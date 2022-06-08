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端午後連2天單日增8萬 指揮中心這樣解釋

如何判斷科技股止跌進場點？

聯合新聞網／ Smart智富月刊

【撰文：鄭杰】

從去年11月高點至今，作為科技股績效指標的那斯達克指數已經下跌逾25%（截至2022年5月17日），不僅在技術上已經符合熊市定義，延續時間甚至已經達到半年，上次科技股要見到這麼長且深的跌勢，已經要回溯至2008年的金融海嘯時期。科技股到底何時才能止跌？統一NYSE FANG+ ETF經理人袁永騰指出，美國10年期公債殖利率是最關鍵指標，「當10年期公債殖利率趨穩，科技股估值才有修復機會」。

今年以來，全球股市跌重，科技股又是重中之重。聯準會鷹派的升息態度仍是關鍵，在5月聯準會雖然沒有如市場先前擔心的一次下重手升息3碼（編按：聯準會5月決策為升息2碼），但是市場的慶祝行情也僅僅只有一天而已，之後又再度連續重挫，「這是因為市場對於聯準會更趨鷹派的擔心並沒有散去。」袁永騰解讀，雖然5月沒有一次升3碼，但觀察聯準會言行，市場還是擔心聯準會未來升息力道會加重。

袁永騰預估，接下來2次聯準會會議將各升息2碼，然後此後採每次升1碼的速度，至年底美國聯邦利率則會站上2.5%。

但他坦言，這個升息路徑還是需要等待市場花一點時間消化，現階段市場仍如驚弓之鳥，對於聯準會升息決策充滿擔心，而市場的擔心直接反映在「美國10年期公債殖利率」上，因此在5月聯準會利率決策之後，美國10年期公債殖利率一下子衝過3%。

殖利率的暴衝，直接衝擊股市的估值，造成股市重挫。袁永騰回顧2018年的升息循環，當時聯準會升息步調較為慢，對於股市估值的影響就較小，但現在公債殖利率處於大幅波動上升期，對於股市，特別是科技股的估值就會嚴重受到壓制，成為股價下挫最主要的因素，必須要等待公債殖利率穩定之後，估值才有機會修復。

若排除利率因素，無論是美股整體或科技股的基本面表現仍是相當優異。根據調研機構FactSet數據，對美股今年第1季獲利，市場本只預估4.6%，但實際上表現則有約9.1%的成長幅度，雖然在疫後期間偏低，但仍是遠勝於市場的預期。且市場預估今、明年美股企業獲利仍可以維持雙位數的複合成長率。

許多人將今年的美股、科技股重挫，與2000年科技泡沫跟2008年的金融海嘯相比。但袁永騰認為這並不具可比性，因為不只是企業獲利沒有大幅下修，且就美國總經環境來看，當前美國超額儲蓄仍高、借貸比處於低位、信用卡消費才剛開始要大幅擴張，就業相關數據亦十分強勁，就算是聯準會年底升息至2.5%，仍不至於使經濟陷入衰退。

若基本面無虞，投資人另一個關心的問題就是，經過半年的修正，科技股現在夠便宜了嗎？袁永騰指出，過去2年科技股估值超出長期平均值1個標準差之上，但現在科技股的估值已回到合理區間，算是處於中性水平，甚至若以科技龍頭股的FANG+指數來看，目前更是已在超跌階段，過去FANG+尖牙指數本益比多在25～35倍區間，但現在已明顯跌破區間，是指數2017年發行以來最低。

不過，雖然估值已經趨向便宜、基本面也不差，但袁永騰也坦言，在缺少寬鬆資金支持之下，當前市場氣氛仍然保守，投資氣氛要反轉還需要多等待一點時間醞釀。

面對今年市場偏空且波動加大的狀況，統一投信ETF團隊專業經理林良一建議投資人若是放眼長期投資，最基礎的定期定額操作絕對不要放掉，應該用拉長投資時間，拉低平均成本，達到分散風險的效果。如果還有資金餘裕的投資人，則可設定一個較為寬鬆的價位區間做加碼的參考，例如淨值或報酬率每下跌5%、10%加碼部位，更能拉低投資均價，且建議投資人在今年要多點耐心。

另外，台灣投資人向來喜愛存股收息，林良一認為，今年不失為存股族調整投資部位，放大股息投資效益的時機。林良一指出，許多存股族熱愛收息，但領到股息後的再運用成效卻不見得理想，甚至很多人可能只是閒置現金股利。

他建議，趁著現在科技股回檔幅度大，存股族不妨以股利投資科技型標的，以小額資金參與高波動，更能拉高投資效益，因為根據近8年回測，比起單純持有高息ETF、金融股以及現金股利，如果能將股利投入科技型標的，整體報酬率將可望拉高32%～84%。

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