強勢美元席捲全球 台灣央行面臨兩難局面

【撰文：張真卿】

美國聯準會（Fed）決策官員今年以來展現強勢鷹派立場，已在匯市掀起驚濤駭浪，美元指數站上20年高點，許多貨幣匯率都已跌破或瀕臨重要整數關卡。美元長期走強正在金融市場埋下一顆大地雷，隨聯準會加速緊縮的貨幣政策，地雷的引信隨時可能被引爆。

2022年年初，美元兌新台幣大約在27.5元左右，到了9月中，已經跌破31元關卡，預估到年底新台幣弱勢格局不變。俄烏戰爭引發歐洲天然氣價格大漲，歐元區的通膨相當嚴重，個人可支配所得減少，景氣迅速下滑，歐元兌美元已貶破平價，持續在0.9美元～1.1美元區間震盪；英鎊兌美元也一度貶破1.15美元價位，後勢仍有貶值壓力。

亞洲貨幣承受沉重賣壓已有一段時間。美元兌日圓再探24年低點，美元兌韓元貶至13年新低，高盛、野村等機構認為，人民幣將在未來幾個月「破7」，因為目前人民幣貶值壓力為強勢美元造成，中國北京當局重視貶值節奏，希望引導人民幣有序貶值，若人民幣「破7」，將加重澳幣與韓元貶值壓力。

美元是國際上最重要的國際貨幣，而美元的強弱取決於當時美國的國家政策和國家利益。1995年出任柯林頓政權財政部部長的羅伯特．魯賓（Robert Rubin）曾呼籲稱「強勢美元符合國家利益」，逆轉了因日美貿易摩擦等原因而出現的美元貶值趨勢。美國前總統川普（Donald Trump）執政時曾直白地對聯準會施加貨幣寬鬆壓力，意在誘導美元貶值和促進出口，其他國家則為「貨幣寬鬆競爭」和「貨幣貶值競爭」做好準備。目前正在發生完全相反的趨勢，美國的行動暗示出要回歸到追求「強勢美元」的局面。近年來全球通膨嚴重，美元是國際原物料的計價單位，美元走強，美國政府和人民面對通膨的壓力比其他國家來得輕，美國把通膨問題丟給其他國家。

1990年日本經濟泡沫化，全世界的錢湧向美國避險。1997年亞洲金融風暴，亞洲資金逃難到美國，造成亞洲貨幣貶值美元大漲。2000年Y2K（千禧蟲危機）高科技泡沫化，美元是全球最強的貨幣。2008年金融海嘯，美國經濟是重災區，美元竟然強烈升值。2011年歐債危機，資金撤離歐元區，轉進美元避險。2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，美元成為最強的貨幣，美元指數最高來到102.99，2021年美元指數再次走強，一路由90狂升到了2022年的110，創20年來高點。當前美元走強符合美國國家利益，由於全世界的原物料和大部分的貿易行為，都是美元計價，美元走強有助緩和美國國內上漲的物價，讓美國消費者保持強大購買力。

在美元不斷走強的情況下，台灣央行面臨兩難的局面，如果台灣央行和美國聯準會同步升息，雖然可避免新台幣走貶，但是高漲的利率，將讓企業、房貸戶和投資人的資金成本加重，台灣景氣有可能掉進衰退的泥淖。如果台灣央行選擇緩步升息，將讓新台幣長期走貶，輸入型通貨膨脹加劇，外資大量撤出台灣，股市下跌。目前看來，面對美國聯準會強烈升息，台灣央行升息的腳步顯得保守許多，可預期的美台之間的利差將愈來愈大，未來1年新台幣貶值的壓力將有增無減。面對新台幣走貶，如果投資人未來1季有美元需求，例如美元保單的繳款需求，可以事先購入美元。

目前看來，新台幣走貶，外資從台灣匯出資金是不可逆的趨勢，台股投資人要避開外資控盤的大型股，轉往內資控盤的小型股。保守的定存存款族，可選擇浮動利率，享受升息的效益。（本《Smart智富》專欄作者為財經作家、台中科技大學講師）