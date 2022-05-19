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防疫保單任意退保、從嚴理賠？富邦產提三大聲明澄清

注意！氣象局預告下波鋒面報到 這日起將變天

為自由受凍？

聯合新聞網／ Smart智富月刊

【撰文：朱紀中】

烏俄衝突持續，美國和歐盟制裁俄羅斯力道升高，傳聞歐盟將對俄羅斯石油全面禁運。倡議此做法的歐洲政客高喊「為自由受凍！」不過德國卻有59%民眾反對。

從俄國石油出口統計來看，到4月16日為止，石油出口也確實影響不大。因為7天平均的每日原油出口量只比烏俄開戰前2月均量減少4%。結果是俄羅斯最新公布的經常帳餘額（迄3月底）不但沒減少，還創歷史新高達582億美元。因為經常帳餘額創高，支撐盧布匯率，歐美經濟制裁效力等於是大打折扣。

但歐盟若全面禁運俄羅斯石油，有分析師估，油價將暴漲到每桶185美元。真會這樣嗎？

事實上，在美國宣布釋出戰備儲油後，搭配美國原油鑽井數迅速增加，西德州原油期貨1個多月來已下跌近20%。短線油價漲勢已被壓抑。不過，天然氣則繼續飆漲，為什麼？原來歐盟已規畫年底前要將從俄羅斯進口的天然氣減少2/3，還與美國達成採購協議，年底前要從美國多進口150億立方米天然氣。因為要出口支持歐洲需求，美國天然氣價格已創2008年以來新高，較年初上漲超過100%，看來同樣在制裁，天然氣比石油真實！

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