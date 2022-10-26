在通膨環境中減壓 善用收支管理降低通膨壓力

【撰文：吳易燁】

民生物資上漲讓民眾明顯感受到通膨的壓力，除開源節流，還有什麼理財技巧可以協助我們在通膨環境中減壓？收支管理、信用管理、風險管理及資產管理是財務管理常見4大重點，但收支管理又是大家最易忽略卻最根本的問題。

做好收支管理，必須想辦法開源節流，增加收入、減少支出。巴菲特（Warren Buffett）說：「未正確儲蓄，是一般人理財的最大錯誤。」而正確儲蓄不是把沒花完的錢存起來，是先存錢才把剩下的錢拿來花。想養成簡單儲蓄習慣的方式，建議將收入區分為A、B、C帳戶，A帳戶為日常消費：食衣住行等基本開支，含半年的生活開支作為緊急預備金；B帳戶為年度計畫：包含保險費、所得稅、重要的年度開支如學費、旅遊等；C帳戶為儲蓄投資：退休準備、購屋等其他財務目標準備。透過區分帳戶，清楚檢視容易管理。

進一步的支出管理，可思考是否有記帳習慣、記帳後有無檢視支出的必要、每月結餘能否達成理財目標。建議可善用手機記帳App、雲端發票或信用卡對帳單，掌握支出流向，確認金錢花費是否必要，避免不必要支出。只要找到適合自己的記帳方式，月檢視必要支出、季檢視儲蓄目標、持續記錄就能讓收支現況更明確。

巴菲特說過：「無論是襪子還是股票，我都喜歡在打折的時候買品質好的。」付出的代價是價格，得到的卻是價值。雖然價值的認定很主觀，但若能用更超值的價格買到一樣的物品，也是抗通膨的方法。另外，近年流行的斷捨離風潮，也是很好的支出管理哲學。整理家中物品，檢視後留下需要、必要的東西，減少空間的浪費與找尋物品的時間，透過定期盤點知道自己有的東西，不需重複購買，避免浪費，減少非必要支出。

因疫情的關係，很多人習慣外送，其實可以改自己料理，選擇當令在地、原型的食物，少了運送費用、多了健康的習慣。另有些人早餐少不了超商的咖啡，若自帶杯子少5元，相當於少了11%的咖啡錢，也是環保且省錢的好習慣。

必要不能省、需要可以等、想要可以忍！收支管理不只適用在日常開銷，也能運用在貸款支出、保費支出等項目，這不僅能讓自己的財務狀態更健康，也能減少高通膨、高物價帶來的影響。且換個角度想，景氣不好通常是危機入市的時間點，若能將省下的錢，趁低點進場布局適合標的，更有機會放大報酬率，加快資產累積速度，因此做好收支管理，絕對是力抗通膨的基本功。

（本《Smart智富》專欄作者為台灣、中國、香港國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））