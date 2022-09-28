下一波榮景的主流產業——智能車

【撰文：張真卿】

環顧歷史，全球經濟的掌控權是由東西方在輪流主導，每8年～12年總會形成一個景氣循環和主流產業。1980年代是日本主導的金融業和地產商；1990年代是以美國為主的高科技公司；2000年代則是中國帶領「金磚四國（指巴西、俄羅斯、印度和中國）」的原物料產業；2009年美國引領的智慧型行動裝置開始廣泛應用，並持續到2021年。鑑往知來，下一次的產業榮景將是以東方為主、以智能車（Smart Car）為核心（包含智能車、電動車和氫燃料電池電動車）。但是西方為首的美國，想盡辦法要拿主導權，近期通過晶片法案（全名為《晶片與科學法案》），加速晶片產業發展，就是要扭轉此一宿命。

2021年，歐美和台灣的景氣在電子及半導體產業的加持，一片歌舞昇平，股市也是一飛沖天，投資人沉醉在多頭市場的喜悅當中，此時遠方的烏雲正在集結，只是太遙遠了，以至於投資人不以為意。即使不少專家提出警訊，但在股價持續上漲的過程中，大家都視為無稽之談。

全球通膨嚴重，加上綠色通膨（指因為減碳而增加的成本，進而帶動的物價上漲）也是陰魂不散的鬼魅。為了抑制通膨，美國聯準會（Fed）開始升息，全球央行跟進，各國政府債券進入空頭格局，全球高漲的房地產泡沫、電子產業過高的本益比、半導體產業大規模的資本支出和地緣政治的不安定，特別是台海兩岸的軍事衝突等利空因素，逐漸壓垮2009年以來的非理性榮景。

智能車與傳統汽車差異

在於「自動駕駛」

然而日落之後就是日出，景氣衰退之後也將迎來新的榮景——智能車產業。智能車與一般傳統汽車最大的差異就是「自動駕駛」，將來在路上行駛的智能車，多具有等級4（駕駛者可在條件允許下讓車輛完整自駕）或等級5（無須人為駕駛、無方向盤設計的完全自動駕駛）的功能，支撐起這一切的就是汽車零組件（含汽車電子零組件和傳統的零組件）。

汽車零組件在市場上分為OE（原廠）和AM（維修市場），早期汽車零組件由歐美日大廠把持，台灣廠商無法打入OE市場，只能加入AM市場。在2007年美國次貸風暴後，美國的車廠陷經營危機，汽車供應鏈出現倒閉潮。2011年，美國車市復甦，但原本的協力廠商已經不見了，美國車廠只好到海外找供應鏈，有AM經驗的台廠自然成首選。

台灣的汽車零組件集中在中部的八卦山脈，北起台中大甲，南到彰化，這些黑手老闆撐起台灣汽車傳統零組件的一片天。之後由於駕駛人愈發要求安全與舒適，倒車雷達影像、輔助駕駛等汽車電子模組逐漸成為標準配備，汽車電子零組件的需求大增。一輛車子的成本中，電子零組件的比重持續增加，這也讓眾多台灣廠商嗅到商機。

台系電子廠在3C產業早已成為一方之霸，切入第4個C（Car）更是水到渠成。加上智能車是未來看好的產業，台系電子廠也紛紛加入，代工大廠鴻海（2317）更是籌組MIH電動車聯盟，進軍智能車市場。

以前汽車產業被視為傳統產業（簡稱傳產），但是在全球汽車市場蓬勃發展之後，過去涇渭分明的傳產與電子產業正逐漸融合在一起，例如台灣傳產的汽車零組件與汽車電子零組件就匯聚在一起，形成汽車模組供應鏈，競爭力不輸國際大廠，將成為未來股市最旺盛的多頭群組。

下一個10年，智能車產業將複製上一個10年智慧型行動裝置的榮景，經營企業的業主可以想辦法切入產業供應鏈，個人職場的選擇可以朝智能車的公司做規畫。

想想過去10年，你如果在半導體產業工作，薪資一定比一般產業優渥，未來智能車產業也將如此。投資人可以好好研究哪些公司有在智能車產業布局，以參與未來10年主流產業的成長機會。（本《Smart智富》專欄作者為財經與投資作家、台中科技大學講師）