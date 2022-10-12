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掌握企業成長「5階段」評估指標 檢視投資價值

聯合新聞網／ Smart智富月刊
在選股時，大部分投資人習慣用EPS（每股稅後盈餘）、PE（本益比）去衡量一家企業現在是否值得投資。本報資料照片
在選股時，大部分投資人習慣用EPS（每股稅後盈餘）、PE（本益比）去衡量一家企業現在是否值得投資。本報資料照片

【整理：黃嫈琪】

在選股時，大部分投資人習慣用EPS（每股稅後盈餘）、PE（本益比）去衡量一家企業現在是否值得投資；但在美國股市多是高PE、高股價的股票，用這2項指標，恐怕沒有一檔買得下手。若想透過投資成長型的美國股市，賺取超額報酬，該如何選股？

投資美股逾26年、投資年化報酬率高達24.98%的林子揚，繼2021年4月出版《超級成長股投資法則》後，再推出醞釀多時的力作《10倍股法則：從企業成功軌跡解析股價上漲10倍的祕密》，他在書中透露，他的投資績效有很大的貢獻，是來自投資組合中的8檔股票，其累積報酬超過10倍，他將這樣的股票稱為「10倍股」。為此，他深入研究過去30年美股產生的10倍股企業成長脈絡，以協助投資人更正確認識美股，並提高收獲10倍股的機率。

林子揚指出，在找出並投資一家10倍股企業之前，要先辨認該企業所處的經營階段，接著才能依各周期的經營與成長特點，用對應的營運指標檢視投資價值。而依林子揚的歸納，各階段的檢視指標如下：

階段1》新創，檢視營收成長率

在公司業務發展方向確定，經歷多輪籌資活動到企業上市的初期（有可能半年或1年，視個別企業的經營情形而定），所有投資人看重的只有一件事——營收成長率。因為企業在這段期間是不可能有盈餘的，這是這段期間的先期投資人心裡早就知道的常識，因此他們也不會把利潤指標看得很重要，畢竟這個階段的營收成長率才是決定企業未來成長性、能否拿下市占、可以獲取多少利潤，以及未來企業規模的最根本條件。

階段2》初上市，主要考量營業利潤率

等到企業上市後，所有經營指標都必須攤在陽光下供大眾檢視，投資人要在意的是，「我買入這家企業的股票後，未來能為我帶來多少利潤？」利潤可視為企業能賺取的現金流，若沒有辦法產生正的現金流，必須靠向外融資借貸才能存活，這種自己都養不活的企業如何能為股東賺錢？因此，所有企業上市後，營收成長率依然重要，但在蜜月期（通常不會太久，最多就是等閉鎖期結束）後，會被嚴格檢視的第1項經營指標就是營業利潤率——可以視情形使用營業利潤、EBITDA（稅前息前折舊攤銷前利潤）、現金流、淨利來表示。這也是為何企業一上市之後，投資人除了要繼續留意營收成長這個基本的指標外，每天要盯著的就是企業虧損有多大？何時可以損益兩平？如果符合高營收成長，再加上已經損益兩平、有正的現金流的企業，那就很完美了。可是這種企業很少，有的話，股價也會非常高。

階段3》成長及穩定期，關注營收及現金流

當企業營運已經較為穩定，投資人該看重的就是企業的可持續性，包括營收及現金流能否持續以相當的比率增長。

此時，也因為經營模式穩定，較難靠自身獲得夠大的營收成長，因此大部分企業會開始進行併購，以擴大營收來源來維持成長，這時會耗去相當大筆的資金。也常會見到企業開始利用財務槓桿，進行借貸，並且開始定期支付龐大的利息，吃掉相當的現金流。

階段4》成熟期，看重現金股利

當企業成長已明顯減緩，利潤也很穩定地增長，現金流可以獲得確保時，企業會開始堆積龐大的現金。由於不再需要龐大的現金應付營運、資本支出或企業的擴展，在沒有大型併購的目標下，多數企業會開始固定回購自身的股票，透過減少在外流通的股數，把錢還給股東。如果企業經過衡量，確定能長期產生穩定的現金流，對股東最佳的方案，就是開始發放定期的現金股利。

階段5》衰退期，留意營收及獲利變化

任何企業都會走下坡，最後如果無法維持「相當的」營收成長（例如已經低於通膨率），或是營收持續多年都小於5%、營收持續下降，則股價勢必無法成長；若公司不發放股利，股價一定會開始走下坡。較糟糕的情形是企業開始產生虧損，而且經過一段時間都無法改善，則股價一定會受到很大的打擊，此時會成為被併購的對象，或是私有化下市，以降低股東的損失。

最差的情形是企業已經沒有競爭力，也就是不值錢了，就只能宣布破產倒閉。那麼投資人的股票就只能成為廢紙，因為在破產或債務清償的順位上，股東的順位低於銀行（因為需要資產質押，銀行才會借錢給企業），更低於公司債的持有人。企業破產後，等銀行和債券持有人清算要求主張的權利後，通常不可能留下任何財產給普通股的股東了。

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