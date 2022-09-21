「長照詐欺」6大措施 預防失智又失財

【撰文：駱潤生】

防疫女神賈永婕日前因失智母親疑似被舅舅侵害財產，在媒體發言捍衛；電影《完美監護》以「長照詐欺」為題材，增加民眾對此議題關注。高齡化趨勢伴隨老年失智人口增加，安養照顧及財務安全，已是刻不容緩的議題。

依台灣失智症協會資料：台灣65歲以上老人中，每13人即有1位患者，而80歲以上老人約每5人即有1位患者。顯見失智發生率隨年齡增長。當我們或家人不幸遇到這情況時，以下有6個失智防詐措施：

1.建立平時的就診紀錄：根據「2021年全球失智症報告」，全球有高達75%患者未被確診，台灣則有近50%。失智症患者的自尊、家人的不捨，降低患者就診意願，但其實讓家人與患者就診很重要，除了有專業醫療建議，就診紀錄也是患者未來受到金融詐害時，提供法院維權的依據。

2.聲請輔助宣告或監護宣告：「輔助宣告」指患者精神狀態有一定障礙或心智年齡降低，導致判斷能力有缺陷，受輔助宣告之人，除了純獲法律上利益，或日常生活所必需行為外，應經輔助人同意。「監護宣告」指當患者精神狀態已不能表達自己意思或辨別他人意思時，監護人為其法定代理人，代為及代受意思表示。

3.事先考慮意定監護：「意定監護」制度，表示還健全的人，可以預先以契約方式，由信任的親友擔任受任人，並由公證人做成公證書，當自己發生符合受監護宣告狀態時即發生效力，受任人為監護人，維護個人自主意志，也減輕法院指派監護人的難度與負擔。

4.將財產「上鎖」：透過金融註記或不動產預告登記來進行。金融註記可以保障失智症患者金融財產安全，透過「聯合徵信中心」辦理「信用資料註記」，避免被冒名或不法操作等憾事發生；至於「不動產預告登記」，家人可至地政機關辦理「預告登記」，完成後在未經塗銷前，不動產不得進行移轉及處分。

5.指紋捺印：陪同失智症患者親自前往警察局捺印指紋，若患者走失，可在最短時間內幫助走失者找到回家路。

6.財產管理保全可設定安養信託：將失智症患者的財產，向金融機構簽訂安養信託專款專用，既可受到《信託法》的保障防止被詐害，也解決了家人管理資產的問題。

因應高齡化趨勢，金管會推動信託2.0計畫，信託公會推出結合信託、社福、法律、保險等專業能力的「高齡金融規劃顧問師」，期能協助高齡者進行合適的財產與安養規畫，是有需求者可選擇的方式之一。

（本《Smart智富》專欄作者現為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）、台灣理財規劃產業發展促進會商業模式召集委員）