空頭布局10倍股 提早賺報酬

【撰文：劉萍】

《超級成長股投資法則》作者林子揚，投資美股長達26年，至少經歷過10次以上的股市暴跌（編按：指下跌逾1個月、幅度逾15%），但他從未出清持股，還持續進場布局，因而累積出高達24.98%的年化報酬率（不含股利）。

所以，面對今年以來，美股跌勢不止，且跌幅逾30%的市況，甚至他持有的Block（美股代碼：SQ）跌掉68.11%、Shopify（美股代碼：SHOP）更重挫81.08%，林子揚不但不驚慌，還興致勃勃地研究他長期追蹤的300多檔股票中，哪些營收或獲利成長，哪些又跌出難得的便宜價，以免錯過投資「10倍股」的機會。

林子揚表示，他能有不錯的投資績效，「是來自於他的投資組合中，有8檔股票的累積報酬都超過10倍。」像是他持有11年的萬事達（美股代碼：MA）就漲了16倍、長抱14年的蘋果（美股代碼：AAPL）累積報酬高達26倍，而才買進6年的Shopify更是飆漲了43倍之多。

這些公司驚人的表現，讓林子揚很好奇，到底美股中還有多少「10倍股」？「10倍股」又是如何產生的？於是他竟耗費多時投入一項大工程——從過去30年的美股中，找出累積報酬率超過10倍的公司，並進一步解析，這些公司在經營者、商業模式、財務等面向各具有哪些特點。

結果林子揚經統計發現，在過去30年，美股居然產生了1,597檔10倍股。雖然有些公司只花5年、10年，有些公司則要長達20年、30年才達標，但再看實際漲幅，有296家公司竟漲了100倍，更驚人的是，有30多家公司的累積報酬率超過1,000倍！

這結果證明了林子揚一直以來的主張：「在美股，投入心力找出好公司，堅持長期投資，是可以致富的。」

而在林子揚甫於9月28日出版的新書《10倍股法則》中，不但收錄了這1,597檔10倍股名單，更有他從這些公司中，所研究出相同的成功軌跡。目前在美股中，有1萬2,000多檔股票，但若用林子揚《10倍股法則》一書中篩選出來的公司名單，不但可以縮小選股範圍到1,597檔，再採行他歸納的營運指標與投資原則，更能提高勝率。

而今年正值市場空頭期，在多數股票都大跌之後，如何挑選值得進場買進的10倍股？曾長期擔任大型企業諮詢顧問的林子揚表示，在挑選10倍股之前，應先要認識企業發展的生命周期，通常歷經5個階段：1.新創、2.初上市、3.成長及穩定期、4.成熟期、5.衰退期。

其中發展到第2階段～第4階段的企業，因成長性確立，潛在報酬也佳，林子揚認為，較適合大多數人投資。但也因此，這些企業在20021年以前的大牛市，是股市最受追捧的熱門標的，不要說是便宜價，連拉回都很少見。一直到2021年年底，這些公司才出現明顯下跌，而2022年殺到近乎躺平的跌法，則讓資淺的投資人都傻眼。

林子揚分析後也發現，在這次熊市中，第2階段～第4階段的公司有2大表現，就以他持有的8檔10倍股為例說明：

1.公司下跌幅度，第2階段＞第3階段＞第4階段：第2階段的初上市公司，因成長具有爆發力，在2021年以前的牛市，大受市場追捧，常在5年、6年內就成為10倍股，而且倍數驚人。像Shopify自2016年至2021年年底的6年裡，就狂漲46倍，但熊市一來，也跌得最兇，跌幅高達81.08%。另2檔同是第2階段的Block、PayPal（美股代碼：PYPL）同期也分別重挫了68.11%、57.33%。

相較之下，在第3階段成長及穩定期、第4階段成熟期的公司，因為多是大型績優股，如蘋果、萬事達等，在之前雖然較第2階段的公司漲得少，但是在此波熊市中也就跌得相對小，幅度在15.73%～35.88%之間。

2.公司下跌順序，第2階段＞第3階段＞第4階段：第2階段的公司，不僅跌最多，也跌得最早。「2021年年底就先跌了，2022年上半年再一路大跌。」林子揚觀察道，到2022年6月12日時，這些公司多數累積跌幅達70%～95%，正因為股價被打趴到快躺平，以致於6月12日到現在，雖然股市又再狂跌，但這些公司就跌得很有限。

而2022年6月中以來，主跌的是第3階段的公司，「以微軟（美股代碼：MSFT）為例，在今年上半年沒怎麼跌，就算是近年投資的人，多數也不太會虧到錢。但從6月中到10月中的4個月，跌幅很快就擴大到30%！」林子揚說，而且連第4階段的公司也出現明顯跌幅，像威士（美股代碼：V）跌15.73%、萬事達跌19.66%，代表市況的確很差。

看到第2階段～第4階段的公司，在牛市、熊市表現落差會很大之後，林子揚建議，投資人除了要檢視個股基本面是否撐得住，正好也可以再次確認，自己能夠承受哪一階段公司的波動風險，可以趁多數公司跌出少有的便宜價之際，調整持股，接下來就能守住長抱原則。

而林子揚再以過往經驗分析，「通常在市況回穩後，第3階段的公司，股價一定會回升。」是較適合一般投資人的標的，雖然第3階段的公司，因為規模變大、營收和獲利穩定，股價爆發力、未來再漲10倍的機率不如第2階段的公司，但比第4階段的公司高很多。

「從蘋果、微軟的例子可以證明，只要肯給時間長期投資，仍有賺10倍的能力。」林子揚說，如果投資人是從熊市開始投資，同樣長期持有，將更有機會提早達標！