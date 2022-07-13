他用「動態資產配置」穩健獲利 打造自己的金飯碗

【撰文：呂郁青】

曾經捧著公務員鐵飯碗的99啪，在2018年6月向公職說拜拜，因為他靠著投資，打造自己的金飯碗。99啪退休當年資產2,700萬元，現在資產不只翻倍，投資研究的時間還比以前更短，獲利更加穩定。他新增的投資方法，就是「動態資產配置」。

過去99啪靠著操作中小型價值股累積第一桶金，隨著資金超過千萬元後，99啪將投資觸角擴及到更廣的領域，包括股票、債券，以及不動產投資信託（Real Estate Investment Trust，REITs）等，由於各資產的波動週期不同，因此可以穩定資產變化。

2017年99啪兒子出生，由於是個早產兒，需要更多時間陪伴照顧，99啪開始思考，有沒有什麼投資方法，既安全、又可以不用花太多時間研究，還能兼顧投資績效，並且禁得起時間的考驗呢？

因為99啪早期選股投資的方法較複雜，雖然績效好，但要花很多心力管理，而且屬於主動操作，無法系統性回測。於是他想尋找可以量化的投資方式，能長期穩定獲利並降低風險，不僅多頭能獲利，重點是遇到真正的大空頭時，也能相對抗跌，禁得起時間的考驗。

99啪研究到國外動態資產配置等策略，發現竟然只需要1年數次的調整，就能創造很不錯的報酬率。從國外研究的論文回測中可以看到，若採取積極的配置策略，即使只使用美股ETF，經過長期的歷史統計，年化報酬率仍可達15%∼20%，就算採取保守策略，年化報酬率也有近10%。

更重要的是，觀察這些策略下衡量風險的各項數據，比如標準差、最大回檔等，都優於大盤，在空頭時相對抗跌，代表風險管理做得更好；此外，夏普值及索丁諾比率也優於大盤，代表承受一樣的風險，卻能獲得更高的報酬率，代表此策略投資效益高，長期投資獲利更穩健。

99啪認為這方法簡單又有效，便從2017年開始採用動態資產配置，5年下來實戰的年化報酬率高達20%，不僅績效贏過大盤，而且相較於大盤，風險更低，投資效益更高，獲利也更加穩健。超過5年投入真金白銀的結果，讓99啪直說：「動態資產配置是CP值最高的投資方法！」

99啪解釋，資產配置的方式主要有2種：第1種是傳統的資產配置，為採取固定比例的配置方法；第2種則是動態資產配置，會依照景氣循環或環境變化等不同狀況加以調整。而在動態資產配置又可分為以下5種方法：

1.動能型配置：即追蹤何種類別的資產表現較好，就配置比較多的比例在上面。

2.風險報酬最佳化配置：透過大數據，找出投資組合風險與報酬平衡的最佳比例，而此方法又可分適應性、最小相關性等類型配置。

3.按全球總經數據配置：依GDP（國內生產毛額）成長率、失業人口數、企業獲利情形等總經指標來調整配置等。

4.中立對沖風險配置：是透過對沖，消除投資組合大部分受市場變化的影響，然後通過槓桿等方式來增加獲利。

5.混合法：搭配上述不同方法來配置股債等資產。

在操作上，99啪以知名的雙動能配置為例說明：股票部分，找出可分別對應美股和美國以外股市的ETF布局，例如代表美股的SPDR標普500指數ETF（代號SPY），美國以外國際股票則可選安碩MSCI歐美亞ETF（代號EFA）；債券部分，則配置債種分散的總體債，最具代表的ETF是安碩美國核心綜合債券ETF（代號AGG）。另外用代表無風險利率的短期國債，來判斷股市回報是否具有絕對動能，99啪會觀察的對應ETF是SPDR彭博1-3月美國國庫債券ETF（代號BIL）。

接下來，就可透過比較上面幾檔ETF過去12個月的回報率（報酬率），決定各種資產的配置及調整方式，步驟如下：

1.在每個月的最後一個交易日收盤時，衡量標普500指數、全球除了美國以外的股票，以及短期國債近12個月的回報率。

2.當標普500指數的回報率大於短期國債的時候，再比較標普500指數與國際股票的回報率，哪個回報率較高，就100%持有那檔ETF。

3.如果標普500指數的回報率小於短期國債，這時就要100%持有總體債券。因為當標普500指數的回報率小於短期國債，代表市場動能轉弱，那就應該開始防守，將資產轉換到避險的債券。

4.根據這個規則調整持股後，就持續持有到下個月的最後一個交易日，然後再重複進行這些步驟。

這就是動能型動態資產配置的其中一種方法，但投資人可以視自己的風險承受度、投資目標等需求，選擇適合自己的配置方法，打造低風險又高效率的投資組合，讓資產能長期穩健成長。