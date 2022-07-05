用殖利率評估金融股買進時機 「2指標」推估金融機構股利表現

【整理：周明欣】

近年來，金融股先因高殖利率、低股價，成為最受國人青睞的投資標的；去年下半年，又因受惠升息題材，金融股更加吸金，連法人、ETF的投資組合都見金融股占比不斷升高。

甫出版《靠優質金融股 養你一輩子》的作者丁彥鈞，投資股市15年，偏愛金融股的他，創下年報酬率15%，累積身價7,000萬元。而他會偏愛金融股，是因金融機構受到政府嚴格監督，故從營運管理、財務、獲利、股利到殖利率等表現，都較其他產業優。

但今年以來，金融股因成熱門標的而致股價上漲，本益比走高、殖利率降低，因此，投資人要謹慎評估買進價位，才能持續賺取正報酬。而如何評估金融股的股價是否合理？丁彥鈞建議，短期建議用技術面的KD指標判斷，中期可以用基本面的殖利率衡量，長期則必須用股價淨值比評價。

以中期所採用的殖利率評價為例，丁彥鈞表示，由於金融機構受到政府高度監理，限制很多，股利政策不是想發多少就可以發多少，而是有一定的發放原則。而以他長期觀察和實際操作，「法定盈餘公積」和「資本適足率」2個指標很適合用以推估金融機構未來的股利表現，繼而就可從中挑選殖利率高的標的買進。

指標1、法定盈餘公積：金融業的股利發放額度，會較一般公司低，主要是受法令規範所致，依《銀行法》第50條第1項規定：「銀行於完納一切稅捐後分派盈餘時，應先提30%為法定盈餘公積。法定盈餘公積未達資本總額前，其最高現金盈餘分配，不得超過資本總額之15%。」這表示銀行被限制盈餘分配的比率提升至30%，能發放的比率只剩70%，且每股現金股利金額的上限為1.5元。由於公司的稅後淨利在扣除盈餘公積之後，剩下的金額才能拿出來分配給股東，因此盈餘公積提撥的比率愈高，就代表股東可以分配到的金額就會愈少。

指標2、資本適足率：資本適足率是用來反映銀行在存款人和債權人的資產遭到損失之前，該銀行能夠以自有資本承擔多少損失的程度。而依《銀行資本適足性及資本等級管理辦法》第5條規定，銀行資本適足率必須超過10.5%才合法。

也就是說，當銀行發放現金股利，把放在身上的現金交到股東手上時，銀行的自有資本會下降。一旦低於主管機關的要求，之後的業務就會被限制，只能從事低風險的業務賺取少少的錢，獲利能力會下降，不利長期發展。

丁彥鈞表示，針對上述2個指標的歷年數據做觀察分析，便可在公司宣告當年度股利政策前，預估可能發放的股利金額。若最後公司實際公布的股利金額與預期的一致，股價就有機會上漲。

因此，投資人首先在參考各金融機構歷年的盈餘分配情況後，接著分析各家公司的獲利來源占比，以目前上市櫃的15檔金控股來說，壽險獲利來源占比超過50%的富邦金、國泰金（2882）、新光金（2888），盈餘分配率皆低於40%。開發金（2883）與中信金（2891），壽險獲利來源占比也偏高，故盈餘分配率在50%以下。而獲利來源以銀行為主體的金控，會有比較高的盈餘分配率。

而以富邦金（2881）為例，2020年全年每股稅後盈餘（EPS）為8.54元，於2021年4月29日宣告每股發放3元的現金股利和1元的股票股利（當年度盈餘會在隔年配發），雖然盈餘分配率僅47%，但以當天收盤價64.2元計算，殖利率高達6.2%，高於過去4%到5%的平均水準。於是，當富邦金在重大訊息公告股利金額後，股價從64.2元漲到2021年7月19日的最高價85.7元，不到3個月漲了33%，漲幅相當驚人。

上述實際例子就說明，投資人若能掌握「法定盈餘公積」和「資本適足率」2個指標，就有機會事先推估金融股的股利金額，進而挑選殖利率高的股票布局，就有機會賺到價差。