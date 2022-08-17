投資人看好大陸政府要刺激經濟 陸股即將邁入牛市？

【撰文：施斌】

隨著防疫解封之後，中國政府釋出的一連串利多政策逐步在市場發酵，加上估值合理，帶動陸股在5月中觸底之後，開始上演震盪上揚走勢，MSCI中國指數自5月12日至7月15日為止，漲幅超過9%，表現領先歐美國家。投資人看好中國政府決心要刺激經濟，達到GDP成長目標，後續可望陸續見到跟去年不同的強力支持政策，也讓許多國際資金開始流入陸股。

陸股在歷經封城的疑慮後，事實證明，封城並不會改變產業基本趨勢，很多產業，例如再生能源、電動車、太陽能的需求還是很強；互聯網平台監管雖然依舊嚴格，但目前也開始看到一些調整，這都帶給市場正面信心，代表政府仍是很重視經濟的。

舉例來說，像去年房地產調控非常嚴格，很多人難以取得貸款，到今年卻看到房貸利率數度調降，甚至有些地方政府開始提供補助給購屋買方，這些都代表政策正在改變，政府決心要刺激經濟以達到GDP成長目標，預期下半年還有機會看到一些跟去年不同的強力支持政策出籠。

陸股的投資人對政策一向很敏感，短期的投資信心雖然仍受到干擾，但愈來愈多投資人已開始向前看，現在也看到不少海外資金開始流入中國。雖然企業獲利難免下修，但也因為股市修正，很多市場浮額（編按：指散戶持有的零散股份）已陸續清洗掉，市場變得更健康；加上目前估值幾乎處於歷史區間底部，代表負面因素都已反映，股市的吸引力逐漸浮現。

不僅如此，當經濟處在下行階段時，很多公司會更小心謹慎經營，致力降低成本，藉機讓公司體質調整得更健康，以待未來經濟好轉時，可以有更好的競爭力跟成長力，所以在經濟下行時，這類公司反而容易繳出優於市場預期的成績。只要有基本面支撐的公司，就像打籃球，跌得愈重，未來就有機會彈得愈高。

當然，有些人對消費板塊復甦格局未完全確立，還心存疑慮，這是因為防疫封控雖早已鬆綁，但仍有許多人在找工作，這的確會影響民眾消費意願，造成整體消費呈現趨緩。但在政策正常化後，消費信心已逐漸恢復；而企業也需要推出令人驚喜的產品，才能驅動消費，因為還是有不少人願意購買有吸引力的產品。現在有愈來愈多中國公司有這種潛力，估值也變得很便宜，這也是陸股近期表現優於歐美股市的原因之一。

至於許多人擔心的通膨、美國經濟下行以及升息等問題，雖然中國難免也會被影響，畢竟美國是中國產品最大買家，但中國經濟主要驅動力還是政策，政策驅動力比全球經濟還重要，如果政府能端出支持性政策，自然有助於抵擋全球經濟衰退。

至於中國政府推動的共同富裕政策，也引發國際投資者關切是否牽動民企與國企前景的發展。其實，共同富裕政策主要目的是反壟斷及反貪汙，是為了避免少數公司過度壟斷，造成不公平競爭。儘管民企過去一段時間受到監管政策的衝擊，但若以20年的長時間來看，民企的經營績效還是優於國企。一家公司的經營要能取得投資人、管理層、股東3方面平衡，才算好公司。在這部分，民企還是具有優勢。

在國企部分，也是有許多具有潛力的公司，例如貴州茅台就是一家國企公司，但它品牌力很強，所以關鍵要看國企背景是否會影響競爭力。再例如招商銀行，算是民企與國企的混和企業，它在金融科技及資產管理方面就有不錯的表現，只要具有估值便宜的優勢，那也是值得留意的。所以投資要看的面向很多，除經營策略、基本面外，也要看價格估值及政策風險。

目前陸股上漲趨勢明顯，只是還有許多投資人未被完全說服，所以估值還處在相對便宜的階段，日後若有更多政策面的鬆綁，上漲行情就可望延續。現在市場幾乎是底部，在股市差時去加碼中國股票是很好的機會。中國政策跟其他國家本就不同，因為不是那麼透明，雖然波動難免，但至少看到最壞狀況已經過去。

只是現在全球股市還在震盪，在面對當前的陸股，建議聚焦監管風險較低的行業，找出受惠政策支持的龍頭企業，因為如果是當前監管收緊的產業，股價表現容易受壓抑，所以應該著眼在較不受監管衝擊的產業龍頭。當然政策只是影響投資決定的其中一環，重點還是要看個別公司的競爭力，投資有競爭力的優質企業，才不會因為監管逆風而被競爭者超越。（本文作者現為瑞銀資產管理中國股票投資總監）