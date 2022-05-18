全球加速減碳排 能源效率投資前景佳

【撰文：陳碩存】

俄烏衝突爆發後，兩國的對外貿易幾乎全數中斷，但天然氣輸送至今卻未受到戰火影響，這說明了能源在這場戰爭中的重要性。歐洲各國政府在尚未找到足以取代俄羅斯天然氣的前提下，在能源方面，與俄羅斯至今仍存在極高的依存度。但也因此加速了歐洲各國政府實現能源更加獨立的目標，而這也意味著將需要對再生能源進行更大的投資。

中產階級人口擴張 減少能源消耗刻不容緩

除了俄烏戰爭凸顯出對再生能源發展和需求的急迫性外，包括氣候變遷所帶來的天然災害，也令人們意識到，加速對再生能源的發展乃是刻不容緩。去年聯合國第26屆氣候高峰會中（COP 26）明確表示，全球許多國家希望增加綠色支出以應對氣候變化。

由於城市化、人口增長和不斷擴大的中產階級正在導致更高的能源消耗，也使得氣候變遷的威脅愈來愈明顯。這意味著一般的能源需求總量，特別是電力需求，將繼續快速增長，二氧化碳排放量也將隨之增長。

由於製造業、電力和基礎設施等產業的活動加速，加上中產階級人口擴張，進而改變生活方式，因此目前許多新興市場的碳排放量還在大幅增加的階段。在2020年，因疫情危機和相關的供應鏈斷鏈之時，當時的碳排放量大幅下降。如今隨著經濟活動復甦，可以預期全球能源需求將恢復到疫情爆發前的水準，如何在這些地區提高能源效率亦是當務之急。

反觀在成熟市場國家部分，雖然許多成熟國家的二氧化碳排放量來到歷史新高的紀錄，所幸大多數地區都啟動了補救計畫，以快速降低這些國家的排放量。

不過，隨著能源消耗和二氧化碳排放量持續增加，尋找可持續的減碳方法變得愈來愈急迫；另外監管能源效率方面則扮演至關重要的角色。去年聯合國第26屆氣候高峰會便達成幾項重要協定，其中之一是「逐步減少」燃煤發電；此外，共有141個國家承諾制止森林的砍伐。

歐盟提出到2050年減少碳排放和實現碳中和的計畫，中國和其他亞洲國家也紛紛效仿，計畫在2050年～2060年實現碳中和。先前提到俄烏戰爭加速了歐洲各國政府實現能源更加獨立的目標。而就在今年3月初，歐盟啟動了REPowerEU能源計畫，旨在使歐盟成員國在2030年之前，脫離對俄羅斯天然氣供給的依賴。

3項關鍵技術 正重塑能源產業走向

在此同時，許多成熟市場國家相繼推出日益嚴謹的相關規範，這些從嚴的監管方向將是促進對能源效率市場投資的最大推手。如今的政策制定者早就認識到，提升能源效率是面對能源安全和氣候變遷挑戰最具成本效益的方法之一。事實上，各國政府推動的財政刺激政策除了為達成減輕疫情所帶來的經濟後果之外，目標也在投資去碳化及提高能源使用效率的技術。

這段邁向更乾淨、更高效能源使用的過渡階段，在政治上正得到強有力的全球性支持；而這也會是促進技術進步最有效的方法，同時也有利於逐步降低成本，繼而減輕氣候變遷的威脅。目前各國不斷推出許多減碳排放的政策，加上技術創新和產品價格下跌等，都將提供許多重大的投資機會。

在眾多的發展與投資的機會中，有3種技術正在推動增長及重塑產業的走向，包括：

1.風電和太陽能（PV）：因為具有強大的新設備。

2.電池驅動的電動車：從2020年起將呈現倍數增長。

3.建築中使用的低碳和顛覆性的能源技術：例如工業和能源網路，直接從使用源頭上降低能源需求。

提高能源效率可減少對能源的需求，是降低二氧化碳排放相對簡單且較能負擔得起的方法，因此預期各國對提高能源效率的投資將繼續增長。且隨著該產業的規模有望擴大，預計能從更多的數位應用中受益。因此從長期來看，企業的獲利率也會跟著水漲船高。瑞銀集團預估，未來20年這一主題的相關企業年盈餘將每年增長5%～10%。

面對目前的環境，在未來數十年，「少即是多」將成為人類使用能源的座右銘。減少化石能源的使用，以及發展再生能源的儲存技術也都是提高能源效率的方式；直接從源頭節約能源更可以降低成本並減少排放，同時也帶動龐大的投資機會。（本文作者為瑞瑞銀投信投資部主管）