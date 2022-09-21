快訊

八德羽球場戳破「運動大市」政績 鄭文燦負面聲量飆升

受訪落淚！高虹安：絕對不敢自稱學霸 只想回應我不是林智堅

人民不買帳…蔡英文3大危機 面臨提前跛腳

「長照詐欺」6大措施 預防失智又失財

聯合新聞網／ Smart智富月刊
高齡化趨勢伴隨老年失智人口增加，安養照顧及財務安全，已是刻不容緩的議題。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
高齡化趨勢伴隨老年失智人口增加，安養照顧及財務安全，已是刻不容緩的議題。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

【撰文：駱潤生】

防疫女神賈永婕日前因失智母親疑似被舅舅侵害財產，在媒體發言捍衛；電影《完美監護》以「長照詐欺」為題材，增加民眾對此議題關注。高齡化趨勢伴隨老年失智人口增加，安養照顧及財務安全，已是刻不容緩的議題。

依台灣失智症協會資料：台灣65歲以上老人中，每13人即有1位患者，而80歲以上老人約每5人即有1位患者。顯見失智發生率隨年齡增長。當我們或家人不幸遇到這情況時，以下有6個失智防詐措施：

1.建立平時的就診紀錄：根據「2021年全球失智症報告」，全球有高達75%患者未被確診，台灣則有近50%。失智症患者的自尊、家人的不捨，降低患者就診意願，但其實讓家人與患者就診很重要，除了有專業醫療建議，就診紀錄也是患者未來受到金融詐害時，提供法院維權的依據。

2.聲請輔助宣告或監護宣告：「輔助宣告」指患者精神狀態有一定障礙或心智年齡降低，導致判斷能力有缺陷，受輔助宣告之人，除了純獲法律上利益，或日常生活所必需行為外，應經輔助人同意。「監護宣告」指當患者精神狀態已不能表達自己意思或辨別他人意思時，監護人為其法定代理人，代為及代受意思表示。

3.事先考慮意定監護：「意定監護」制度，表示還健全的人，可以預先以契約方式，由信任的親友擔任受任人，並由公證人做成公證書，當自己發生符合受監護宣告狀態時即發生效力，受任人為監護人，維護個人自主意志，也減輕法院指派監護人的難度與負擔。

4.將財產「上鎖」：透過金融註記或不動產預告登記來進行。金融註記可以保障失智症患者金融財產安全，透過「聯合徵信中心」辦理「信用資料註記」，避免被冒名或不法操作等憾事發生；至於「不動產預告登記」，家人可至地政機關辦理「預告登記」，完成後在未經塗銷前，不動產不得進行移轉及處分。

5.指紋捺印：陪同失智症患者親自前往警察局捺印指紋，若患者走失，可在最短時間內幫助走失者找到回家路。

6.財產管理保全可設定安養信託：將失智症患者的財產，向金融機構簽訂安養信託專款專用，既可受到《信託法》的保障防止被詐害，也解決了家人管理資產的問題。

因應高齡化趨勢，金管會推動信託2.0計畫，信託公會推出結合信託、社福、法律、保險等專業能力的「高齡金融規劃顧問師」，期能協助高齡者進行合適的財產與安養規畫，是有需求者可選擇的方式之一。

（本《Smart智富》專欄作者現為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）、台灣理財規劃產業發展促進會商業模式召集委員）

延伸閱讀

瑞芳獅子會關心長者健康 舉辦失智症講座

積極響應國際失智日　7-ELEVEN推3大「友善失智活動」

失智症協會20周年 防失智者遭詐騙籲強化失智金融友善

陪長輩走出戶外 嘉義市響應國際失智月

相關新聞

「長照詐欺」6大措施 預防失智又失財

防疫女神賈永婕日前因失智母親疑似被舅舅侵害財產，在媒體發言捍衛；電影《完美監護》以「長照詐欺」為題材，增加民眾對此議題關注。高齡化趨勢伴隨老年失智人口增加，安養照顧及財務安全，已是刻不容緩的議題。

全球3大經濟體正經歷「停電海嘯」 製造業工廠傳出停工消息

美國、中國、歐洲，全球3大經濟體正經歷前所未見的「停電海嘯」！

老病不再靠子女！40%民眾選入住長照機構 退休調查現「3現象」

通膨，不僅對現在生活產生影響，也為老後退休生活帶來危機，因為它會讓個人辛苦準備的退休資產縮水、實質購買力下降，無法支應將來退休生活。根據台灣人壽與國立政治大學商學院在8月底公布的「2022台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查就發現，有22%的未退休族最擔憂，「通貨膨脹」會讓退休金縮水、使得退休金的準備壓力更大。

靠ETF存千萬 真的可行嗎？存股前先決定「2個變數」

觀察過去全球各大主要投資市場，不論是台股或美股，在過去很長一段時間裡，中間雖曾因數次空頭股災、黑天鵝等情事而出現受挫，但若將時間拉長做觀察，市場多會呈現一個「長期趨勢向上」的格局，在這樣的情況下，存股投資法也因此應運而生，亦是當今存股風氣日盛的原因之一。

他30歲投資獲利逾4千萬！善用4步驟再翻倍 找出潛力成長股

台股在今年7月下旬反彈千點後，量能持續升溫，此時要如何找出股價還沒起漲，或是股價還有翻倍機會的潛力成長股？算股偵探陳飛龍每月會從營收成長的排行榜中，找出準備或已經擴產的公司，推算其未來營收可大幅走高者，就很有可能是潛力成長股！

疫情爆發 「機器人理財」助攻退休投資績效

自從2008年美國爆發次貸風暴，引發全球金融海嘯後，間接促使「機器人理財」發展。2020年新冠肺炎疫情爆發，提倡「零接觸」的機器人理財更是成長快速，直至今日，全球機器人理財的市場規模仍不斷擴大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。