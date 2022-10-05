用可轉債安度市場多空震盪

【撰文：林竹】

對多數投資人來說，2022年是股市跌深恐懼的一年。根據StockQ網站統計，今年以來至9月21日止，全球股市領頭羊的美國道瓊指數下滑17.5%、那斯達克指數更重挫達29.13%；亞股也一片慘綠，台灣加權指數跌幅21.05%，韓國股市跌更多為21.47%。展望明年，世界銀行預測若各國仍面臨高通膨與升息壓力，2023年全球經濟恐仍陷衰退局面。

市場空頭、恐慌訊息干擾，投資人面對帳上虧損往往不知所措，希望追求進可攻、退可守的投資策略與工具。在台股投資近20年，擁有豐富操作經驗，被封為散戶贏家的林昇，會如何面對空頭市場？

長期在股海征戰的林昇，從個股到選擇權都鑽研甚深，近來更研究出不受市場多空影響的投資策略，那就是善用跌可防禦、漲可獲利的可轉債投資術，減少投資會發生的風險與波動。

所謂「可轉債」，全名為可轉換公司債（Convertible Bond，CB），是債券的一種，但加入了轉換為股票的概念，不轉時就是債券，有拉大獲利降低風險的特點。

至於可轉債在轉什麼？通常企業在發行可轉債前，已約定好一個特定的「轉換價格」與「轉換時間點」，其中轉換價格，即是在特定時間點將可轉債轉換為普通股的每股價格。

舉例來說，若A公司現在股價15元，發行了2億元的可轉債，約定轉換價格為25元，投資人為控制成本，一定會想買在25元之下。

若債券到期前，A公司股價未曾超過轉換價格25元，則公司會以25元跟投資人收購；但若A公司的股價飆漲到30元，那你就可以把持有的可轉債轉換為A公司的股票，拉大獲利。

對投資人來說，可轉債與一般股票交易一樣，能在證券市場自由交易買賣，且具有4大優點：

1.克服交易心理障礙：近來台股常受經濟、政治等因素而呈現暴漲、暴跌現象，在市場狂漲時，投資人不敢追價，但在市場驟跌時，又不想停損。常見多頭賺到的獲利在空頭中慘賠，只能在市場上游移，而可轉債能協助投資人克服這樣的心理障礙。

2.違約率低：投資可轉債當然不是全無風險，首先最常見的為違約率，其次為非法套利，例如2016年樂陞的可轉債非法套利事件。為避免這些情況發生，金管會對可轉債祭出一系列的控管規範，包含對進行資產轉換的投資人加強查核身分、轉換閉鎖期從1個月延長為3個月等，讓可轉債的違約率控制在1%以下，有此管控，使得可轉債的投資勝率高達99%，能克服市場的多空隨機性。

3.清償順位在特別股之前：可轉債的最大風險是公司倒閉。但因其性質為債券，清償債務的優先權高於持有股票的股東，清償順位甚至在特別股之前。

4.不須課徵證交稅：交易可轉債，不須課徵證交稅，它的手續費跟股票一樣。若在除權息時可轉債的轉換價調降，可以轉換的股數變多，則持股成本降低但仍不用課稅。

林昇表示，可轉債的基本資訊也很透明，透過公開資訊觀測站，搜尋可轉債的公開說明書，就查看債券發行的名稱與日期、發行總額、轉換價格、轉換溢價率、擔保情形等資訊。

其中，轉換價格、轉換比例與溢價率，是影響可轉債操作的重要觀察點。尤其溢價率，更是投資人判斷買進可轉債後，有無轉換價值的關鍵。林昇的評估原則是：1.若溢價率為負值時即為折價，可轉債多半處於停止轉換的期間；2.若溢價率為正值，就是可套利的機會。

依過往經驗，林昇認為，溢價率在5%以下，為低溢價率，個股有機會飆升，但只多了5%，投資人應思考是否值得；若溢價率在5%～10%，為一般溢價率，為潛在性飆股，但若溢價率為10%以上，則為超級飆股當然可考慮轉換。

但遇到溢價率為負值，林昇認為投資人也不必過度擔心，因為可透過融券放空股票來套利。套利的重點在於投資人必須精算交易的成本，因為前文有提到，可轉債換成股票後通常會有零股，若是不足1,000股的零股，就可在市場上買足，所以此時投資人應關注零股的賣出價格，而若是多出來的零股，則可以融券賣掉，因此要關注零股的買進價格。

可轉債進可攻、退可守，市場多空都有操作空間，因此近年備受投資人矚目。但林昇也提醒，除了違約風險，可轉債交易不像股票市場般活絡，流動性較低，資產較難變現；且與股價的連動性高，若股價下跌，可轉債價格也有下跌風險，雖然機率很小，但公司仍有倒閉風險。因此建議投資可轉債應事先詳閱公開說明書、查核企業財報面，最好也要分散風險，不要重壓在單一檔可轉債上，才能釋稀單一持股的虧損風險，獲利穩穩賺。