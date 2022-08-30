疫情爆發 「機器人理財」助攻退休投資績效

【撰文：王儷玲】

自從2008年美國爆發次貸風暴，引發全球金融海嘯後，間接促使「機器人理財」發展。2020年新冠肺炎疫情爆發，提倡「零接觸」的機器人理財更是成長快速，直至今日，全球機器人理財的市場規模仍不斷擴大。

根據Statista統計，近年全球自動化投資顧問資產管理規模明顯上升，於2021年底已突破1兆4,300億美元，預估2026年將突破3兆1,000億美元，成長增幅逾120%。Insider Intelligence更預測，2022年全球機器人資產管理規模可達到4兆6,000億美元。

台灣金管會2017年通過自動化投資顧問服務作業要點，機器人理財在金融業掀起一片熱潮。2021年金管會又放寬投顧業自動化投顧服務也能有自動再平衡機制，有助拉近台灣與國際機器人理財發展之差距。根據證期局最新統計，截至2022年5月，台灣有15家金融機構提供機器人理財服務，分別是3家投信、4家投顧、8家銀行，機器人理財規模也從2019年的10億3,000萬元，到現今總規模49億7,200萬元，疫情期間翻了4.8倍。

最近許多投資人憂心變種病毒與美國聯準會貨幣政策，造成全球股債市震盪。此時，能克服人性弱點的機器人理財，便成為我們退休理財的好選擇。首先，在市場波動下，投資人易因情緒而追高殺低，機器人理財就無此問題，業者藉此持續研發新服務，協助民眾在市場劇烈變化下能穩住投資效益。而台灣也有銀行優化理財機器人性能，如透過大數據分析、篩選機制等建構投資組合，並透過再平衡機制降低投資風險，如國泰世華銀行的國泰智能投資「趨勢獨角獸」，或中國信託銀行2022年6月推出「智主投」，都以理財機器人幫投資人控管風險。

此外，機器人理財多鎖定小資族，只需千元即可使用服務。舉例來說，有銀行將定期定額投資門檻降至新台幣2,000元或僅35美元就可進行投資。也有銀行將投資理財與消費結合，如台北富邦銀行就推出「邊刷邊投」的無痛理財功能，只要信用卡回饋金累積到1,000元，就會自動從帳戶中扣除1,000元進行投資，讓小資族也有機會累積財富。

對小資族或沒時間研究市場的投資人而言，機器人理財是非常適合入手的工具。雖目前市場波動較大，卻是退休投資低點進場好機會，機器人理財透過數據分析、系統偵測，並以再平衡機制對抗人性，能有效對抗市場波動，提升投資績效，幫助投資人提早達成退休理財目標。（本《Smart智富》專欄作者現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）