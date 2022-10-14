利空不斷 歐股Q4前景看壞

【撰文：鄭杰】

今年8月，前所未見歐元兌美元匯率收盤首次貶破1：1平價，創下近20年來最低點，甚至更甚於歐債危機時期，但糟糕的是這恐怕還不是底部。專家普遍看淡歐元資產，預估2023年年初歐元或將下探0.9價位，而歐股今年第4季的下跌幅度恐怕要更甚於美股。

「歐元在平價以下成常態。」UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在8月底的報告中就指出，考量經濟基本面、國際利差狀況，瑞銀預估在未來數月之內，歐元兌美元在平價之下的狀況恐將頻繁出現，成為常態。

歐元為何如此之弱？問題就在於經濟基本面，其中失控的通膨，就是歐元區現在最大的經濟危機。

從2020年疫情爆發開始，全球就因為供應鏈中斷而導致通膨上漲，到了今年初俄烏戰爭的爆發，更讓許多主要國家通膨都創下40年新高點。其中，歐洲的高通膨壓力更是甚於其他國家，主要原因在於歐洲對於俄羅斯的能源高度依賴。

當俄羅斯在8月底關閉天然氣管線「北溪一號」，致使歐盟天然氣期貨價格飆升。至9月中旬，荷蘭、英國的天然氣期貨、現價都已高出去年同期數倍，高漲的通膨、生活成本正嚴重衝擊歐洲企業及民生。

在這樣狀況下，抑制失控通膨成為歐洲央行的首要任務。為此，最新的歐洲央行利率決議破紀錄升息75個基點，是1999年以來最大的升息幅度，希望藉升息來打壓通膨，且普遍預期在明年初之前，歐洲央行都將持續升息，甚至是加速升息來因應通膨。

但可惜的是，就算歐洲央行升息，抗通膨效果恐怕也很有限。安聯投信海外投資首席許家豪指出，一來是歐洲的通膨幾乎完全都是戰爭因素導致，升息也難以解決供給端問題。再者，即將進入冬季，歐洲能源需求預估將會擴大，石油國家輸出組織（OPEC）也宣布減產，歐元區能源價格更將易漲難跌，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正因此判斷，今年第4季歐元區通膨預計將進一步上漲，突破10%。富蘭克林投顧則認為恐怕要到2023年之後才會出現較明顯的回落。

歐元雖在升息後匯價短線升值重返兌1美元上方，但是9月中旬又再次跌破平價，匯市的動態也反映出市場顯然不太認同歐洲央行有能力對抗通膨；更糟糕的是，通膨加上升息所導致的經濟衰退風險更讓市場憂慮。

歐洲央行在最新決議中預期今年經濟成長率為3.1%，對於2023年的預期則為0.9%，反映出歐洲央行預期明年歐元區經濟前景充滿極大不確定性和負面因素。

而且雖然歐洲央行仍然認為2023年歐元區可保持正成長，但包括花旗、摩根大通、摩根士丹利等機構都預期歐元區將在2023年陷入衰退。

楊傲正分析，歐洲製造業成本因為歐元貶值、進口物價上漲而上升，從歐洲製造業PMI持續下滑可以看出，通膨已經導致歐洲製造業的競爭力和利潤萎縮，使得歐洲出現經濟衰退的危機加大，就算是歐洲央行持續升息壓抑通膨，在理論上可以提振歐元，但是由於經濟前景呈負面，因此楊傲正判斷，資金將不斷從歐元區流出，導致歐元區股、匯、債同步下跌。

就技術上來看，由於歐元區經濟衰退危機加大，通膨短期內難以轉向，歐元下跌趨勢難以逆轉，因此楊傲正判斷，歐元下方關鍵支持在0.95價位。一旦跌破此價位，歐元區將會進入2000年～2002年的0.82～0.95橫行區間，且預期在明年初有可能就會見到0.9價位，必須要等到2023年年中之後通膨見到大幅回落，經濟衰退風險減弱，歐元才有望重返1.10上方價位。

至於歐股，專家也普遍看壞前景，最重要原因就在於前述所提及的高通膨對於歐洲企業利潤的傷害。

雖然高盛曾經預估歐元每貶值10%，歐股企業獲利可以提高2.5個百分點，但富蘭克林投顧提醒，弱勢歐元對於歐股的影響不一，海外營收較多且原物料來源廣泛的歐企或許可以受惠，但對於那些以歐元區市場為主，且原物料來自非歐元區的企業而言，弱勢歐元將帶來巨大的負面衝擊，因為弱勢歐元將提高原物料的進口成本，又因主要市場位在歐元區，難以享受弱勢歐元所帶來的出口優勢。

而且，由於歐洲央行預計還要繼續升息對抗通膨，楊傲正認為，歐洲股市的估值還有下行風險，因此歐股中短期或許還會延續跌勢。

而且，對照聯準會升息決策，美股於今年初就開始調整，可預期歐洲央行升息步伐會趨近聯準會，因此歐股在第4季下跌調整的幅度或許有可能比美股更大。

因此在匯率、獲利、歐美利差都處於不利狀況下，對於歐元資產，許家豪建議投資人中短期內都應先保守以對。