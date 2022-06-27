【撰文：朱紀中】

為了抑制通膨，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）近期談話愈來愈「鷹派」！

一句「需要看到通膨以一種清晰、令人信服的方式下降，否則將繼續推動收緊貨幣政策，直到我們看到這點。」消息見報，美股道瓊指數應聲大跌逾千點，「經濟衰退、停滯性通膨即將來襲、美股跌入熊市」等各種悲觀言論四起。原本市場預期（FedWatch）年底升息最多只到10碼（2.5%～2.75%），在上述消息見報後，利率上限預期馬上跳升至11碼（2.75%～3%）。

鮑爾用力放話收縮泡沫的效果有多強？

標普以未來12個月企業盈餘試算的本益比3月一度彈升到20倍，在Fed3月升息1碼、5月升息2碼，將聯邦基金利率從0.25%拉升至1%，接著又放話，除非看到通膨「清晰」下降、快速升息的腳步將不會停，標普預估本益比跟著跌破10年均值（17.04倍）、下滑到16.5倍。

如此快速下滑，與2018年第4季升息到頂的情況頗為相似。其實對比過去Fed每次升息上限與10年期公債殖利率的波段高點，可發現兩者非常貼近，以目前10年期公債殖利率不到3%的情況看，這波升息預期應該已經到頂，大家不必太悲觀！