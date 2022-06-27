不確定性加劇 依4情境調整投資配置

【撰文：陳碩存】

當前全球總體經濟面臨高度不確定性，主因為來自通膨的壓力，而距離聯準會面臨前一波高通膨的壓力已經是40年前的事，隨著量化寬鬆貨幣政策逐漸成為過去，如何引導經濟軟著陸將是一大考驗。

經驗豐富的登山者都知道，下山比上山更危險，通膨也是如此。我們認為，根據價格壓力消退的速度、程度和原因的不同，在通膨影響下，不同資產表現的續航力也有所不同。

在這段不確定性加劇的時期，我們假設可能出現以下4種情境，包括：「高通膨」、「停滯性通膨」、「經濟成長現疑慮」，與「通膨與經濟溫和增長」，投資人最好是優先考慮能分散風險的多元化布局，以及配置在能提供較佳風險回報的價值型產業。

情境1》高通膨

首先，在「高通膨」的情境下，價格壓力會維持在高檔並持續一段時間，但這其實反映需求增長強勁，同時也給供應方繼續增產的理由，並形成良性循環。目前我們看到美國持續出現強勁的薪資增長，歐洲工資亦溫和增長，都有助延長資本支出的週期，進而強化在國家安全及能源安全的結構性轉變。此外，亦有證據顯示，中國有能力解封上海等重要城市、重啟經濟，並提供足夠的刺激政策穩定國內經濟。這是重要的市場催化劑，足夠讓投資者對中國內需經濟擴張的強度和持久性具備信心。

在此情境下，我們認為對風險性資產較為有利，也就是有利於高貝他（Beta）的資產，例如包括中國在內的新興市場資產會有表現機會。

情境2》停滯性通膨

在「停滯性通膨」的情境下，包括地緣政治衝突、疫情持續流行，和相關商品生產鏈中斷等，都可能使市場供應面再遭受負面衝擊。食品、能源和住房等必需品成本的急劇增加，將導致家庭在可支配物品上的消費能力下降。緊縮的貨幣政策也可能影響長期經濟前景，加劇對實際收入的擠壓。

我們認為，在造成經濟增長放緩到低於平均水準、通膨仍頑固且高於目標的停滯性通膨環境中，大宗商品相關題材將扮演關鍵角色。如果這樣的總體經濟背景成為現實，大宗商品、能源和農產品等將會是為數不多的受益者。

情境3》經濟成長現疑慮

在「經濟成長現疑慮」情境下，也就是預期經濟增長和通膨將放緩，市場投資人進一步推斷經濟恐會惡化，因此經濟增長的動能將從實體物品部門向服務業產生輪動。

在此情境下，我們較青睞醫療保健產業，因為這是過去6個月估值最便宜、獲利預期上修最強勁的防禦型產業。

情境4》通膨與經濟溫和增長

在「通膨與經濟溫和增長」的情境下，如果公共健康改善的結果有助降低供應鏈斷鏈風險，隨著實體物品需求轉向服務需求，核心商品價格可望正常化；加上若俄羅斯與烏克蘭的戰爭結束，那麼價格上行的壓力可望減輕，這對經濟前景將產生支撐作用。

只是我們認為，短期內市場經濟朝「金髮女孩」，也就是最後一種情境這種恰到好處方向發展的機率較低，原因有2：首先是因為通膨壓力已擴大，且出人意料地上行，並長期高於目標水準。其次，世界上2大經濟體—歐盟和中國，目前經濟面臨不同程度的下行壓力。這些風險給經濟前景蒙上陰影，其影響會為期多久亦尚不明確。

儘管我們認為這個情境發生的機率比較小，但就算增長動能趨緩，只要還是維持正面預期下，建議投資人可保留一些基本面表現相對出色的優質股票部位，因為就算在經濟衰退風險可能升高的情況下，這些股票也具有防禦特性。

短期內，預期市場仍會受到通膨和前述不確定性因素影響，變數仍多。在美國聯準會已為升息步調定錨，短期在利率上升且波動的環境下，債市部分相對看好存續期間短的風險性債券資產。股市部分，長期來說，我們認為投資者應採取的策略是應對通膨（當前存在事實），而非應對衰退（只是個可能），因此相對看好醫療保健等防禦型和原物料類股表現，中國股市亦可留意。(本文作者為瑞銀投信投資部主管)