女性如何做好退休理財規畫？ 專家建議：以「長期投資」提升長期報酬率

【撰文：王儷玲】

聯合國2015年推出SDGs 17項永續發展目標，帶動全球企業全面迎向ESG（Environmental, Social and Governance，環境、社會、公司治理）永續發展，而其中一項倡議目標，強調性別平等，增強婦女職能及發展。

根據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，2020年台灣男女兩性平均時薪差距約有14%；受疫情影響，2021年此差距提高到15.8%。此外，若進一步分析過去12個月雇主所提撥的退休金金額，台灣男性平均為新台幣3萬5,436元，女性則為2萬7,488元，差異約8,000元。由此可知，男女薪資或退休金出現明顯差距。

根據《2022年全球女性投資理財調查》發現，超過7成（72%）台灣女性認為自己已經經濟獨立，但談到與退休金相關議題時，仍對投資信心不足，認為自己無法做出正確投資決定，且近半數認為退休時將無法擁有足夠資金。

該項調查也發現，女性較無紀律性儲蓄、投資習慣，僅不到一半女性會規律提撥額外儲蓄作為退休金準備。探究原因，只有1/3（36%）女性認為自己適合投資，而缺乏自信的原因，有32%受訪女性表示，擔憂市場波動。

其實市場總有波動，建議女性可以提早開始布局，在每個月拿到薪水的同時，固定規畫一定比率，如10%～15%投入退休理財投資，除了能享有分批進場而降低成本與風險的優勢，長期來看也可獲得投資複利的效果。

另外，根據投信業者研究表示，女性相對偏好ESG投資。其實ESG投資理念擁有高穩定度以及永續特性，非常適合以「長期投資」為策略的退休理財規畫。其報酬率也較禁得起金融市場波動，建議女性投資人可以開始多了解此類商品，特別是當金融市場大幅波動時，可重新檢視投資標的，適當布局ESG相關標的，以定期定額方式適時進場，如此應能提升退休理財的長期報酬率。

薪資水準落差、保守理財態度、平均壽命延長等因素交互影響下，退休金儲蓄成為台灣女性的一大考驗。台灣的女性在早退休、餘命長且長期照護需求高的現象下，更需要提早開始做退休規畫。

準備退休金並非難事，且沒有年齡及性別之分，唯有正視自己的理財方法及態度，把握及早規畫、定期定額、選對投資標的、長期投資等關鍵原則，就能夠在退休理財上創造出穩定投資績效。女性朋友們，現在開始把握時間，讓未來的自己可以享受無財務壓力又精彩的樂齡退休生活。

（本《Smart智富》月刊專欄作家為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）