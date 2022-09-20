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全球3大經濟體正經歷「停電海嘯」 製造業工廠傳出停工消息

聯合新聞網／ Smart智富月刊
美國、中國、歐洲，全球3大經濟體正經歷前所未見的「停電海嘯」！路透
美國、中國、歐洲，全球3大經濟體正經歷前所未見的「停電海嘯」！路透

【撰文：朱紀中】

美國、中國、歐洲，全球3大經濟體正經歷前所未見的「停電海嘯」！

彭博指出，美國有2,000萬戶家庭正面臨水電停供的窘境，這些家庭因拖欠水電費，可能會被切斷供電。這情況還讓提供水電服務的公用事業逾期欠款餘額，到今年6月底累計已達160億美元。儘管各州政府有辦法支持這些公用事業的財務，但因為電費太貴、無法付帳的家庭，被通膨壓制到無法生活，最終只能用選票向政府抗議，看看是否能讓電價早日回歸正常。

與美國同樣面臨停電海嘯衝擊的中國，因為長江遭逢150年來最嚴重的乾旱，水力發電大減，造成從四川到上海都出現停電危機，不但壓抑民生消費，還讓包括特斯拉在內的製造業工廠陸續傳出停工消息，反映到經濟數據：6月剛見反彈、7月又彎頭下滑。

至於全球電價漲最凶的歐洲，7月底歐元區電價年增率已達35.4%，同時歐洲47%地區陷入乾旱，缺水使核電廠冷卻水不足，發電量因此下降，停電危機跟著升高。儘管時令已屆處暑，缺電危機仍不見緩和，總體經濟跟著受創，只能祈禱氣溫速降，讓全球電廠喘口氣！

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