如何設出場點 才能降低風險？

【整理：周明欣】

你是否曾經遇過，發現一檔飆股時，股價已經漲上去了，想追卻又怕受傷害。結果等啊等的，股價卻一路狂飆向上。最後你終於忍不住衝進場時，卻是買在漲幅最高點，只能在山頂瑟瑟發抖。

或者，有時發現大魚（指股價漲幅巨大的飆股）後雖然順利上車，卻總是抱不住，賣太早。於是安慰自己，要把魚尾留給別人賺，結果事後發現，魚尾大到讓你捶心肝啊……。

若你也有同樣困擾的話別擔心，在股海征戰多年、早在37歲就財富自由的K線捕手楊忠憲認為，雖然面對飆股時，大家常常買太晚又賣太早，但其實從盤整打底階段、初升段、主升段，一直到最後的末升段（飆漲和噴出），都有一些指標能幫助你做出正確判斷。

而楊忠憲也在《專買黑馬股②：從魚頭吃到魚尾的飆股操作法》一書中大方公開自己操作飆股的獨門心法，他認為投資人只要操作得宜，懂得交易技巧和方法，再搭配完整系統跟策略，就能像他一樣，將飆股從魚頭吃到魚尾，最後飽腹出場。

楊忠憲表示，一檔股票上漲，會有「打底、初升段、主升段和末升段」等過程，其中初升段就是發動跟緩漲，主升段通常會急漲，末升段則會飆漲和噴出。

若以穩健續漲型股票為例，當遇到噴出段行情時，要如何操作？楊忠憲先提醒，因穩健續漲型股票在這階段位階已高，走勢不允許有一絲一毫的瑕疵，因此他建議要用更為嚴格的條件，作為賣出訊號—以當時最高價格回檔的點位，進行離場的設定。從高點回檔3%時，投資人就要進入警戒狀態，甚至保守者可先賣出1/3，密切觀察盤中的價量變化，因為這可能是由高點轉弱的最領先現象。

為什麼會設定下跌3%開始出場呢？楊忠憲指出，因為若股價下跌3%，在K線圖就等於是1根小黑K。高檔出現小黑K，表示走勢轉弱，最好先出場1/3。為什麼不全部賣出呢？他分析，因為飆股的波動性通常會比較大，也可能出現整理完持續噴出，因此還是保留2/3持股，觀望後市。

3%以上的跌勢視為中黑，由於回檔3%時已經處分1/3持股，當跌幅出現3%、未到5%的中黑時，可以稍作觀望，等跌勢到5%再動作。如果跌勢再加重，來到5%以上，這時候要毫不猶豫，出清原先持股的1/3。因為5%等同於高檔長黑，為了避免股價反轉向下，應先出場一部分。但是到這個階段，股票波動性會比較大，也可能出現整理完持續噴出的情況，因此他建議還是保留最後1/3持股，觀望後市。

楊忠憲提醒，倘若續漲則繼續持有，但是也不回補。續漲後的某一天，如果從高點跌到8%以上，這次就把最後的1/3持股全數賣出，完成此波段交易。因為8%已經超過漲停10%的2/3幅度，基本上應該大勢已去，不容易再有轉機。

他表示，基於將停利條件從高點分割為「3%、5%、8%」的原理，在於股價已經進入飆漲階段，代表多頭氣盛，只能漲不能跌，只能前進不能後退，所以一旦出現下跌，就代表買方力道不能接續，或是有人已經在出貨，就必須立刻離場，免得被主力出貨，而來不及出場。

由於股價回檔3%、5%以及8%，等於是股價來到高點價位的97%、95%與92%，算式就是將「波段最高價乘以0.97、0.95以及0.92」。例如某一檔飆股的最高價是100元，回檔3%，就是股價跌到97元；回檔5%，就是股價跌到95元；回檔8%，就是股價跌到92元。

楊忠憲建議，投資人可以在每天接近收盤的時候觀察，股價是否跌回「高點的97%、95%與92%」這幾個關鍵價位，如果盤中觸及上述的價位，就應該依照策略紀律地分批賣出。他強調，噴出段離場策略有個很重要的原則，必須是股價飆漲或出現噴出現象才使用，若在初升段就用這個方法，因為漲跌訊號太敏感，很容易變成太早離場，而錯失大波段行情。