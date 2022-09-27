退休理財如何挑對投資型保單？

【撰文：王儷玲】

根據壽險公會統計，2021年投資型保單大賣近5,800億元，不僅年增幅度高達70%，更創下歷史的新紀錄。但今年受到資本市場回檔影響，買氣大幅下滑，1～7月投資型保單初年度保費收入年減49.4%，幾近腰斬。

其實，投資型保單很適合當退休理財工具，想要每月拿穩定現金流的投資人，可以選擇連結標的有配息或現金撥回的保單；自己無暇投資或無充分投資經驗者，可選擇連結股債平衡配置的標的，或由專家代操的類全委投資型保單；若退休理財時想要保本保息，則可選擇附保證投資型保單。

像是2021年熱銷的投資型保單，有90%是類全委投資型保單。此類保單第1是專家代操，可省去自己挑選投資標的與盯盤的時間，且門檻低小額投資也可行；第2為多元布局，資產配置多聚焦於股票及債券，投資市場囊括全球、成熟國家、新興市場及產業型等，較能分散風險；第3為有配息的撥回機制，可提供長期穩定現金流；以上特色讓類全委投資型保單成為不少退休族準備退休金的新選擇，目前幾乎每家保險公司都有推出。

但選擇保單時必須慎選代操投信公司，不能只看配息率，須留意配息是否來自本金，如此才能保障實際的投資績效。

今年投資市場變化劇烈，若民眾不懂風險控管或汰弱留強，退休後的老本恐提前被賠光，在這種狀況下，「附保證給付年金商品（GMXB）」就成為民眾好選擇。附保證投資型保單具有風險控管與保證機制，景氣好時可以享有投資市場上漲績效，景氣不好時則能確保最低給付金額。

在台灣，附保證投資型保單大多連結自選基金或是類全委帳戶，常見的有2種商品，「保證身故給付（GMDB）」指保戶在累積期間發生身故，保險公司保證至少返還投入本金給受益人；另外1種則是「保證提領金額（GMWB）」，保戶到退休年齡提出給付申請時，保險公司必須提供每期固定的提領金額不少於保證金額。目前國內有推出附保證投資型保單的公司包括國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽、中國人壽與安聯人壽等，民眾可多參考比較。

最後提醒的是，不論投保哪種投資型保單，必須要有長期持有的打算，民眾應及早開始投入，尤其目前市場風險波動大、不確定性高，也是布局的好時機，可透過定期定額繳保費方式進行退休投資，透過正確資產配置獲取長期穩健報酬，才能享有資產增值與抗長壽風險保障之雙重效益。

(本《Smart智富》專欄作者現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)