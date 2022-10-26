快訊

BA.5次世代疫苗通過EUA 王必勝：最快11月上旬到貨、明天討論接種

神人級日本學者預測22縣市長選舉 指2022「他」當選北市長

在通膨環境中減壓 善用收支管理降低通膨壓力

聯合新聞網／ Smart智富月刊
民生物資上漲讓民眾明顯感受到通膨的壓力。美聯社
民生物資上漲讓民眾明顯感受到通膨的壓力。美聯社

【撰文：吳易燁】

民生物資上漲讓民眾明顯感受到通膨的壓力，除開源節流，還有什麼理財技巧可以協助我們在通膨環境中減壓？收支管理、信用管理、風險管理及資產管理是財務管理常見4大重點，但收支管理又是大家最易忽略卻最根本的問題。

做好收支管理，必須想辦法開源節流，增加收入、減少支出。巴菲特（Warren Buffett）說：「未正確儲蓄，是一般人理財的最大錯誤。」而正確儲蓄不是把沒花完的錢存起來，是先存錢才把剩下的錢拿來花。想養成簡單儲蓄習慣的方式，建議將收入區分為A、B、C帳戶，A帳戶為日常消費：食衣住行等基本開支，含半年的生活開支作為緊急預備金；B帳戶為年度計畫：包含保險費、所得稅、重要的年度開支如學費、旅遊等；C帳戶為儲蓄投資：退休準備、購屋等其他財務目標準備。透過區分帳戶，清楚檢視容易管理。

進一步的支出管理，可思考是否有記帳習慣、記帳後有無檢視支出的必要、每月結餘能否達成理財目標。建議可善用手機記帳App、雲端發票或信用卡對帳單，掌握支出流向，確認金錢花費是否必要，避免不必要支出。只要找到適合自己的記帳方式，月檢視必要支出、季檢視儲蓄目標、持續記錄就能讓收支現況更明確。

巴菲特說過：「無論是襪子還是股票，我都喜歡在打折的時候買品質好的。」付出的代價是價格，得到的卻是價值。雖然價值的認定很主觀，但若能用更超值的價格買到一樣的物品，也是抗通膨的方法。另外，近年流行的斷捨離風潮，也是很好的支出管理哲學。整理家中物品，檢視後留下需要、必要的東西，減少空間的浪費與找尋物品的時間，透過定期盤點知道自己有的東西，不需重複購買，避免浪費，減少非必要支出。

因疫情的關係，很多人習慣外送，其實可以改自己料理，選擇當令在地、原型的食物，少了運送費用、多了健康的習慣。另有些人早餐少不了超商的咖啡，若自帶杯子少5元，相當於少了11%的咖啡錢，也是環保且省錢的好習慣。

必要不能省、需要可以等、想要可以忍！收支管理不只適用在日常開銷，也能運用在貸款支出、保費支出等項目，這不僅能讓自己的財務狀態更健康，也能減少高通膨、高物價帶來的影響。且換個角度想，景氣不好通常是危機入市的時間點，若能將省下的錢，趁低點進場布局適合標的，更有機會放大報酬率，加快資產累積速度，因此做好收支管理，絕對是力抗通膨的基本功。

（本《Smart智富》專欄作者為台灣、中國、香港國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））

延伸閱讀

馬斯克：我和巴菲特不同 有在打造東西

做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

洪都拉斯自喻「股神巴菲特」　踢鐵板慘賠拿房抵押

勞退到八月已賠3204億 蘇貞昌：也不是虧那麼多

相關新聞

在通膨環境中減壓 善用收支管理降低通膨壓力

民生物資上漲讓民眾明顯感受到通膨的壓力，除開源節流，還有什麼理財技巧可以協助我們在通膨環境中減壓？收支管理、信用管理、風險管理及資產管理是財務管理常見4大重點，但收支管理又是大家最易忽略卻最根本的問題。

ESG投資須新增2考量要素 達成理想中的目標

在後疫情時代，永續投資成為很多專業投資者重要的一環，甚至被要求需要納入資產配置中。只是過去幾年隨著去全球化和供應鏈斷鏈的情況延續，帶動物價上漲。尤有甚者，許多國家的勞方相較資方強勢，這些都可能會影響企業的獲利率。

強勢美元席捲全球 台灣央行面臨兩難局面

美國聯準會（Fed）決策官員今年以來展現強勢鷹派立場，已在匯市掀起驚濤駭浪，美元指數站上20年高點，許多貨幣匯率都已跌破或瀕臨重要整數關卡。美元長期走強正在金融市場埋下一顆大地雷，隨聯準會加速緊縮的貨幣政策，地雷的引信隨時可能被引爆。

買在預期 3不同行業老闆看好美市場長期發展

與一群中小企業老闆聚會，7人中有3位近期敲定赴美投資。有軟體商因隸屬護國神山供應鏈，須前進美國；有食品商在下游客戶掀起「棄中、投美」熱潮後，為就近供貨，決定在美建立發貨倉；另一位則是看好美國運動用品市場，決定投注資源、放手一搏。3位老闆行業不同、投資美國視角各異，但他們一致看好美國市場長期發展。

利空不斷 歐股Q4前景看壞

今年8月，前所未見歐元兌美元匯率收盤首次貶破1：1平價，創下近20年來最低點，甚至更甚於歐債危機時期，但糟糕的是這恐怕還不是底部。專家普遍看淡歐元資產，預估2023年年初歐元或將下探0.9價位，而歐股今年第4季的下跌幅度恐怕要更甚於美股。

掌握企業成長「5階段」評估指標 檢視投資價值

在選股時，大部分投資人習慣用EPS（每股稅後盈餘）、PE（本益比）去衡量一家企業現在是否值得投資；但在美國股市多是高PE、高股價的股票，用這2項指標，恐怕沒有一檔買得下手。若想透過投資成長型的美國股市，賺取超額報酬，該如何選股？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。