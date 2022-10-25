ESG投資須新增2考量要素 達成理想中的目標

【撰文：陳碩存】

在後疫情時代，永續投資成為很多專業投資者重要的一環，甚至被要求需要納入資產配置中。只是過去幾年隨著去全球化和供應鏈斷鏈的情況延續，帶動物價上漲。尤有甚者，許多國家的勞方相較資方強勢，這些都可能會影響企業的獲利率。

不僅如此，地緣政治又為通膨升溫增添柴火，例如俄羅斯與烏克蘭間的衝突，推升能源、農產品等原物料價格，致使物價居高不下。這些議題不僅會牽動各企業的獲利表現，也因不確定性大增，更使得市場承受不小的壓力，金融市場持續震盪。

除了上述情況，投資者若必須納入永續投資的配置，還面臨新的變數。最大一項便是氣候變遷的議題，原已開始轉型至淨零碳排經濟的發展，只要此類轉型能出現一些結構性變革以及大量的資源挹注，便能在實體經濟中發揮實質影響。不料，前幾年爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，還引爆了社會不平等的現象，也成為永續投資中重要的主題。因為在這波新冠疫情中，受影響比例較高的多是弱勢族群，進而出現社會不穩定的情況。

以史為鏡，若是存在社會嚴重分化的現象，往往之後也多會伴隨著地緣政治的難題，但也因如此，ESG中的公司治理（Governance）便顯得尤為重要。企業需要具備抗壓的韌性，才能順應各種情勢的變化以及地緣政治的衝擊。

而這個要求的標準不僅適用於希望長期賺取永續報酬的股東，亦適用在積極打造永續發展環境的所有利害關係人，包括企業員工、客戶和當地社區。近2年在金融市場發生的事件告訴我們，企業公司治理不夠扎實或管理的彈性不足，將難以因應自然災害（例如海平面上升，或是疫情蔓延），或是人類行動（例如引發戰爭等）所帶來的衝擊。

更重要的是，除了氣候變遷與社會不穩定的難題之外，這2年爆發的通膨升溫疑慮，像是美國排除住房和交通的核心個人消費支出價格（PCE）指數已經是金融海嘯以來最高，更為投資增添了複雜性，甚至有人擔心，通膨環境會進一步挑戰投資人長期達成永續報酬的可能性。

根據經驗顯示，在高通膨的環境中，股、債市間正相關的係數上升，也就是股債資產可能會出現同漲同跌的走勢。這情況在成熟市場國家亦然，這使得以股債作為分散風險的優勢鈍化，因此對於需要納入永續投資元素的投資者來說，除了需要考量傳統的因素之外，還有2個新的要素需要納入考量，才能達成理想中的投資目標，也就是達成ESG花費時間與ESG要求程度的高低：

要素1》達成ESG花費時間

係指須衡量ESG所花費的轉型期間，包括政府制定法規所花費的時間，以及需花多長時間符合法規需求、企業開發新技術，及進行減少污染的投資相關進度等目標，這些是以追求符合《巴黎協定》的標準為原則，以達到社會責任及治理相關的永續發展目標。

要素2》ESG要求程度的高低

指投資人基於監管要求，或是投資人或組織及其董事會的目標，而在其投資組合中以永續性優先的重要性。對這類投資人而言，最大的挑戰在於投資過程中，如何在考量ESG面向時，還能兼顧投資組合取得最佳化的風險與報酬，對這類投資者來說，ESG限制的程度高低便顯得相對重要。

如果ESG限制程度太嚴格，可能會大幅限縮可投資範圍，則投資人必須接受多元化程度較低的投資組合，以及可能較不如人意的風險調整後報酬；但若是ESG限制程度太鬆，則無法實踐永續投資的原則，因此該如何適度的拿捏，則是另一項挑戰。

據瑞銀資產管理研究發現，適度調整ESG投資限制面向、允許曝險在與主要參考指標相關的因子上，對投資績效的長期干擾影響不大，中短期甚至可能產生正向影響。在整體產業和區域曝險上，ESG指數與傳統指數間的差異不大，甚至可能因某些ESG指數較高的企業，獲得較多資金挹注而擁有不錯表現。就指數表現觀察，永續投資相關指數不僅報酬要明顯勝出MSCI世界指數，連用以衡量風險報酬的夏普值表現也表現更為優異。

在市場環境瞬息萬變下，永續投資的投資者只有時刻保有新的思維，方能因應投資難度不斷加強的挑戰。(本文作者為瑞銀投信投資部主管)