嫈琪】

財務獨立、提早退休，不用為了糊口飯吃而從事不喜歡的工作，只靠投資獲利支應生活費，真的可行嗎？遇到2022年的股債齊跌，退休生活還能不能過得安穩？

「嫺人的好日子」網站版主嫺人，就是49歲時離開職場的提早退休族；她遇到中年職場危機，卸下金融業副總經理職位，成了她自稱的「女的閒人」。事實上她退休後才開始認真規畫財務，先透過買個股領股息，而後接觸被動式的指數化投資法，開始建立股債配置組合。退休5年來，即使歷經2022年前3季的大跌，她的資產還是比剛退休時成長。

嫺人在新書《提早退休說明書：定時程、估預算、存夠錢，登出職場前該做的全方位計畫》中，分享了自己退休後面臨的問題，並提出如何存到足夠退休金的方法，以及退休後如何理財才不怕退休金燒光。

退休後的理財，嫻人認為要像打太極拳般比氣長，而能做到的關鍵點，就是資產配置。她表示，「一個適合的配置比例是要讓你不管在股市的盛暑或寒冬，都能氣定神閒地度過。」而她經研究後歸納，資產配置的做法有以下3種：

做法1》常見的資產配置比例

在2019年2月MarketWatch一篇專欄文章中，曾引述西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）商學院教授Javier Estrada的論文成果。這位教授用包括美國的21個國家，橫跨1900年到2014年的資料，以4%法則的退休金提領率，並搭配了各種不同資產配置比例試算，在這115年的資料中，擷取任一段30年的區間內（因為美國人平均約62歲退休，所以必須考慮退休後有30年的退休生活），結果有以下發現：

（1）股六債四配置，可支應30年生活：6成放在股票，另外4成放在小於1年的高流動性、性質接近定存的短天期國庫券（T-bills）下的組合完勝，失敗率僅3.5%。也就是說，如果有1,000萬元的退休金，那就是保持股600萬元、債400萬元，只要每年「再平衡」（rebalance）一次，這樣4%法則算出來的退休金確定可以撐30年，不用怕花光。

（2）100%放在指數型ETF，失敗率低但風險較高：100%放在追蹤大盤的指數型ETF，雖然說可能遇到難熬的熊市，可是長期來說市場總是會恢復，所以並沒有想像中那樣高的風險；因為配置太多安全的債券，也可能使得加總起來報酬率太低，撐不住通貨膨脹下需要的生活消費。雖然這個配置的失敗率也是3.5%，看起來不是太高，但是一旦發生就會game over，還是要盡可能避免。

做法2》以年齡決定

除了股六債四是最佳黃金退休資產配置比例外，嫻人指出，用「年齡」決定配置比例也是常見做法之一。而配置原則通常是，用110或100減去年齡，得出應該配置在股票部位的比率。例如，有一位退休閒人年齡是60歲，那麼他應該配置在股票的比率就是50%（＝110－60），也就是50%放在股票，而剩下的50%放在債券和定存等比較安全的投資。

嫻人表示，對於較為保守的人，可用100減去年齡，得出股票的配置比例。就算你才30、40歲，留意配置一部分在現金或債券的比例，還是可以讓你在股災來時有空間可以買低賣高。

嫻人以自己為例，她在退休4年後53歲時，股票配置為50%，債券和現金為50%。但由於她還有幾張保單，每年提領不到4%，加上到60歲就可以領勞保和勞退，還算安全，所以她之後打算調整配置到股六債四。

做法3》以風險承受度決定

股票的大幅波動容易讓人心裡七上八下，也有人主張可以用晚上能不能睡著覺的程度，來決定要配置多少股票。

像啟發嫻人甚多、首次提出4%法則的威廉．班根（William Bengen），在2022年的熊市來之前，就提出市場將出現大震盪的警告，當時75歲的他就把自己的組合調整為股20%、債券10%，並保留高達70%在現金。嫻人認為，這就是一種因應自己心理面可以承受風險的程度而去調整的資產配置。

最後，嫻人提醒，資產配置執行上有一個關鍵，就是每年要固定一個時間檢查預設的比例有沒有跑掉，就是強制執行「買低」、「賣高」，也就是「再平衡」，其用意是要控制投資風險，讓你定期可以實現一些獲利，取得退休現金流。