【撰文：朱紀中】

與一群中小企業老闆聚會，7人中有3位近期敲定赴美投資。有軟體商因隸屬護國神山供應鏈，須前進美國；有食品商在下游客戶掀起「棄中、投美」熱潮後，為就近供貨，決定在美建立發貨倉；另一位則是看好美國運動用品市場，決定投注資源、放手一搏。3位老闆行業不同、投資美國視角各異，但他們一致看好美國市場長期發展。

這股投資熱潮刺激美元指數創下近20年高點，只是這樣的熱潮能持續多久？會不會被快速升高的資金成本打趴？美國聯準會（Fed）還在觀察，市場也只能跟著猜。

在台商去年中動念赴美投資時，新台幣匯率衝到最高點1美元兌新台幣27.64元，當時台灣出口年增率連續5個月超過30%，吸引外資大舉流入，新台幣匯率有6個月維持在28元以下；但半年後就翻轉，過去9個月新台幣大貶13.54%，可能要等到製造業景氣回升、外資重新匯入，才有望止貶。

由此觀察，景氣或貨幣都是週期波動，必須買在預期，待事實落地才有機會獲利出場。套用到美元資產布局，當美國景氣好到Fed要加速升息時再去追美元，風險已高，必須小心。