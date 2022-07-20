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衰退戰通膨

聯合新聞網／ Smart智富月刊

物價通膨。示意圖／聯合報系資料照
物價通膨。示意圖／聯合報系資料照
【撰文：朱紀中】

在6月時，瑞銀全球財富管理首席經濟學家多諾萬如此形容市場：「目前是在擔憂經濟衰退和通膨之間搖擺。」反映到股市，今年到6月下旬為止，全球表現最爛的市場包括越南、美國那斯達克指數與S&P 500指數、意大利富時MIB指數等，都是去年漲幅前10名的股市。

上述這些市場在不到10個月內，從前段班被打到後段，剛開始是擔心通膨飆升、央行抽緊資金，隨著美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）放話，為打擊通膨，將在未來升息到「任何需要的水平」，市場開始擔心聯準會不計代價的升息、可能引發一波大衰退。

問題是如果經濟衰退，原物料價格應該大跌，通膨壓力將減輕，升息腳步會趨緩，股市會反彈。果然，6月下旬油價回跌，股市立刻大漲。只是反彈火苗才出現，馬上又因擔心通膨更猛，央行緊縮手段更強，股市又回檔，形成所謂「衰退戰通膨」的搖擺現象。

不過，沛然資訊按數據分析，近10年市場共出現3次長週期系統性風險，最近一次從去年9月開始，迄今已10個月。隨著美國10年期公債殖利率衝高後回落，未來只要美債殖利率放軟，美元指數不再走高，系統性風險指標在築底後將有機會彈升，屆時股市將再現一波多頭，時間應會在7月～8月間，大家不妨拭目以待。

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