防疫險保戶該如何確保權益？

【採訪、整理：林竹】

隨著新冠肺炎（COVID-19）每日確診人數不斷下降，疫情指揮中心評估已過了染疫高原期。但另一個高原期正悄然來臨，就是保險公司防疫保單的理賠金額與人數。根據金管會統計，截至2022年6月20日為止，今年台灣防疫保單的理賠件數約31萬件，理賠金額超過112億元。預估防疫險理賠將進入高原期。

隨著疫情及相關防疫政策漸趨穩定，保險公司對防疫保單的理賠漸有定論。已投保防疫險的保戶、確診者與家屬，在理賠高原期該如何保障自身權益？《Smart智富》月刊特別專訪保險本舖諮詢顧問、國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）駱潤生，歸納注意事項與建議：

市售防疫險依目前規定

有4大理賠項目

《Smart智富》月刊問（以下簡稱「問」）：目前申請防疫險理賠的項目為何？須準備哪些資料？

駱潤生答（以下簡稱「答」）：市售防疫險以法定傳染病隔離費用補償保險金、法定傳染病（確診）補償健康保險金、法定傳染病住院日額保險金、法定傳染病住院關懷保險金等4大理賠為主。依照目前防疫與治療的調整，這4大理賠項目內容與給付方式如下：

1.法定傳染病隔離費用補償保險金：持電子版「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」的被保險人可申請理賠，採定額給付。

2.法定傳染病（確診）補償健康保險金：持數位新冠病毒健康證明的被保險人可申請理賠，也採定額給付。

3.法定傳染病住院日額保險金：多數產險公司均開放輕症居家照護比照住院日額給付，通常以隔離通知書上的隔離天數乘以日額保險金，例如確診隔離7天，日額保險金3,000元，給付2萬1,000元。

4.法定傳染病住院關懷保險金：通常是法定傳染病住院日額保險金的特定倍數給付，例如5倍計算，則日額保險金3,000元，法定傳染病住院關懷保險金給付1萬5,000元。

居家照護有醫療行為 皆可申請住院日額理賠

問：所有用藥都會給付嗎？

答：金管會保險局之前曾表示，居家照護有醫療行為，不限定用哪些新冠藥物都理賠。後來也有不少產險、壽險公司宣布只要是醫師診斷開立的藥物，也比照住院日額理賠，但名稱通常會改為關懷金。即便是非公費開立用藥，例如自費購買清冠一號，只要跟COVID-19治療有關，且有醫生開立的診斷證明與用藥明細，自費用藥，保險公司通常也會理賠。

問：網傳「隔離與確診同天只能擇一理賠」是真的嗎？

答：目前防疫保單理賠有「匡列隔離理賠」與「確診理賠」，若先被匡列而後確診，這2種保險金通常都會理賠。

但網傳有保險公司表示，「若隔離與確診為同一天，不賠隔離只賠確診」。對此金管會已在6月中旬表示，只要民眾可證明是被匡列後再確診，即使發生在同一天也能申請2種保險金。至於舉證方式，可提出有註明時間點的隔離簡訊，或與確診者最後接觸的時間等。

問：可以透過哪些管道提出理賠申請？

答：保戶可以透過業務員提出理賠申請，但若是透過網路投保可透過3大管道提出申請：

1.網路或App理賠：若保險公司推出數位理賠服務，可上傳相關資料電子檔申請理賠。

2.服務中心臨櫃申請：可攜帶申請文件，親至保險公司服務中心臨櫃申請。

3.掛號辦理：可掛號郵寄到保險公司理賠部門申請。

建議網路申請應截圖保留過程與時間；若為紙本申請，手上一定要保留文件影本。