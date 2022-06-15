靠2步驟抄底 成功賺大波段

聯合新聞網／ Smart智富月刊

【撰文：呂郁青】

加權指數從2022年1月5日的1萬8,619點開始進入修正，一波波下跌，到了2022年5月12日，一共跌掉了3,003點。投資人都在問：到底跌夠了沒？可以開始抄底了嗎？擁有「K線捕手」稱號的楊忠憲說，從黃金切割率、型態滿足點，以及上升趨勢線來綜合判斷，最快可能在1萬2,300點，最差的狀況下則要跌到1萬1,000點，空頭才會落底，提醒投資人不要急著摸底。

今年這波修正幅度不小，是很明確的緩跌格局走勢。台股已步入空頭，在下跌過程中，出現由短而長的翻空訊號，由高檔轉弱、短線翻空、中期翻空、長線翻空，目前還沒有出現落底訊號，期間的上漲只是反彈，要小心操作。

楊忠憲從技術面評估，此波台股空頭滿足區約落在1萬1,000點～1萬2,300點區間，但長天期要給予較寬鬆的誤差值，等接近滿足區的時候，再依照長天期落底和築底訊號，觀察是否進場。接著，當長天期落底訊號明確出現，再進場重壓，才是比較安全的做法。

雖然，股市大幅修正，就有人想「抄底」，用最低的成本買進股票，賺取未來豐厚的上漲利潤。但是許多投資人往往不是抄底，都是想抄「低」，希望可以買在最低點，楊忠憲認為，這樣其實是在「猜」最低點，根本與賭無異。如果沒有區分出波段的多與空，又沒有具體的資金進場策略，盲目往下一直買，那將是非常危險的事情。

楊忠憲指出，抄底顧名思義是要有「底部」，但要如何判斷長空頭的底部，才能正確布局抓住創造財富的好時機呢？楊忠憲將從消息面和技術面來解析：

步驟1》結合消息面與技術面確認大盤落底

當股票由多頭轉空頭，一開始一定是先由短線空頭，逐漸轉為中期空頭，最後更弱勢才變成長期空頭，經過數次續跌跟反彈後，空頭終究會結束，出現落底現象，然後開始築底、成底，最後轉強翻多。

在緩跌的空頭走勢中，股市若是即將落底跟築底時，在消息面會看到2個現象，①利多不漲、②利空不跌；在技術面則會有4情況，①MACD低檔背離、②日K線站上20日均線，且20日均線上揚、③股價帶量突破頸線，完成底部型態，以及月K線圖可看到KD指標出現黃金交叉且脫離鈍化區。

楊忠憲補充說明，若空頭走勢是急跌型，則股市反轉會比較快，就不能用上述方式確認落底，而是要以20日均線判斷，當股價站回20日均線，且20日均線上揚時，即確定股市由空頭轉為多頭，此時再進場布局較為安全。

步驟2》挑選技術面轉強的個股，以週KD和日K線找買點

當指數長空頭下跌後，開始止跌，完成底部型態後，才是轉強，可以進場布局且勝率較高的時機，此時就可挑選技術面轉強的個股進場。

楊忠憲解釋，由於指數長天期已經落底，因此挑選個股條件可以較寬鬆，只要週KD黃金交叉、日K線圖的K棒站上20日均線，有底部型態即可。

使用以上條件作為判斷大盤走勢和交易的工具，雖可能無法買在最低點，但能避開大風險。為什麼要在最安全的時刻進場？楊忠憲表示，進入股海想要大豐收，核心精神是重壓。例如：原先資金有500萬元，若全部投入，只要獲利30%，獲利就有150萬元；但若只投入100萬元，獲利也就只有30萬元。

如果沒有確認底部，只是在猜最低點，這時候投資人通常只敢下小部位的測試單，這樣總報酬其實也不高，只有在長空頭落底後，確定底部完成，因為基期夠低，上漲的潛在空間大於再跌空間的風險報酬比率下，才能重壓，且當空頭市場重返多頭時，至少在1年～2年內都是安全的，所以建議投資人操作盡量不要用猜的，確定落底再進場，才能讓利潤遠大於風險。

楊忠憲提醒，現階段大盤還沒有出現任何落底的跡象，在底部尚未成形之前，建議可以提高現金部位，持盈保泰，等到下一次多頭來臨時，才有子彈可以布局，迎接下一次重新創造財富的機會。

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