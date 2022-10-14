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馬籍女大生命案／辛苦養大女兒卻被殺 父討公道：台灣法律應好好處理

買在預期

聯合新聞網／ Smart智富月刊
投資示意圖。ingimage
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【撰文：朱紀中】

與一群中小企業老闆聚會，7人中有3位近期敲定赴美投資。有軟體商因隸屬護國神山供應鏈，須前進美國；有食品商在下游客戶掀起「棄中、投美」熱潮後，為就近供貨，決定在美建立發貨倉；另一位則是看好美國運動用品市場，決定投注資源、放手一搏。3位老闆行業不同、投資美國視角各異，但他們一致看好美國市場長期發展。

這股投資熱潮刺激美元指數創下近20年高點，只是這樣的熱潮能持續多久？會不會被快速升高的資金成本打趴？美國聯準會（Fed）還在觀察，市場也只能跟著猜。

在台商去年中動念赴美投資時，新台幣匯率衝到最高點1美元兌新台幣27.64元，當時台灣出口年增率連續5個月超過30%，吸引外資大舉流入，新台幣匯率有6個月維持在28元以下；但半年後就翻轉，過去9個月新台幣大貶13.54%，可能要等到製造業景氣回升、外資重新匯入，才有望止貶。

由此觀察，景氣或貨幣都是週期波動，必須買在預期，待事實落地才有機會獲利出場。套用到美元資產布局，當美國景氣好到Fed要加速升息時再去追美元，風險已高，必須小心。

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利空不斷 歐股Q4前景看壞

今年8月，前所未見歐元兌美元匯率收盤首次貶破1：1平價，創下近20年來最低點，甚至更甚於歐債危機時期，但糟糕的是這恐怕還不是底部。專家普遍看淡歐元資產，預估2023年年初歐元或將下探0.9價位，而歐股今年第4季的下跌幅度恐怕要更甚於美股。

掌握企業成長「5階段」評估指標 檢視投資價值

在選股時，大部分投資人習慣用EPS（每股稅後盈餘）、PE（本益比）去衡量一家企業現在是否值得投資；但在美國股市多是高PE、高股價的股票，用這2項指標，恐怕沒有一檔買得下手。若想透過投資成長型的美國股市，賺取超額報酬，該如何選股？

用可轉債安度市場多空震盪

對多數投資人來說，2022年是股市跌深恐懼的一年。根據StockQ網站統計，今年以來至9月21日止，全球股市領頭羊的美國道瓊指數下滑17.5%、那斯達克指數更重挫達29.13%；亞股也一片慘綠，台灣加權指數跌幅21.05%，韓國股市跌更多為21.47%。展望明年，世界銀行預測若各國仍面臨高通膨與升息壓力，2023年全球經濟恐仍陷衰退局面。

財務強健 家族企業受市場關注

在主題式的投資領域中，「家族企業」這個投資主題，在新冠肺炎疫情爆發、許多企業營運表現受到衝擊期間，家族企業（不包括金融業，本文皆同）因為其嚴控資本支出，與相對突出的資產負債表現，使其淨債務占EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）比率的惡化程度低於多數上市企業，並且在2021年出現快速復甦，因此受到市場矚目。

下一波榮景的主流產業——智能車

環顧歷史，全球經濟的掌控權是由東西方在輪流主導，每8年～12年總會形成一個景氣循環和主流產業。1980年代是日本主導的金融業和地產商；1990年代是以美國為主的高科技公司；2000年代則是中國帶領「金磚四國（指巴西、俄羅斯、印度和中國）」的原物料產業；2009年美國引領的智慧型行動裝置開始廣泛應用，並持續到2021年。鑑往知來，下一次的產業榮景將是以東方為主、以智能車（Smart Car）為核心（包含智能車、電動車和氫燃料電池電動車）。但是西方為首的美國，想盡辦法要拿主導權，近期通過晶片法案（全名為《晶片與科學法案》），加速晶片產業發展，就是要扭轉此一宿命。

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