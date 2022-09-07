他30歲投資獲利逾4千萬！善用4步驟再翻倍 找出潛力成長股

【撰文：呂郁青】

台股在今年7月下旬反彈千點後，量能持續升溫，此時要如何找出股價還沒起漲，或是股價還有翻倍機會的潛力成長股？算股偵探陳飛龍每月會從營收成長的排行榜中，找出準備或已經擴產的公司，推算其未來營收可大幅走高者，就很有可能是潛力成長股！

而靠著新聞、法說會與拜訪公司估出基本面的財報數字，計算未來價值，找出遠低於價值的成長股與資產處分股，波段布局，在達到合理評價時出場，陳飛龍就因此投資到上漲逾1倍以上的寶雅（5904）、柏文（8462）、中砂（1560），在30歲時，累積獲利逾4000萬元；今年33歲的他，又因找到啟碁（6285）、廣積（8050）和鈺齊-KY（9802），獲利又再翻倍。以下將介紹他挖掘成長股的步驟：

步驟1》鎖定營收高成長的公司 毛利率同步上升者更佳

由於上市櫃公司每月營收最晚須在10日前公告，故每月10日左右是陳飛龍密切觀察的重點時刻，因潛力成長股通常會從月營收創歷史新高，或雙位數的月營收年增率開始成形。

陳飛龍初步鎖定的公司，至少須連續2個月的營收年增率都在2位數以上，或是1到2個季度的營收都持續成長，若毛利率、營益率同時都成長會更佳。此方式讓他在今年7月，發現廣積的6月營收年增率從負值轉為正值16.63%，且若看至合併營收，扣掉廣錠（6441）子公司的營收，成長率更高。

步驟2》留意公司有無擴廠計畫 確認成長動能

接下來，如何確認公司的成長力會再持續？陳飛龍表示，若是過去有擴廠，現在開始發揮效益；或是準備擴廠，未來可以貢獻產能與營收，就很有可能有大幅的成長動能。

以廣積為例，因在2020年平鎮廠陸續建置，增建產能，而受到疫情影響，晶片缺貨，因此累積了不少訂單，今年晶片缺貨趨緩，出貨量即開始大增。預計今年10月當第3條產線加入營運後，年底目標全公司可達每月組裝5萬台，稼動率80%。隨著產線陸續擴增，營收也會持續成長。

若業態是連鎖店，則要看其展店計畫。像他在2012年找到的寶雅、2017年底發現的柏文，都有觀察到接下來展店積極，每開1家店營收就會再往上升，是成長的動力。

步驟3》觀察產能與市場需求 判斷公司營運展望

當產能擴增，通常代表公司看好未來景氣發展，反之則代表景氣看淡。而這可從新聞與法說會的資訊，來判斷目前公司對於未來景氣的看法。

以廣積為例，陳飛龍從公司法說會資料推估，今年營收大幅成長，2022年下半年營收可望有更高的年增率，因他有以下4個發現：①網通沒有砍單問題，反而還被上調，8月～12月工廠都要加班；②工業自動化舊案、新案同時發生，智能物聯網會有資安問題，因此資安的案子需求愈來愈多，訂單持續上調，下半年必須趕貨；③工業電腦（IPC）案子一接就是3年～5年，多則7年，包含後續維修保養，網通與網路安全對未來會有較高貢獻；④網通營收今年可望成長30%、明年可望成長40%以上；⑤自動化部門毛利高，可望今年成長50%，明年再成長50%，料況良好，零售部門營收展望今年成長50%。

步驟4》試算產能滿載時的營收 再推估每股稅後純益

針對公司擴廠的消息，他會再留意該新廠未來所能創造的產值是目前的幾倍，或是貢獻多少營業額，用這些資訊來推算未來的成長幅度。而計算流程如下：

1.推算滿載營收：廣積在法說會上表示，滿載1個月營收10億元以上，陳飛龍簡單推估，12月營收最大化為120億元。

2.推算毛利率：各產品線毛利率—網通10%～30%、工業電腦自動化20%～30%、整體IPC平均逾30%，概抓毛利率約可達25%。

3.推算費用率：營業費用除以營收即是費用率，當營收規模上升，費用率會下降，有機會從目前的16%降到12%。

4.推算每股稅後純益：將營收乘上毛利率，扣掉費用以及所得稅，再除以股本就是每股稅後純益。

依此，陳飛龍推算出廣積產能滿載時，每股盈餘（EPS）可以上看10.9元。因廣積目前產能稼動率約已80%，若滿載獲利可望挑戰1個股本，超過2007年歷史新高，2007年股價最高一度來到178.5元，而2022年7月股價約在6字頭，因此陳飛龍認為很符合潛力成長股的特性，值得布局。