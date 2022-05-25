善用3帳戶 建立完整退休保障

【撰文：王儷玲】

隨著後疫情的經濟逐漸復甦，全球面臨的通膨壓力愈來愈大，美國聯準會（Fed）今年3月份宣布調高利率1碼，各家研究機構預測2024年前都將持續升息，台灣央行也宣布跟進，是台灣暌違10年後再度啟動升息。

面對艱難的經濟環境及升息循環，首當其衝的便是同時進行購屋、育兒，以及存退休金的家庭了。升息造成房貸利息增加，除了衝擊有殼族的還款能力，也加劇對退休儲蓄計畫的影響，民眾該如何準備，才能在升息的大環境下擁有充足的退休保障呢？

過去高利率年代，民眾偏好運用存款累積退休金，但隨著利率走低及通膨升溫，持有現金會是最大的風險，因為定存利率太低，無法對抗通膨風險與長壽風險。因此要完善退休保障，建議可透過不同保險商品建立「3大退休保障帳戶」，轉嫁退休相關風險：

1.退休帳戶：此帳戶主要累積退休基本生活費用，可透過類全委保單、投資型年金保單、利率變動型年金保單等創造每年或每月的穩定現金流，確保退休後有年金作為個人基本生活開銷來源，建議應趁早建立自己的退休帳戶，以因應未來年金改革造成退休金突然變少的風險。

2.醫療帳戶：退休除了基本生活外，高齡者常會面臨各種臨時性醫療支出，醫療帳戶就是用來保障退休後的醫療支出，可以透過重大傷病保險、癌症險、日額型醫療險及實支實付型醫療險等，減少未來發生醫療事故與疾病時，需要緊急費用卻無足夠存款可支付的情況。

3.長照帳戶：根據統計，台灣國民不健康餘命平均長達8年～10年，退休後的長照所需花費相當驚人，會讓辛苦累積的財富快速遭到侵蝕，因此建議提早準備長照帳戶，透過長期照護保險、特定傷病保險與失能扶助保險來轉嫁照護費用，以因應邁入老年後高額的長期看護費用支出，也可減輕子女們在照護上的精神與經濟負擔。

善用以上「3大退休保障帳戶」，可以準確掌握退休後的現金流，讓自己在退休後不管是面對年金改革，或是突如其來的龐大醫療和長照支出時，都能有足夠的保險保障來化解危機。想要享有完善的退休第二人生，要懂得趁年輕及早展開保險規畫行動，逐漸建立充足的退休保障。民眾除了運用保險轉嫁風險外，也可再搭配正確的理財觀念，加速退休金的累積速度，達成保障與資產累積的雙重效果。退休規畫不能重來，現在就開始行動吧！（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）