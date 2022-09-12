靠ETF存千萬 真的可行嗎？存股前先決定「2個變數」

【整理：謝宜孝】

觀察過去全球各大主要投資市場，不論是台股或美股，在過去很長一段時間裡，中間雖曾因數次空頭股災、黑天鵝等情事而出現受挫，但若將時間拉長做觀察，市場多會呈現一個「長期趨勢向上」的格局，在這樣的情況下，存股投資法也因此應運而生，亦是當今存股風氣日盛的原因之一。

此外，近年來隨著全球湧入ETF市場的資金日益增加，ETF逐漸成為當今投資人的熱門新選擇，存股投資法也開始有了新的變化——愈來愈多人選擇以存ETF的方式做存股。在《人人都能學會靠ETF聰明存千萬全圖解》一書中，詳細為讀者說明如何找到存ETF合適的標的，並試算以ETF存到千萬資產的可行性，同時更利用不同方式與策略，提高存ETF效率。

其中，對於想透過ETF存出千萬資產該怎麼做？《人人都能學會靠ETF聰明存千萬全圖解》就做了詳盡的試算與分析。不過在試算前，必須先決定2個變數，第1個是「每月要存入多少錢？」第2個則是「年化報酬率要設為多少？」

變數1》每月要存入多少錢？

先來看每月要存入多少錢？關於要存多少錢，市面上的說法各不相同，而最簡單的方式，就是用「333法則」來計算，就是將月薪的1/3花在生活開銷、1/3用來儲蓄、1/3用來投資。而若你隨著收入增加，每月投入的金額愈多，財富累積的速度也會愈快。

變數2》年化報酬率要設多少？

至於年化報酬率要設為多少才適當？這就要看你想存的ETF，過去的年化報酬率是多少來定。以投資台灣為主的市值型ETF和高息型ETF為例：

①市值型ETF：台灣有7檔市值型ETF來說，以各檔ETF掛牌日期計算至2022年5月31日，其年化報酬率（含息，下同）分別是：元大台灣50（0050）為9.19%、富邦摩台（0057）為8%、元大MSCI台灣為（006203）10.01%、永豐臺灣加權（006204）為11.54%、富邦台50（006208）為13.82%、富邦公司治理（00692）為15.48%、元大臺灣ESG永續（00850）為22.83%。

不過，因近2年疫情特殊情況，導致股價在2年內上漲逾115%，是為罕見的異常表現，為取得較常態且具參考性的數據，再統計結算至疫情前的2020年2月27日的年化報酬率，則表現如下：元大台灣50為7.65%、富邦摩台為5.57%、元大MSCI台灣為7.11%、永豐臺灣加權為8.57%、富邦台50為11.71%、富邦公司治理為10.14%。至於元大臺灣ESG永續，由於是在2019年8月23日掛牌，至2020年2月27日時尚未滿1年，故不予計算。

接著，還必須排除極端值，也就是剔除最大的11.71%，和最小的5.57%，剩下的就是7.11%、7.65%、8.57%、10.14%。為了方便計算，我們可將年化報酬率設為7%、8%、9%和10%來觀察。

倘若你每月存1萬5,000元在年化報酬率10%的市值型ETF上，只需要存20年，資產就可以達到1,000萬元。但倘若你每月只存8,000元在年化報酬率7%的市值型ETF上，則需要31年才能存到1,000萬元以上。

②高息型ETF：至於高息型ETF，國內大約有8檔，而以上述回測期間計算，並排除極端值後，符合報酬預期的依序分別是國泰股利精選30為6.68%、元大台灣高息低波為6.2%、元大高股息為5.68%。

倘若你每月存1萬5,000元在年化報酬率7%的高息型ETF上，只需要存24年，資產就可以達到1,000萬元。但倘若你每月只存8,000元在年化報酬率5%的高息型ETF上，則需要37年才能存到1,000萬元以上。

因此，就累積資產的效益比較，市值型ETF較高，平均為7%～10%，在每月存入同樣金額的情況下，市值型ETF存到1,000萬元所需時間相對較少，約在20年～31年之間；而高息型ETF由於年化報酬率相對較低，約5%～7%，因此存到1,000萬元所需時間相對較長，約在24年～37年之間。

不過要提醒的是，前述計算結果是在「理想狀態」下，透過存市值型或高息型ETF來累積千萬資產所需時間，但若在存股期間遭逢空頭股災、黑天鵝等事件，所需時間可能會被拉長。

另在進行ETF存股時，不見得每檔市值型或高息型ETF都適合存，除了參考過去的報酬表現外，還得了解1檔ETF的指數運作邏輯，以高息型ETF來說，雖名稱都有「高股息」，但不見得全都適合長期持有，再加上這類型的ETF成立時間普遍較市值型ETF來得短，當中有不少ETF成立至今多不超過5年，較無法從過去的歷史多空中觀察，因此未來仍需要更多的時間來做驗證。