創造優異的績效 3步驟從財報挖出被低估好股

【撰文：陳君行】

現為知名股票分析師、《投資家日報》總監的孫慶龍，投入股市已近20年，今年45歲的他，在投資圈有著不小的名氣，但鮮少人知道的是，年輕時他也曾在金融市場走過不少彎路。

起初入行後，他一度從衍生性金融商品嘗到甜頭，身家直逼600萬元，後來卻因操作選擇權賣方策略被穿價，大賠到只剩100萬元；直到近10年，他鎖定以研究基本面為主的投資方式，才成功滾出逾5,000萬元的身價，並且不吝於在各大媒體、學校分享他的投資歷程和心法。

專注在產業與個股研究的孫慶龍，偏好尋找被市場低估的好股票，再逢低布局長期投資。他強調：「股票市場有高低起伏，累積財富的過程，不應該跟著市場隨波逐流；當選到真正的好公司，不該鎖定5%、10%的蠅頭小利，而是要長期投資，才能大賺，並創造優異的績效。」

那究竟該如何找出被低估，且有波段動能的股票呢？孫慶龍對於多種財務估值模型都有獨到研究，他也透過財報、本益比（PE）預估法建立自己的選股邏輯，更從中歸納出適合不同盤勢的估價方式。

步驟1》觀察財報營收表現 篩出有波段動能的股票

由於個股是否有快速成長的動能，與營收有非常大的關聯性，故孫慶龍參考美國股神彼得．林區（Peter Lynch）、英國股神吉姆．史萊特（Jim Slater）運用股價盈餘成長率選股的方式，創造出台灣版的彼得林區選股策略。

在這個策略中，他會在每月營收公布後，篩選近4月營收年成長率超過30%、本益比在15倍以下、近5季並未虧損的股票，再從中1檔1檔篩選基本面與產業面，找出看好的股票。

步驟2》透過3種本益比預估法 推算股價相對低點

孫慶龍首先會用3種方式預估本益比，分別是固定式本益比、滾動式本益比、預估本益比；接著再與近4季每股盈餘（EPS）、預估EPS相乘，以推算出股價的相對高低點。而他的應用方式如下：

1.固定式本益比：以固定式本益比來講，只要公司沒有出現結構性改變，營運的高低起伏雖然會受到當下景氣、產業供需、市場氛圍影響，但仍有一定的天花板及地板，所以他會先取出個股過去3年的最低本益比及最高本益比區間，作為價格的下限與上限，再將高低差的區間分出5等分，形成本益比河流圖。

他以台泥（1101）為例說明，若台泥過去3年的最低本益比為8.9倍、最高本益比為14.7倍，即以最高本益比14.7倍減去最低本益比8.9倍，再除以5等分後，就可以將台泥的股價劃分為特價（8.9倍～10.1倍）、便宜（10.1倍～11.2倍）、合理（11.2倍～12.4倍）、昂貴（12.4倍～13.5倍）、瘋狂（13.5倍～14.7倍）等5個區間。

2.滾動式本益比：滾動式本益比則是參考股票過去240日的平均本益比，再乘以一定倍數，作為價格的依據。而倍數的設定，主要是以均質回歸的概念，再搭配過去的操作經驗所設計。

舉例來講，A公司近4季EPS為9.22元，近240日平均股價落在118元，此時經過計算得知個股平均本益比為12.79倍，之後再將平均本益比分別向上乘以1.2、1.382，向下乘0.8、0.618，得出4種本益比數值，分別為15.35（合理價上緣）、17.68（昂貴）、10.23（便宜）、7.9（特價）。計算出本益比的點位後，再回頭乘以個股近4季EPS數值9.22元，就可以得出股價標準。

3.預估本益比：最後一個方式則是預估本益比，當產業可能正處於快速成長的階段時，固定式本益比和滾動式本益比可能會跟不上股價上漲的速度，這個時候孫慶龍會參考競爭同業、下游客戶的本益比倍數，或是透過財報中股價盈餘成長的速度來計算。

孫慶龍指出，傳統的財報分析模型中，會使用股價盈餘成長率作為股價高低的判斷依據。假設1檔個股未來的盈餘成長率為30%，則可以預設其合理本益比為30倍。

但是孫慶龍也強調，因台灣企業喜歡發放股利，盈餘成長率與本益比的關係有時候不一定會符合現況，因此他更喜歡用企業近4季的股東權益報酬率（ROE），來當作個股的預估本益比。

步驟3》觀察技術面進場 波段獲利後適時停利

確定財務條件優異、找出股價相對低點後，最後還要觀察技術面，當月線、季線、半年線、年線等均線都呈現糾結，籌碼陷入沉澱，就是不錯的進場時機。以技術面來說，當股價各期均線陷入糾結的時候，通常代表個股正處在盤整階段，這種時候成交量往往會縮小，股價也較無短線客介入，進場的位置距離均線較接近，停損比較好設置，也有助於提高勝率。