指定保險受益人 留意2問題

【撰文：駱潤生】

一般家庭若規畫壽險，會將身故理賠金受益人指定為想要照顧的親人。但是否真能如此所願？受益人的指定是重要關鍵，但常被忽略。

根據《保險法》第112條規定，身故保險金有指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。但第113條也寫明，若未指定受益人者，其保險金額作為被保險人之遺產。

先看3種身故保險金給付的狀況：1.若未指定受益人，身故保險金則列為被保險人的遺產；若有指定受益人，身故保險金不列為遺產；2.若其中一位受益人已身故，則按比例理賠其他受益人。若無其他受益人，則由被保險人的法定繼承人為受益人；3.此時不列為遺產，若子女為法定繼承人但卻已身故，則由孫子女代位繼承保險金。而在沒有繼承人的狀態時，依據《民法》第1185條規定，將歸屬國庫所有。

實務上在新簽要保書的時候，指定受益人還需要提供其身分證號碼等個資，保戶為了簽單方便，通常會只寫上法定繼承人。但記得日後要指定清楚，才能照顧到要照顧的人。

因為指定法定繼承人雖然最簡單，但存在2個問題：

1.理賠分配比例：這個時候要看保單受益人指定條款的寫法，常見有A、B兩種條款。A條款：「倘受益人指定一人以上，除特別指定比例或順位外，由該項保險金之所有受益人平均分配。」B條款則是：「法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用《民法》繼承編相關規定。」

舉例來說，若小明有妻小花，無子女，父母身故，有兄弟2人，有一天小明出車禍身故，而保單只寫上法定繼承人（妻、兄弟均為法定繼承人），如果依照A條款的寫法，理賠金均分予妻及兄弟，各獲得1/3。

如果依照B條款寫法，按《民法》1141條的應繼分規定，因配偶具有「當然繼承權」，被保險人的兄弟為第3順位，配偶領50%，每位兄弟各拿25%。如果當初小明有指定妻子為第1順位受益人，則小花就能拿到100%的身故保險金了。

2.法定繼承人認定時間點：此外，法定繼承人認定時間點也需要注意，目前實務上看來比較偏向「保險事故發生時」認定，但也有案例是採用「訂約時」來認定，所以有學者認為要探究當事人真意，不能一概而論。

為避免日後遇上複雜爭議，建議在指定受益人的時候，應先按順位指定受益人，最後再壓上法定繼承人，並將分配比例註明清楚。同時要定期檢視，尤其在家庭成員狀況改變時，即時更新。（本《Smart智富》月刊專欄作家為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）、台灣理財規劃產業發展促進會商業模式召集委員）